Про то, чем опасен мессенджер Telega, писал еще в апреле — предупреждал прямо и без экивоков. Многие не послушались: приложение собрало, по словам самих разработчиков, многомиллионную аудиторию за год. Теперь Telega закрывается, и появилась информация о том, что переписки пользователей продаются в даркнете. Разбираю по порядку.

Что за приложение Telega на Android

Мессенджер Telega — это форк Telegram. Разработчики взяли открытый исходный код официального клиента, добавили собственную начинку и выпустили отдельное приложение Telega. Внешне почти неотличимо от оригинала: те же чаты, те же каналы, тот же интерфейс. Но под капотом — другая история.

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Сторонний клиент Telegram позиционировался как решение для тех, у кого Telegram работал нестабильно из-за блокировок. Обещали работу без VPN через собственные прокси-серверы. Разрабатывало приложение российское АО «Телега» — бывшее АО «Даль». В коде обнаружили SDK от Одноклассников, MyTracker от VK и API от OK.ru, но сама компания VK официально отрицала связь с проектом.

Чем опасно приложение Telega

В апреле 2026 года независимые исследователи провели анализ кода версии 2.4.2. Результаты оказались показательными. Приложение подключалось не к серверам Telegram, а к собственной инфраструктуре АО «Телега». В коде найден дополнительный RSA-ключ, делающий серверы компании доверенными участниками обмена, то есть оператор сервиса технически мог выступать полноценной стороной шифрования.

Полный список обнаруженных проблем приложения Telega:

весь трафик идет через серверы АО «Телега», а не напрямую к Telegram, то есть компания видит метаданные: кому пишете, когда и как часто;

голосовые звонки обрабатываются инфраструктурой Одноклассников с отключенной проверкой SSL-сертификатов открывает возможность перехвата;

приложение отслеживает использование VPN и передает эти данные через аналитический SDK MyTracker от VK;

75 разрешений, в том числе фоновая геолокация, установка приложений и чтение буфера обмена;

поведение приложения можно менять удалённо без обновления через магазин — без ведома пользователя;

фото перекодировались после отправки, что технически доказывало доступ к содержимому.

Apple удалила приложение Telega из App Store 9 апреля 2026 года, а iOS начала помечать уже установленный мессенджер как вредоносный. Опасность приложения Telega и других подобных клиентов разобрана в материале про клоны Telegram, которые опаснее мессенджера MAX.

Почему не работает мессенджер Telega

С 1 июля Telega прекращает работу. Администрация проекта объявила об этом в своем Telegram-канале. В качестве причин назвали невозможность обеспечить полную локализацию в формате стороннего клиента и внешние ограничения со стороны технологических платформ — в первую очередь удаление из App Store.

Приложение Telega не работает, и это не временный сбой, а окончательное закрытие. Пользователям с активной платной подпиской «Телега Плюс» обещали вернуть деньги, сроки возврата должны были сообщить отдельно. Сам факт закрытия вместе с обстоятельствами поднимает вопрос, который волнует всех, кто пользовался этим клиентом: что стало с их данными.

Telega сливает переписки — правда или нет

Журналист ВГТРК Эдуард Петров написал в своем телеграм-канале со ссылкой на осведомленный источник:

В даркнете появились предложения о продаже слитых переписок пользователей, которые использовали ныне закрытый альтернативный клиент Telegram. За 155 000 рублей хакеры якобы готовы предоставить 100 последних сообщений из чатов любых 10 пользователей этого клиента.

Подобное заявление со ссылкой на анонимный источник — не верифицированный факт. Самостоятельно проверить наличие конкретных данных в даркнете невозможно. Но технический контекст делает это заявление правдоподобным: анализ кода в апреле показал, что оператор Telega имел доступ к переписке через собственные серверы-посредники.

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Если вы пользовались приложением Telega, стоит исходить из худшего сценария: ваши метаданные и, возможно, переписки могли быть скомпрометированы. Что делать прямо сейчас: зайдите в официальный Telegram, откройте «Настройки — Конфиденциальность — Активные сессии» и завершите все незнакомые сессии. Включите двухэтапную аутентификацию, если еще не включили.

Замена приложению Telega

Ответ неудобный: нормальной замены Telega в привычном формате нет, потому что нормальной Telega и не была. Все чаты, каналы и контакты в Telegram продолжают существовать в официальном клиенте. Аккаунт привязан к номеру телефона, а не к Telega — ничего переносить не нужно.

Если официальный Telegram работает нестабильно? остается государственный MAX. Про то, почему я не пользуюсь MAX, — там честный разбор. Но если выбора нет, то технически он работает. Важно понимать: MAX в своей политике конфиденциальности прямо предусматривает передачу данных пользователей третьим лицам по запросу, включая государственные органы. Это не скрытая угроза, а открытая декларация.

Альтернативы Telega в виде других сторонних клиентов Telegram — это та же игра с теми же рисками. Следующий такой клиент вполне может повторить историю Telega. Обсудить ситуацию можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.