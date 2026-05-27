Мессенджер MAX активно развивается, и масштабное обновление в 2026 году обещает новые функции. Но многое уже работает прямо сейчас — в том числе система статусов активности. Написали человеку, ответа нет, и в профиле вместо точного времени стоит загадочное «Был недавно» или «Был давно». Что это означает, можно ли узнать точнее и как скрыть свое время посещения — разбираю по порядку.

Время посещения MAX — что это

Время посещения в MAX — это информация о том, когда пользователь последний раз заходил в мессенджер. В отличие от некоторых других приложений, приложение MAX не показывает точное время всем подряд — это намеренная защита приватности.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Логика работы статусов следующая:

если вы в контактах у человека — скорее всего, видите точное время последнего посещения в MAX ;

; если вы не в его контактах — видите только размытый статус: «Был недавно» или «Был давно»;

«Был недавно» означает, что человек заходил в мессенджер в промежуток от нескольких минут до нескольких часов назад. «Был давно» — от нескольких дней до нескольких недель. Точнее MAX не говорит намеренно. Интересный нюанс в контексте приватности: MAX на Android опасен в части сбора данных. Но время посещения само по себе безобидно, но в сочетании с другими данными рисует картину активности пользователя. Следить за новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как в MAX посмотреть время посещения

Время посещения контактов в MAX смотрится просто — нужно открыть профиль нужного человека:

Откройте приложение MAX на Android. Зайдите в чат с нужным человеком. Нажмите на имя или аватар контакта вверху экрана — откроется его профиль. Под именем отображается статус: точное время, «Был недавно», «Был давно» или ничего — в зависимости от настроек приватности человека.

Точное время захода в MAX видно только при одновременном выполнении двух условий: вы добавлены в контакты к этому человеку и он не скрыл время для всех. Если хоть одно условие не выполнено — увидите только размытый статус или вообще ничего. Узнать, когда человек был в MAX точнее, чем позволяет интерфейс, технически невозможно — MAX не предоставляет такой возможности.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Что делать, если в MAX не видно время посещения

Если в MAX не видно время посещения конкретного человека — причина одна из трех:

вы не добавлены в его контакты — он видит вас как незнакомца и показывает только размытый статус;

— он видит вас как незнакомца и показывает только размытый статус; человек скрыл время посещения для всех — в его настройках приватности стоит «Никто»;

— в его настройках приватности стоит «Никто»; человек удалил аккаунт или давно не заходил — в этом случае статус может не отображаться совсем.

Единственный рабочий способ получить доступ к точному времени — попросить человека добавить вас в контакты. Если он это сделает и при этом не закрыл время для всех — вы начнете видеть точный статус. Никакого технического обхода этого ограничения нет.

Как скрыть время посещения в MAX

Скрыть время посещения в MAX можно в настройках приватности. Это займет меньше минуты:

Откройте приложение MAX на Android. Перейдите в раздел «Профиль» (иконка в правом нижнем углу). Нажмите на шестеренку настроек в правом верхнем углу. Найдите раздел «Конфиденциальность» или «Безопасность». Выберите пункт «Видеть статус в сети» или «Время последнего посещения». Выберите нужный вариант из доступных.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Доступные варианты:

«Все» — точное время видят все пользователи MAX;

«Контакты» — точное время видят только те, кто есть в вашей телефонной книге. Все остальные видят «Был недавно» или «Был давно»;

После изменения настроек они вступают в силу немедленно (перезапускать приложение не нужно). Убрать время посещения в MAX таким способом — полностью официальная и безопасная функция. Обсудить настройки приватности MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.