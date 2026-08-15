Вечером 14 августа 2026 года из Google Play пропали сразу несколько приложений Ozon. Исчезли основное приложение маркетплейса, Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. В Ozon заявили, что правил Google Play не нарушали, но это не помогло. Приложение слетело так же, как раньше это произошло с MAX и VK. Рассказываю, что происходит и как продолжать пользоваться приложениями на Android.

Почему приложения Ozon удалили из Google Play

Причина та же, что и у Ozon Банка двумя днями ранее, — санкции. 6 августа Великобритания ввела санкции против Ozon Банка, а 13 августа вступил в силу 21-й пакет санкций Евросоюза, в который попали банки российских маркетплейсов. Google отреагировал на следующий день и удалил сразу все приложения экосистемы Ozon. Ozon в комментарии ТАСС подтвердил, что правил Google Play не нарушал, и указал на альтернативные источники для скачивания на Android: RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

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Показательно, что в App Store приложения на момент публикации остаются доступными. Это уже знакомая схема: сначала исчезает из Google Play, затем из App Store с небольшим отставанием. Хотя и бывает наоборот, когда зачистка начинается с магазина Apple. Судя по всему, история с Ozon развивается по тому же сценарию. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Уже установленное приложение: заказы и доставка продолжают работать

Главное, что нужно понять: удаление из Google Play не затрагивает уже установленные приложения. Если Ozon стоит на вашем смартфоне — он продолжает работать в штатном режиме. Заказы, отслеживание посылок, оплата, корзина — всё функционирует как прежде. Паниковать и срочно что-то переустанавливать прямо сейчас не нужно.

Единственная реальная проблема — отсутствие автоматических обновлений через Google Play. Со временем приложение будет отставать от актуальной версии: могут появляться баги, которые в свежих сборках уже исправлены, и в худшем случае часть функций перестанет работать корректно. Поэтому лучше заранее настроить альтернативный источник обновлений, пока это можно сделать спокойно. Главное правило: не удаляйте приложение без необходимости — вернуть его через Google Play уже не получится.

Установка и обновление через RuStore

RuStore — основной и самый удобный путь для большинства пользователей. Все пять приложений Ozon там есть, публикуются официальным разработчиком и регулярно обновляются. Если RuStore ещё не установлен на вашем смартфоне, сначала скачайте его с официального сайта rustore.ru — введите адрес в браузере, нажмите «Скачать RuStore», откройте загруженный файл и разрешите установку из браузера. После установки войдите через аккаунт VK или Госуслуги. Более подробную инструкцию ищите в отдельном материале на нашем сайте.

Ozon в RuStore

Теперь устанавливаем нужные приложения Ozon:

Откройте RuStore и введите в поиске «Ozon» — появятся все доступные приложения экосистемы. Нажмите «Установить» — если приложение уже стоит на смартфоне, RuStore предложит обновить существующую версию без потери данных. Дождитесь завершения установки.

После установки включите автообновление, чтобы не следить за версиями вручную: откройте RuStore, перейдите в «Профиль — Настройки» и включите «Автообновление приложений». После этого все приложения Ozon из RuStore будут обновляться автоматически — так же, как раньше через Google Play. Обсудить установку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

AppGallery для HUAWEI и Galaxy Store для Samsung

Если на вашем смартфоне предустановлен фирменный магазин производителя — можно воспользоваться им и не устанавливать RuStore отдельно. AppGallery предустановлен на смартфонах HUAWEI — там приложения Ozon есть и регулярно обновляются. На смартфонах Samsung есть Galaxy Store с аналогичной ситуацией. В обоих случаях найдите нужное приложение через поиск: убедитесь, что разработчик официальный, и установите поверх существующей версии.

Важный момент: если вы пользуетесь сразу несколькими магазинами (например, часть приложений из RuStore, часть из AppGallery), следите за тем, чтобы конкретное приложение обновлялось через тот же источник, откуда было установлено. Иначе автообновление может не сработать корректно, и версия приложения будет отставать.

После переустановки: что проверить

После переустановки через любой из альтернативных источников приложение может попросить авторизоваться заново — это нормальное поведение, волноваться не нужно. Войдите через номер телефона или аккаунт Ozon как обычно. Корзина, история заказов, сохранённые адреса и бонусные баллы хранятся на серверах Ozon, а не в самом приложении, поэтому после входа всё появится автоматически — ничего восстанавливать вручную не придётся.

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Если вы пользовались Ozon Pay для оплаты заказов, после переустановки стоит зайти в настройки оплаты и убедиться, что привязанные карты на месте. В редких случаях может потребоваться подтвердить карту заново через СМС-код. Если приложение зависает или не открывается после установки — попробуйте очистить кеш: «Настройки — Приложения — Ozon — Очистить кеш» — и перезапустить смартфон. Актуальные новости о российских приложениях для Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.