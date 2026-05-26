После блокировки иностранных мессенджеров в России и слухов об опасности приложения MAX, Google Meet стал одним из немногих доступных сервисов для видеозвонков. Он кажется простым, но за минималистичным интерфейсом прячутся функции, которые реально меняют качество рабочих и учебных встреч. Управление правами участников, автоматические заметки через Gemini, отслеживание посещаемости — всё это уже встроено в сервис, но многие о нём даже не знают. Разбираемся, что стоит попробовать и какие ограничения нужно учитывать, используя функции Google Meet.

Управление правами участников в Google Meet

Когда в звонке участвует много людей (целый класс, отдел или партнёры) важно, чтобы никто случайно не перехватил демонстрацию экрана и не превратил серьёзный созвон в хаос. Приложение Google Meet позволяет ограничить права на презентацию, оставив их только у организатора. Кроме того, можно заглушить конкретного участника, не привлекая к этому лишнего внимания, и ограничить чат, чтобы важные сообщения не тонули в потоке.

Эта функция особенно полезна преподавателям и тем, кто проводит вебинары. В бытовых групповых звонках она вряд ли понадобится, но для рабочих встреч с десятками участников — незаменима.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Назначение соведущего в Google Meet

Если вы ведёте вебинар, интервью или крупное совещание, следить одновременно за содержанием и порядком в чате почти невозможно. Сервис Google Meet решает эту проблему: можно назначить соведущего, который возьмёт на себя модерацию.

Он будет отвечать на вопросы в чате, управлять участниками и отслеживать реакции, пока вы сосредоточены на выступлении. К сожалению, эта функция может потребовать подписки Google Workspace, которую можно оплатить в России по нашей инструкции. На бесплатном аккаунте она, скорее всего, недоступна.

Обновлённые чаты в Google Meet

Раньше чат в Google Meet был откровенно слабым: он не поддерживал длинные сообщения и пропадал сразу после завершения звонка. Теперь всё иначе. Сообщения из чата сохраняются после встречи, поддерживаются фото, видео и ссылки с превью, а длинные тексты больше не обрезаются.

На платных тарифах Workspace доступны ещё опросы и блок вопросов-ответов. Можно, например, провести голосование прямо во время встречи или собрать обратную связь от команды. Если вы привыкли искать скрытые функции YouTube, то и в Meet их хватает, просто о них говорят реже.

Второе устройство для Google Meet

Этот режим создан для ситуаций, когда часть участников сидит в одном зале, а остальные подключены удалённо. Companion Mode позволяет присоединиться к звонку с личного устройства, но без включения камеры и микрофона — чтобы не создавать эхо в комнате.

Практический пример: вы показываете презентацию с ноутбука на экране переговорной. Параллельно подключаетесь к тому же звонку с телефона в Companion Mode и спокойно следите за чатом, реакциями и вопросами, не прерывая основное выступление. Функция нишевая, но для гибридных команд — настоящая находка.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Gemini в приложении Google Meet

Вместо того чтобы просить коллегу конспектировать всё сказанное или открывать отдельное приложение для заметок, можно поручить это Gemini прямо внутри Google Meet. Нейросеть сама записывает ключевые моменты разговора, расставляет метки спикеров и через несколько минут после звонка сохраняет готовый файл с итогами на Google Диск.

Но здесь есть серьёзное ограничение. Эта функция Google Meet работает только для подписчиков Google Workspace. Даже если у вас есть платная подписка на Gemini (AI Pro или Ultra) на личном аккаунте Google, доступ к заметкам через Gemini всё равно закрыт. Это стоит учитывать, прежде чем рассчитывать на автоматический конспект.

Статистика участников в Google Meet

Google Meet умеет автоматически фиксировать, кто присутствовал на встрече, во сколько подключился, когда ушёл и сколько времени провёл в звонке. После завершения встречи организатор получает полный отчёт о посещаемости на электронную почту Google и в Google Диск.

Для преподавателей, тренеров и руководителей, которые проводят обучающие сессии онлайн, это незаменимый инструмент. Если вы также любите раскапывать возможности сервисов Google, загляните в подборку скрытых функций Google Chrome, ведь там тоже немало полезного.

Кому пригодятся скрытые функции Google Meet, а кому нет

Большинство описанных функций рассчитаны на рабочие, учебные и корпоративные сценарии. Если вы используете Google Meet только для бытовых звонков с семьёй или друзьями, вам вряд ли понадобятся опросы, отслеживание посещаемости или соведущие.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

А вот для тех, кто проводит встречи каждый день, ключевые возможности (заметки через Gemini и управление правами) могут реально сэкономить время и нервы. Главное помнить, что часть функций доступна только на платных тарифах Google Workspace, а на бесплатном аккаунте выбор будет скромнее.