После того, как приложение Telega, обеспечивавшее доступ к Telegram, прекратило работу, депутаты Госдумы от фракции КПРФ обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой отменить или смягчить ограничения на работу мессенджера. Пока это только обращение, а не решение о разблокировке Telegram, и официального ответа от ведомства нет. Но для миллионов пользователей мессенджера это важный сигнал, поэтому разберём, что стоит за инициативой и чего от неё реально ждать.

Разблокировка Telegram в России — последние новости

Суть обращения простая: авторы инициативы считают, что действующие ограничения не работают так, как задумано. По их аргументации, число преступлений с использованием мессенджера не снизилось, а на реализацию блокировок из бюджета уходят десятки миллиардов рублей. То есть претензия не идеологическая, а про эффективность: тратим много, а заявленной цели не достигаем.

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Отдельно депутаты подняли тему безопасности в приграничных регионах. По словам депутата Виктора Исакова, жители Курской и Белгородской областей не получают критические оповещения — система предупреждения не срабатывает в самый опасный момент. Это, пожалуй, самый весомый пункт всего обращения, потому что он касается не удобства, а жизни людей.

Почему блокируют Telegram в России

Позиция фракции сводится к тому, что жёсткие ограничения бьют по законопослушным гражданам и бизнесу, который выстроил на базе мессенджера рабочие процессы, но не мешают мошенникам. Ведь тот, кто хочет обойти ограничения, находит способ, а страдает обычный пользователь и малый бизнес с каналами, чат-ботами и поддержкой клиентов.

Для повседневного опыта это значит вот что. Если вы держите в Telegram рабочие чаты, оплату, запись клиентов или просто общаетесь с близкими, замедление и перебои напрямую влияют на вас: медленно грузятся фото и видео, срываются звонки, не всегда доходят уведомления. Похожая история недавно была и с играми: Роскомнадзор и Минцифры уже обсуждали смягчение по Roblox, и мы разбирали, можно ли уже играть.

Когда разблокируют Telegram в России

Здесь важно не обольщаться. Официального ответа от Минцифры на обращение КПРФ пока не поступало, а позиция ведомства ранее была жёсткой. Максут Шадаев в ходе отчёта в Госдуме заявлял, что зарубежные спецслужбы имеют возможность читать переписки в Telegram, и называл это угрозой безопасности в контексте военных действий.

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Есть и чисто арифметический аргумент против быстрых перемен. Предыдущая попытка оппозиции инициировать запрос в профильные ведомства провалилась: протокольное поручение КПРФ в июне набрало лишь 73 голоса из 226 необходимых. Так что говорить о скорой отмене ограничений преждевременно.

На каких условиях возможна разблокировка Telegram

При этом дверь не закрыта полностью. В Госдуме ранее уже обсуждалась возможность разблокировки Telegram, но при выполнении требований российского законодательства, включая открытие юридического лица в России и локализацию данных на местных серверах.

Проще говоря, вопрос упирается не только в желание депутатов, но и в готовность самой компании выполнить условия. Пока таких шагов со стороны Telegram нет, поэтому даже при поддержке инициативы быстрого возврата к привычной работе ждать не стоит.

Что делать пользователю Telegram прямо сейчас

Практический вывод трезвый. Обращение депутатов — это сигнал, а не разблокировка, и на скорость вашего Telegram сегодня оно никак не влияет. Поэтому сейчас:

не рассчитывайте на быстрые изменения, ведь решение зависит от Минцифры, а его позиция пока жёсткая;

если Telegram критичен для работы, продумайте запасной канал связи с клиентами и близкими на случай перебоев (например, мессенджер MAX);

для оповещений о ЧС в приграничных регионах не полагайтесь только на мессенджер, а используйте официальные каналы МЧС и региональные системы предупреждения;

следите за официальным ответом ведомства: именно он, а не депутатские обращения, определит реальный статус мессенджера.

Итог такой: тема важная, но конкретики в ней пока минимум. Пользователям стоит воспринимать новость как повод не расслабляться и держать резервные способы связи, а не как обещание, что Telegram завтра заработает как раньше.