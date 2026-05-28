Несмотря на то, что существует огромное количество интересных браузеров на Android, многие люди продолжают использовать встроенный Google Chrome в качестве основного. Он стабильный и функциональный, однако и у него возникают проблемы. Так, Chrome на Android перестал запускаться у множества пользователей. При попытке открыть браузер появляется уведомление «You can have up to 5 windows», и приложение тут же закрывается, даже если никаких других окон нет. Google уже присвоила проблеме высший приоритет и ищет решение, но пока его нет, запустить Chrome можно только обходным путём.

Почему не работает Chrome на Android

Проблема появилась в последние дни и затрагивает стабильную версию Chrome 148.0.7778.178. При запуске браузер мгновенно показывает сообщение о том, что лимит в 5 окон исчерпан, и закрывается. Это происходит независимо от количества открытых приложений даже при полностью чистой оперативной памяти.

Больше всего жалоб поступает от владельцев планшетов Samsung: Galaxy Tab S9 FE, Tab S6 Lite и Tab A11+. Аналогичная ошибка встречается и у владельцев планшетов Lenovo и Xiaomi. Судя по всему, баг затрагивает именно планшеты, а не смартфоны.

Пользователи на Reddit пробовали очищать кеш, принудительно останавливать приложение и перезагружать устройство — ничего не помогает. Браузер просто не даёт увидеть даже стартовую страницу. Если вы активно пользуетесь Google Chrome для Android, эта проблема может коснуться и вас.

Что означает ошибка ограничения в 5 окон Chrome

По данным из трекера Chromium, причина кроется в относительно новой функции браузера. Chrome недавно научился открывать вкладки инкогнито как отдельные окна в стиле десктопа — специально для планшетов. На устройствах с небольшим объёмом оперативной памяти браузер теряет информацию об этих окнах после их закрытия. В результате Chrome считает, что все 5 окон заняты, хотя на самом деле ни одного открытого окна нет.

Фактически браузер блокирует сам себя: он уверен, что лимит исчерпан, и не позволяет пользователю даже войти в приложение. Google сейчас рассматривает изменения в коде, которые отключат функцию десктопных окон инкогнито на планшетах с небольшим объёмом оперативной памяти.

Google признала баг с лимитом окон в Chrome критическим

В официальном трекере ошибок Chromium проблеме присвоен статус P1 — наивысший приоритет. Это значит, что команда инженеров Google работает над исправлением в первую очередь.

Кроме того, на Reddit верифицированный менеджер поддержки Chrome опубликовал публичный запрос к пользователям. Он попросил всех, кто столкнулся с ошибкой, поделиться номером сборки Android, моделью устройства и количеством окон — чтобы инженеры смогли точнее воспроизвести баг. Подобный открытый сбор данных от команды Chrome — редкость, и это лишний раз подтверждает серьёзность проблемы.

Как запустить Chrome на Android

Пока Google не выпустила официальный патч, единственный рабочий способ — откатить Chrome до заводской версии. Несколько пользователей на форумах подтвердили, что это помогает. Вот что нужно сделать:

Откройте Google Play и найдите приложение Google Chrome. Нажмите «Удалить обновления» (кнопка появится вместо «Обновить», если Chrome — предустановленное приложение). Дождитесь, пока браузер вернётся к заводской версии, и запустите его.

Учтите, что при откате вы можете потерять локальные вкладки, которые не были синхронизированы с аккаунтом Google. Все закладки, пароли и история, привязанные к аккаунту, останутся на месте. После отката не обновляйте Chrome до тех пор, пока Google не выпустит исправленную версию.