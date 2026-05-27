Мессенджер MAX активно развивается, и масштабное обновление в 2026 году обещает новые функции. Но многое уже работает прямо сейчас — в том числе система статусов активности. Написали человеку, ответа нет, и в профиле вместо точного времени стоит загадочное «Был недавно» или «Был давно». Что это означает, можно ли узнать точнее и как скрыть свое время посещения — разбираю по порядку.
Время посещения MAX — что это
Время посещения в MAX — это информация о том, когда пользователь последний раз заходил в мессенджер. В отличие от некоторых других приложений, приложение MAX не показывает точное время всем подряд — это намеренная защита приватности.
Логика работы статусов следующая:
- если вы в контактах у человека — скорее всего, видите точное время последнего посещения в MAX;
- если вы не в его контактах — видите только размытый статус: «Был недавно» или «Был давно»;
«Был недавно» означает, что человек заходил в мессенджер в промежуток от нескольких минут до нескольких часов назад. «Был давно» — от нескольких дней до нескольких недель. Точнее MAX не говорит намеренно. Интересный нюанс в контексте приватности: MAX на Android опасен в части сбора данных. Но время посещения само по себе безобидно, но в сочетании с другими данными рисует картину активности пользователя. Следить за новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Как в MAX посмотреть время посещения
Время посещения контактов в MAX смотрится просто — нужно открыть профиль нужного человека:
- Откройте приложение MAX на Android.
- Зайдите в чат с нужным человеком.
- Нажмите на имя или аватар контакта вверху экрана — откроется его профиль.
- Под именем отображается статус: точное время, «Был недавно», «Был давно» или ничего — в зависимости от настроек приватности человека.
Точное время захода в MAX видно только при одновременном выполнении двух условий: вы добавлены в контакты к этому человеку и он не скрыл время для всех. Если хоть одно условие не выполнено — увидите только размытый статус или вообще ничего. Узнать, когда человек был в MAX точнее, чем позволяет интерфейс, технически невозможно — MAX не предоставляет такой возможности.
Что делать, если в MAX не видно время посещения
Если в MAX не видно время посещения конкретного человека — причина одна из трех:
- вы не добавлены в его контакты — он видит вас как незнакомца и показывает только размытый статус;
- человек скрыл время посещения для всех — в его настройках приватности стоит «Никто»;
- человек удалил аккаунт или давно не заходил — в этом случае статус может не отображаться совсем.
Единственный рабочий способ получить доступ к точному времени — попросить человека добавить вас в контакты. Если он это сделает и при этом не закрыл время для всех — вы начнете видеть точный статус. Никакого технического обхода этого ограничения нет.
Как скрыть время посещения в MAX
Скрыть время посещения в MAX можно в настройках приватности. Это займет меньше минуты:
- Откройте приложение MAX на Android.
- Перейдите в раздел «Профиль» (иконка в правом нижнем углу).
- Нажмите на шестеренку настроек в правом верхнем углу.
- Найдите раздел «Конфиденциальность» или «Безопасность».
- Выберите пункт «Видеть статус в сети» или «Время последнего посещения».
- Выберите нужный вариант из доступных.
Доступные варианты:
- «Все» — точное время видят все пользователи MAX;
- «Контакты» — точное время видят только те, кто есть в вашей телефонной книге. Все остальные видят «Был недавно» или «Был давно»;
- «Контакты» — точное время видят только те, кто есть в вашей телефонной книге. Все остальные видят «Был недавно» или «Был давно»;

После изменения настроек они вступают в силу немедленно (перезапускать приложение не нужно). Убрать время посещения в MAX таким способом — полностью официальная и безопасная функция.