Эта история началась до боли банально. Мне написал главный редактор и сообщил, что автор, который вёл один из наших телеграм-каналов (который, кстати, попал в топ лучших телеграм-каналов), у нас больше не работает. Поэтому моя задача как заместителя – либо найти кого-то, кто его подхватит, либо вести самому. Бюджета под это дело, естественно, никто не выделил, а брать на себя дополнительную нагрузку оставшиеся авторы не рвались. Впрочем, как и я. Все-таки это серьёзный кусок ежедневной рутины с отбором видео, написанием описаний и размещением. Получалась классическая ситуация, когда задача есть, людей нет, денег нет, но делать все равно надо. Поэтому я сел и попробовал собрать бота для телеграм-канала, который делал бы это за меня. Без знания программирования, просто через Claude Code. И у меня получилось.

Зачем я сделал бота для ведения телеграм-канала

Для начала, вероятно, надо пояснить, что это за канал такой. Речь идет про Кобуру от Теслы, куда мы каждый день публикуем короткие залипательные ролики про космос, инженерные механизмы, физические опыты, роботов, эксперименты с химией, уникальные автомобили и все, что может быть интересно широкой публике.

Вот такие видео мы публикуем в Кобуре:

Найти такое видео — отдельная история. Автор сидел в запрещенном инстаграме, в твиттере, в тиктоке, листал десятки тематических телеграм-каналов и руками отбирал то, что подходит по теме. Дальше — скачивал, писал короткое описание и ставил в очередь на публикацию. На один пост могло уходить минут 15-20, а всего таких постов в день было 8-10.

Естественно, убивать столько времени на, по сути, побочный для меня проект я не собирался. Поэтому передо мной стояла цель научиться делать всё это в десять раз быстрее, а еще лучше – вообще без моего участия.

Но идея автоматизировать всё это пришла не сразу. Первое время я честно вел канал сам, отбирая видео перед сном. «Ну, а что? – думал я. – Все равно же листаю рилсы. Так пусть от этой привычки будет хоть какая-то польза». Однако все изменил мой скорый отпуск. Работать на заслуженном отдыхе не планировал вообще, а насобирать 100-150 видео на 2 недели своего отсутствия, да еще и написать к ним описания, было весьма проблематично.

Что такое вайбкодинг

Программировать я не умею. Совсем. Последний раз писал что-то похожее на код в школе на уроках информатики, и все. Да что там код, я даже Терминал-то не запускал никогда. Но где наша не пропадала? Тем более, когда есть такая классная штука, как вайбкодинг, для которого подойдет даже самый дешевый MacBook Neo.

Инструмент, которым я в итоге пользовался, называется Claude Code – это разработка компании Anthropic, той самой, что делает нейросеть Claude. Звучит сложно, но по факту все сводится к тому, что вы пишете Клоду, что хотите получить, обычными словами, а Клод пишет программу или скрипт, тестирует их, исправляет собственные ошибки и сохраняет файлы.

Да, официально в России нейронка не работает, но решается это так же, как и с большинством зарубежных нейросетей. Главное – найти способ оплатить Claude. Но поскольку про способы доступа к таким сервисам мы уже рассказывали, повторяться не буду. Лучше расскажу, как я писал бота.

Как я писал бота для телеграм-канала через Claude Code

Я просто открыл Claude в браузере, написал, что хочу установить Claude Code и попросил провести меня по всем этапам. Честно, что именно и как я делал, уже не вспомню, но не переживайте: чат-бот поможет и вам. Главное – кидайте ему скриншоты на каждом этапе. Клод установит какие-то компоненты, что-то протестирует, а ваша задача просто давать ему на все это разрешения.

Вот скриншот ответа, который дал мне Клод на вопрос, как установить Claude Code:

Но даже после того, как все было готово, я понятия не имел, что делать. Да банально с чего начать. Поэтому я просто открыл Терминал, запустил Claude и сказал ему обычными словами: хочу телеграм-бота, который раз в день берёт видео по таким-то темам, пишет к ним короткие подписи и присылает мне на одобрение. Если жму «Опубликовать» — улетает в канал, если «Пропустить» — выкидывает.

Дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Клод сам начал задавать мне уточняющие вопросы:

Где брать видео?

В какое время запускать?

На каком языке писать подписи?

Что делать, если ролик не подходит под тематику?

Куда вообще присылать карточки на одобрение?

Я отвечал — он что-то писал, что-то спрашивал снова, что-то сам себе исправлял.

А потом — самое для меня неожиданное. Клод сказал: «Иди в Телеграм, найди там бота @BotFather, напиши ему /newbot, придумай имя своему боту, он тебе пришлёт токен — длинную строчку из букв и цифр. Скопируй и принеси сюда». Я в Телеграме был тысячу раз, но что у Телеграма есть отдельный бот для создания других ботов, узнал впервые. Зашёл, написал, получил токен, отдал Клоду. Клод вставил его куда надо в код. Дальше попросил ID моего личного аккаунта в Телеграме — чтобы знать, кому слать карточки. Я тоже не знал, как его узнать. Клод и тут провёл за ручку: написал ещё одному служебному боту, тот выдал ID, я скопировал, отдал. Всё.

Ну, почти все. Потому что бот не может работать от вашей подписки. Ему нужны токены. А они оплачиваются отдельно. То есть сверх того, что вы платите за доступ к чату. Это уже совсем другой режим, он называется API.

Клод объяснил это на пальцах, отправил меня на сайт Anthropic, попросил завести там API-ключ (естественно, со ссылками и с подробным описанием, куда жать) и принести ему. Я завёл, скопировал длинную строчку, отдал. Клод вписал её в нужное место в код – и вот у меня уже был работающий бот. Прямо вот живой. Который реально что-то делал.

Я ничего не редактировал руками — за весь день поднимал телефон один раз: в 10 утра мне приходила пачка карточек с роликами, я их пролистывал и, если мне ролик нравился, нажимал «Описание». Если подпись казалась корявой — я нажимал «Переписать», и Клод переделывал. Иногда я хотел чуть другой угол подачи — нажимал «Редактировать» и сам что-то правил. Но это случалось редко. Обычно подписи получались адекватные с первого раза. Просто чтобы вы понимали: теперь забить весь день роликами у меня занимало от 30 секунд до, может быть, пары минут. Канал жил. И я тоже.

Как я переносил бота на сервер, не зная, что такое сервер

Первая проблема пришла почти сразу. По неизвестной мне причине, когда я закрывал Макбук, бот падал. Почему – я не знал. Оказалось, что он тупо хостился локально, а чтобы все работало независимо от моего компьютера, был нужен сервер.

Где его взять и как с ним обращаться, я, понятное дело, тоже не знал. Поэтому опять пошел к Клоду, но и тут он помог. Он ответил, что для моей задачи хватит самого дешёвого тарифа. Взять можно было Яндекс Облако, Сбер Клауд или что-нибудь заграничное типа Hetzner – его я и выбрал. Взял сервер за 8 евро в месяц (на нем сейчас хостится еще с десяток ботов, так что заплатить имело смысл). Зашёл на сайт, зарегистрировался и опять к Клоду. Тот снова провел меня по всем шагам, и все заработало.

Опять же, ничего сложного не было: Claude дал команды, которые надо было туда вписать — буквально скопировать строчку, вставить, нажать Enter, скриншот скинуть ему. Так мы вместе перенесли всё, что у меня крутилось локально, на удалённую машину. Поставили туда Python, нужные библиотеки, перенесли код, настроили автозапуск. Я понятия не имел, что делаю, но Клод знал, и этого хватало.

Через полчаса-час бот работал уже не на моём ноутбуке, а где-то в дата-центре. Закрыл крышку макбука — он работает. Выключил макбук вообще — он работает. Уехал в отпуск — работает.

Почему бот сжигал деньги в первые дни

Еще пару дней все было нормально. Потом я заглянул в личный кабинет Anthropic и присвистнул. За двое суток бот сжёг около 20 долларов. На канал, который зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц, было как-то жирновато. Полез разбираться. Открыл Клод, попросил объяснить, на что уходят деньги.

Оказалось, бот шёл не в конкретные тематические подразделы Reddit, а просто в общую ленту. Хватал оттуда подряд десятки роликов, отсматривал их все и, естественно, тратил деньги. Из пятидесяти видео мимо проходили сорок пять. И за каждое отсеянное приходилось платить в разы больше, чем за одобренное.

Решение оказалось до обидного простым. Нужно было просто дать Клоду конкретные источники, где были именно тематические видео. Я их нашел, отдал ему ссылки и с этого момента бот стал брать то, что нужно. В результате стало не только дешевле, но и быстрее. Сейчас 10 видео стоит мне примерно 30 рублей, то есть в месяц около 10 долларов.

Вывод тут простой. Не бот был тупой. Это я ему задачу плохо поставил. Если бы я с самого начала указал конкретные источники, проблемы бы вообще не было. Запомните это, если вдруг тоже соберётесь делать что-то подобное. Нейросеть не догадается, что вам надо. Она сделает ровно то, что вы попросили — буквально.

Сколько стоит содержать бота для телеграм-канала

С деньгами всё получилось любопытно. Сервер обходится мне в 10 долларов в месяц (при переводе по курсу). API нейросети, после того как я заставил бота не лезть в общую ленту, ест еще около 10. Сам телеграм-бот по сути бесплатный. Доменов никаких не нужно. Никаких подписок и абонементов сверху.

Итого по факту выходит 20 долларов в месяц. То есть примерно 1,5-1,7 тысяч рублей. Меньше, чем я трачу на доставку еды за неделю.

А теперь самое интересное — время. Если бы я вёл канал руками, как делал автор до меня, у меня уходило бы часа три каждый день. Это девяносто часов в месяц. По расценкам автора это были бы какие-то реальные деньги, которые редакция должна была бы кому-то платить. Я не плачу никому. Я плачу серверу и нейросети. Два доллара в день. Тридцать секунд моего времени.

Иногда я задумываюсь, как мы вообще жили без этого ещё год назад. Кажется, что прошла целая эпоха.

Сколько можно зарабатывать на телеграм-канале

Доход у канала идёт через рекламную сеть Яндекса. Подключаешь канал к их платформе, добавляешь сервисного бота в админы — и дальше всё. Бот сам публикует четыре-пять рекламных постов в день, деньги начисляются автоматически, рекламодателей искать не надо. Самый ленивый способ монетизации, который сейчас вообще есть в Телеграме. И для моего случая он подходит идеально – не надо писать никаких постов, никого контролировать. Все работает без моего участия.

Канал на 12 500 подписчиков стабильно приносит нам от 10 тысяч рублей в месяц, а иногда и того больше. Например, за февраль было аж 16 тысяч. Честно – я даже не знаю, с чем это связано. Но возьмем по минимуму – 10к. Отнимаем от них две тысячи на бота — остаётся восемь. Это не та сумма, ради которой стоило бы бросать работу и идти в блогеры. Но в моём случае канал и не задумывался как источник дохода. Это была дополнительная рабочая нагрузка, которая отнимала бы у меня часы. А теперь работает фоном, не отнимает времени, и при этом окупает сама себя.

Бот не зарабатывает мне деньги. Бот возвращает мне время. А время уже можно потратить на нормальные задачи — например, на разборы вроде этого, который я, кстати, дублирую в наш канал в MAX, если предпочитаете национальный мессенджер.