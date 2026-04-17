На фоне того, что Telegram заработал на Android без VPN, самое время разобраться в интересных функциях мессенджера, которые мало кто успел заметить. В недавнем обновлении появился встроенный ИИ-редактор текста, вот прямо внутри приложения. Никаких отдельных утилит, никакого копирования в ChatGPT и обратно. Написал, нажал кнопку — и вот твое сообщение уже звучит как древний викинг. Или епископ. Разбираю, что это такое и как работает.
Что умеет ИИ-редактор в Telegram
ИИ-редактор сообщений Telegram умеет три базовые вещи: исправлять грамматику и орфографию, переводить текст на другой язык и переписывать сообщение в другом стиле. Причем перевод можно совмещать со стилем, то есть перевести текст на английский и сразу сделать его формальным или, наоборот, совершенно безумным.
Список доступных стилей — вот где начинается настоящее веселье:
- Formal: официальный деловой стиль, подходит для общения с начальством или незнакомыми людьми;
- Short: сократит длинный текст до сути;
- Corp: корпоративный новояз, идеальный для имитации официальных рассылок;
- Zen: спокойный, медитативный тон;
- Tribal: племенной стиль, звучит как послание вождя;
- Biblical: торжественный библейский слог;
- Viking: воинственный, громкий, со скандинавским колоритом.
Именно последние три стиля делают редактор Telegram инструментом троллинга. Написали другу обычное «как дела?». Потом нажали Viking, и получилось что-то вроде воззвания к битве. Отправлять или нет — дело ваше, но смеетесь оба. Функция появилась в версии 12.6, поэтому если не видите ее, то сначала стоит обновить Telegram на Android до актуальной версии.
Как найти ИИ-редактор в Telegram на Android
Главный нюанс, из-за которого многие думают, что функция не работает или ее вообще нет: у ИИ-редактора текста в Telegram нет отдельного переключателя в настройках. Он не включается. Он появляется сам, но только при определенном условии. Условие одно: текст должен занимать не менее трех строк. Написали короткую фразу — кнопки не увидите. Набрали достаточно длинное сообщение — над кнопкой отправки появится значок Ai. Пошагово это выглядит так:
- Обновите Telegram до версии 12.6 или новее.
- Откройте любой чат.
- Напечатайте сообщение длиной от трех строк (примерно три-четыре предложения).
- Над кнопкой отправки появится кнопка с надписью Ai.
- Нажмите на нее, и откроется меню с вариантами действий.
Никаких дополнительных настроек не нужно. Включить ИИ-редактор в Telegram в привычном смысле невозможно и не нужно — он всегда активен, просто ждет, пока текст станет достаточно длинным.
Как пользоваться ИИ-редактором Telegram
После нажатия на кнопку Ai появляется меню с несколькими опциями. Можно выбрать готовый стиль из списка, попросить исправить ошибки или перевести сообщение в Telegram на другой язык. Если выбираете стиль, то система переписывает весь текст и показывает результат до отправки. Вы можете принять изменение, отклонить или попробовать другой вариант.
Практические сценарии использования:
- написали длинное рабочее сообщение с ошибками — нажали «Fix» и отправили уже аккуратный текст;
- нужно ответить официально, а текст получился разговорным — выбираете Formal;
- хочется сократить объяснение до одного абзаца — выбираете Short;
- хочется просто посмеяться с другом — Viking или Biblical гарантированно дадут результат.
Изменить сообщение в Telegram через редактор можно несколько раз подряд. Применили один стиль, не понравилось, применили другой. Исходный текст при этом остается в поле ввода до тех пор, пока вы не нажмете «Отправить».
Почему ИИ-редактор Telegram не появляется
Если кнопки Ai нет, то причин несколько, и большинство из них решаются за минуту:
- Старая версия приложения. Функция Telegram с ИИ-редактором появилась в версии 12.6. Проверьте в Google Play или в настройках приложения (если версия ниже, то обновитесь).
- Текст слишком короткий. Кнопка появляется только от трех строк. Одно предложение не считается.
- Сторонний клиент. Telegram в последних обновлениях стал заметно жестче относиться к неофициальным клиентам. Новые функции Telegram стабильно работают в первую очередь в официальном приложении. Переключитесь на официальный, если используете сторонний.
- Серверная нестабильность. В первые дни после обновления Telegram новая функция может работать нестабильно — это нормально для периода первичного запуска.
Так что бывает всякое. Не отчаивайтесь, и скоро вы точно сможете затестить ИИ-редактор на своем Android-смартфоне, как и все остальные пользователи.
Бесплатно или нужен Telegram Premium
Нейросеть в Telegram доступна и без подписки, но с ограничениями по количеству обращений. Мессенджер не раскрывает точных лимитов, но на практике для повседневного использования бесплатного доступа хватает. Если пользуетесь редактором активно каждый день, можно упереться в потолок.
Безлимитный доступ к ИИ-редактору текста в Telegram дает подписка. Там же — приоритетная загрузка файлов, расширенные реакции, увеличенный лимит на размер отправляемых файлов и многое другое. Самые полезные функции Telegram Premium перечисляли отдельно. Если редактор нужен лишь изредка для веселья, то смысла в подписке ради него нет. Если он вписывается в рабочий процесс — другой разговор.