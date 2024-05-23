Что делать, если пропадает звук в наушниках на Android-смартфоне

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Герман Вологжанин

Качество звука в наушниках играет второстепенную роль на фоне их общей работоспособности. Но, увы, гарнитура функционирует стабильно далеко не всегда. Иногда пропадает звук в наушниках, будь то проводных или беспроводных, а порой они и вовсе не работают, хотя отображаются в телефоне. Как нужно действовать в такой неприятной ситуации? Сейчас расскажем и даже покажем!

Что делать, если пропадает звук в наушниках на Android-смартфоне. Проблему можно решить как на проводной, так и на беспроводной гарнитуре. Фото.

Проблему можно решить как на проводной, так и на беспроводной гарнитуре

Почему пропал звук в наушниках

Жалобы на то, что периодически пропадает звук в наушниках, чаще всего поступает от владельцев беспроводных моделей. Как правило, это связано со следующими причинами:

  • выход за пределы радиуса действия блютуз (примерно 20 метров от смартфона до наушников);
  • наличие поблизости большого количества устройств с беспроводным подключением;
  • сбой в прошивке наушников.

Если ваши блютуз-наушники теряют сигнал, убедитесь, что вы не находитесь в месте массового скопления людей. Также старается не убирать далеко телефон и помните: чем выше версия Bluetooth, тем стабильнее соединение.

Почему пропал звук в наушниках. Bluetooth 5.0 и выше намного лучше Bluetooth 4.0-4.2. Фото.

Bluetooth 5.0 и выше намного лучше Bluetooth 4.0-4.2

Помимо периодической потери связи некоторые люди жалуются, что у них совсем пропал звук в наушниках и никак не хочет проигрываться. Если гарнитура не отображается в списке устройств, прочитайте отдельную инструкцию. Там мы рассказывали, как правильно подключить блютуз-наушники к телефону.

Что делать, если смартфон не видит наушники

Наконец, если у вас кратковременно пропадает или совсем пропал звук в проводных наушниках, то подобная проблема обычно не поддается решению. Единственное, что можно сделать — переподключить гарнитуру, а также прочистить разъем. Кроме того, есть смысл проверить работоспособность наушников в связке с другим устройством.

Что делать, если пропадает звук в наушниках

Вне зависимости от того, совсем пропал звук в беспроводных наушниках, или это временное явление, обязательно переподключите гарнитуру, руководствуясь следующей инструкцией:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Bluetooth».
  3. Выберите в списке свою гарнитуру.
  4. Нажмите кнопку «Отключить».
Что делать, если пропадает звук в наушниках. Если просто убрать наушники в футляр, они не отключатся от смартфона. Фото.

Если просто убрать наушники в футляр, они не отключатся от смартфона

После этого снова подключите наушники к телефону, при необходимости нажав кнопку сопряжения на кейсе устройства. Проблему все равно не удается решить? Тогда попробуйте следующий вариант — сброс настроек наушников. Сделать это можно так:

  1. Положите наушники в кейс, оставив его открытым.
  2. Задержите на несколько секунд кнопку на кейсе, пока индикатор не начнет мигать оранжевым или красным цветом.
  3. Переподключите наушники к телефону.
Что делать, если пропадает звук в наушниках. Если на кейсе нет кнопки, жмите на сами наушники. Фото.

Если на кейсе нет кнопки, жмите на сами наушники

Также, если у вас полностью пропал звук в блютуз-наушниках, но они отображаются в телефоне, обязательно проверьте громкость на Андроид. А в случае, если обрывы случаются периодически, воспользуйтесь инструкцией, представленной дальше.

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Как изменить кодек блютуз-наушников

Иногда причиной того, что периодически пропадает звук в беспроводных наушниках становится кодек Bluetooth, то есть алгоритм, который кодирует и декодирует аудио, выводя музыку на внешнее устройство. Одни алгоритмы заточены под качество звучания, а другие — на стабильность соединения. Поэтому при возникновении проблем со связью есть смысл изменить кодек блютуз:

  1. Подключите наушники к телефону.
  2. Откройте настройки Андроид.
  3. Получите права разработчика, если не делали это раньше.
  4. Перейдите в раздел настроек «Для разработчиков».
  5. Откройте вкладку «Аудиокодек Bluetooth».
  6. Протестируйте разные варианты.
Как изменить кодек блютуз-наушников. Проверьте звук с разными кодеками. Фото.

Проверьте звук с разными кодеками

Если по умолчанию наушники выбирают SBC (отображается в настройках Bluetooth), то попробуйте AAC и наоборот. А при использовании продвинутых кодеков вроде aptX и LDAC увеличить стабильность порой помогает переключение на более простой вариант SBC.

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Что делать, если пропал звук в одном наушнике

Еще одна проблема, на которую жалуются пользователи, заключается в том, что пропадает звук только в одном наушнике. В случае с беспроводными моделями можно посоветовать переподключить гарнитуру, а также выполнить синхронизацию наушников друг с другом. Эта рекомендация является актуальной для дешевых моделей наподобие Redmi AirDots. Для синхронизации требуется извлечь гарнитуру из кейса и задержать кнопки на корпусе наушников, пока оба светодиода не замигают белым цветом.

Что делать, если пропал звук в одном наушнике. В синхронизации друг с другом нуждаются только дешевые наушники, которые иногда подключаются к телефону по отдельности. Фото.

В синхронизации друг с другом нуждаются только дешевые наушники, которые иногда подключаются к телефону по отдельности

Если это не помогает, или проблема возникает на проводной модели, то с высокой долей вероятности наушники сломались. Самостоятельно починить их не удастся, да и обращение в сервис для ремонта аксессуара не кажется рациональным решением, так что, скорее всего, вам придется покупать новую гарнитуру.

Подборка хороших беспроводных наушников

Но прежде попробуйте подключить неисправные наушники к другому устройству. Если в связке с ним гарнитура будет работать, проверьте наличие обновлений системы на проблемном смартфоне или выполните сброс настроек Андроид.

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