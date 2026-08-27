Google установила чёткие лимиты на то, сколько оперативной памяти может занимать одно приложение или игра, и заставит разработчиков их соблюдать. Цель простая: чтобы Android-смартфоны разных ценовых категорий работали ровно, без тормозов и вылетов, иначе наша инструкция о том, как разогнать телефон, никогда бы не потеряла актуальности. Правила начнут действовать не сразу, но задуматься о них стоит уже сейчас.

Что именно вводит Google

Речь о новых ограничениях на объём оперативной памяти, которую разрешено использовать приложениям и играм из Play Store. И возникло оно не на пустом месте, ведь на рынке уже несколько месяцев разворачивается кризис памяти, о котором мы подробно рассказывали.

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Логика такая ограничений: чем меньше памяти в смартфоне, тем строже рамки для программ. Поскольку игры по своей природе требуют больше оперативной памяти для нормальной работы, для них установлены более мягкие лимиты, чем для приложений. То есть тяжёлую игру система оценивает иначе, чем обычный мессенджер или банковское приложение.

Зачем это нужно и кого касается

Главная идея — предсказуемая плавность на любом телефоне, а не только на флагмане. Приложение, которое бесконтрольно съедает память, чаще приводит к тормозам и вылетам — и именно с этим борется Google.

Больше всего эффект почувствуют владельцы недорогих смартфонов с малым объёмом ОЗУ: это может помочь Android-телефонам разных ценовых диапазонов работать лучше, без задержек и сбоев. Сколько нужно оперативной памяти в 2026 году — читайте в нашем материале.

Когда правила вступят в силу

Сразу ничего не изменится — у разработчиков есть запас времени. Новые лимиты начнут действовать с февраля 2027 года. Это не рекомендация, а требование с последствиями.

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Google объявила, что с февраля 2027 года начнёт применять новые ограничения памяти на приложение и другие пороги плохого поведения. Приложения, которые не соответствуют этим лимитам, могут получить ограниченную видимость в Play Store и даже могут быть полностью лишены возможности публикации. То есть небрежно сделанные программы рискуют просто пропасть из магазина или стать труднонаходимыми.

Можно ли снять эти ограничения

Это важный момент: ограничение задаёт не пользователь, и отключить его в настройках телефона нельзя. Это правило для разработчиков, а не переключатель в меню смартфона. Соблюдать лимиты и оптимизировать своё приложение должны создатели программ.

Чтобы им было проще, Google даёт инструменты. Разработчики смогут проверять использование памяти своим приложением и находить проблемные места, чтобы устранить их до дедлайна. Компания также добавляет инструменты для отслеживания сбоев и анализа кода, чтобы убедиться в соответствии новым правилам оптимизации. Эти инструменты уже разворачиваются в Play Console для разработчиков.