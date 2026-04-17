На фоне того, что Telegram заработал на Android без VPN, самое время разобраться в интересных функциях мессенджера, которые мало кто успел заметить. В недавнем обновлении появился встроенный ИИ-редактор текста, вот прямо внутри приложения. Никаких отдельных утилит, никакого копирования в ChatGPT и обратно. Написал, нажал кнопку — и вот твое сообщение уже звучит как древний викинг. Или епископ. Разбираю, что это такое и как работает.

Что умеет ИИ-редактор в Telegram

ИИ-редактор сообщений Telegram умеет три базовые вещи: исправлять грамматику и орфографию, переводить текст на другой язык и переписывать сообщение в другом стиле. Причем перевод можно совмещать со стилем, то есть перевести текст на английский и сразу сделать его формальным или, наоборот, совершенно безумным.

Список доступных стилей — вот где начинается настоящее веселье:

Formal : официальный деловой стиль, подходит для общения с начальством или незнакомыми людьми;

: официальный деловой стиль, подходит для общения с начальством или незнакомыми людьми; Short : сократит длинный текст до сути;

: сократит длинный текст до сути; Corp : корпоративный новояз, идеальный для имитации официальных рассылок;

: корпоративный новояз, идеальный для имитации официальных рассылок; Zen : спокойный, медитативный тон;

: спокойный, медитативный тон; Tribal : племенной стиль, звучит как послание вождя;

: племенной стиль, звучит как послание вождя; Biblical : торжественный библейский слог;

: торжественный библейский слог; Viking: воинственный, громкий, со скандинавским колоритом.

Именно последние три стиля делают редактор Telegram инструментом троллинга. Написали другу обычное «как дела?». Потом нажали Viking, и получилось что-то вроде воззвания к битве. Отправлять или нет — дело ваше, но смеетесь оба. Функция появилась в версии 12.6, поэтому если не видите ее, то сначала стоит обновить Telegram на Android до актуальной версии.

Как найти ИИ-редактор в Telegram на Android

Главный нюанс, из-за которого многие думают, что функция не работает или ее вообще нет: у ИИ-редактора текста в Telegram нет отдельного переключателя в настройках. Он не включается. Он появляется сам, но только при определенном условии. Условие одно: текст должен занимать не менее трех строк. Написали короткую фразу — кнопки не увидите. Набрали достаточно длинное сообщение — над кнопкой отправки появится значок Ai. Пошагово это выглядит так:

Обновите Telegram до версии 12.6 или новее. Откройте любой чат. Напечатайте сообщение длиной от трех строк (примерно три-четыре предложения). Над кнопкой отправки появится кнопка с надписью Ai. Нажмите на нее, и откроется меню с вариантами действий.

Никаких дополнительных настроек не нужно. Включить ИИ-редактор в Telegram в привычном смысле невозможно и не нужно — он всегда активен, просто ждет, пока текст станет достаточно длинным.

Как пользоваться ИИ-редактором Telegram

После нажатия на кнопку Ai появляется меню с несколькими опциями. Можно выбрать готовый стиль из списка, попросить исправить ошибки или перевести сообщение в Telegram на другой язык. Если выбираете стиль, то система переписывает весь текст и показывает результат до отправки. Вы можете принять изменение, отклонить или попробовать другой вариант.

Практические сценарии использования:

написали длинное рабочее сообщение с ошибками — нажали «Fix» и отправили уже аккуратный текст;

нужно ответить официально, а текст получился разговорным — выбираете Formal;

хочется сократить объяснение до одного абзаца — выбираете Short;

хочется просто посмеяться с другом — Viking или Biblical гарантированно дадут результат.

Изменить сообщение в Telegram через редактор можно несколько раз подряд. Применили один стиль, не понравилось, применили другой. Исходный текст при этом остается в поле ввода до тех пор, пока вы не нажмете «Отправить».

Почему ИИ-редактор Telegram не появляется

Если кнопки Ai нет, то причин несколько, и большинство из них решаются за минуту:

Старая версия приложения. Функция Telegram с ИИ-редактором появилась в версии 12.6. Проверьте в Google Play или в настройках приложения (если версия ниже, то обновитесь).

Функция Telegram с ИИ-редактором появилась в версии 12.6. Проверьте в Google Play или в настройках приложения (если версия ниже, то обновитесь). Текст слишком короткий. Кнопка появляется только от трех строк. Одно предложение не считается.

Кнопка появляется только от трех строк. Одно предложение не считается. Сторонний клиент. Telegram в последних обновлениях стал заметно жестче относиться к неофициальным клиентам. Новые функции Telegram стабильно работают в первую очередь в официальном приложении. Переключитесь на официальный, если используете сторонний.

Telegram в последних обновлениях стал заметно жестче относиться к неофициальным клиентам. Новые стабильно работают в первую очередь в официальном приложении. Переключитесь на официальный, если используете сторонний. Серверная нестабильность. В первые дни после обновления Telegram новая функция может работать нестабильно — это нормально для периода первичного запуска.

Так что бывает всякое. Не отчаивайтесь, и скоро вы точно сможете затестить ИИ-редактор на своем Android-смартфоне, как и все остальные пользователи.

Бесплатно или нужен Telegram Premium

Нейросеть в Telegram доступна и без подписки, но с ограничениями по количеству обращений. Мессенджер не раскрывает точных лимитов, но на практике для повседневного использования бесплатного доступа хватает. Если пользуетесь редактором активно каждый день, можно упереться в потолок.

Безлимитный доступ к ИИ-редактору текста в Telegram дает подписка. Там же — приоритетная загрузка файлов, расширенные реакции, увеличенный лимит на размер отправляемых файлов и многое другое. Самые полезные функции Telegram Premium перечисляли отдельно. Если редактор нужен лишь изредка для веселья, то смысла в подписке ради него нет. Если он вписывается в рабочий процесс — другой разговор.