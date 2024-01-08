Как отключить отчет о прочтении в Ватсапе и незаметно посмотреть сообщение на смартфоне

У многих из нас рано или поздно наступает момент, когда элементарно не хочется читать сообщения на экране смартфона. Причины могут быть совершенно разными: начиная с отсутствия времени на такие мелочи и заканчивая нежеланием общаться с конкретным человеком. К счастью, посмотреть сообщение в Ватсапе, не открывая его, можно разными способами: для этого предусмотрены функции самого мессенджера, а также различные системные функции Android. Хотите узнать, как незаметно прочесть сообщение? Тогда скорее смотрите самые лучшие методы.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И УЗНАВАЙ КРУТЫЕ ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СМАРТФОНА

Выключить отчет о прочтении в Ватсап

Самый простой способ незаметно посмотреть сообщение в Ватсап — это отключить отчет о прочтении. Данная настройка есть в приложении по умолчанию и вам не придется переизобретать велосипед, чтобы скрыть свою активность.

Зайдите в Ватсап на телефоне.

Перейдите на вкладку «Настройки».

Выберите «Конфиденциальность», затем отключите ползунок возле «Отчеты о прочтении».

Таким образом, пользователь не узнает, что вы прочли его сообщение — у него будут гореть две серых галочки. В то же время, если отправите его сами, то на экране не отобразится отчет о прочтении. Таким образом, если не хотите оставаться в неведении, не забудьте вовремя включить функцию обратно.

Отличные и недорогие товары с АлиЭкспресс для тех, кто забыл купить подарки на Новый год

Как прочитать сообщение в WhatsApp невидимым

Любой смартфон, будь то Android или iPhone, позволяет скрытно читать сообщения в Ватсапе. Как? Да очень просто — в этом вам пригодится центр уведомлений, в котором остаются все непрочитанные сообщения. Может показаться, что оно отображается в свернутом виде и всего текста не видно, но это легко исправляется.

Достаточно нажать «Ответить», после чего пуш-уведомление развернется и вы сможете незаметно прочесть сообщение в Ватсап или любом другом мессенджере! Самое главное — случайно не нажмите на само сообщение, иначе откроется приложение и сохранить статус инкогнито в Ватсап не удастся. Как видите, это наиболее простой метод, для которого даже не нужно отключать отчет о прочтении.

Почему 120 Гц на экранах одних смартфонов хуже, а на других — лучше

Как читать сообщения в Ватсапе не заходя

Еще один крутой способ незаметно незаметно прочитать сообщение в Ватсап все это время был на поверхности. Все, что вам нужно — отключить интернет на телефоне или включить авиарежим, после чего зайти в приложение, открыть нужные чаты и скрыто прочитать их.

Теперь вы можете смело закрыть приложение и включить Интернет — сообщения так и останутся непрочитанными у отправителя. Однако имейте в виду, что такими они останутся лишь до тех пор, пока вы снова не будете онлайн в Ватсап. При этом способ позволяет незаметно читать неограниченное количество сообщений, главное — не забывайте отключить Wi-Fi и сотовые данные.

10 полезных функций Ватсапа, которые вы легко могли не заметить

Но если вы хотите оставить сообщение в Ватсап непрочитанным, есть еще одна интересная уловка. Все, что нужно — установить WhatsApp Desktop на ПК и авторизоваться в своем аккаунте. При всех недостатках приложения, оно по-своему полезно.

После этого отключите соединение с Интернетом и зайдите в нужный чат, чтобы прочесть переписку.

По окончании — закройте программу на ПК и включите Интернет.

Теперь зайдите в приложение на смартфоне — вы увидите, что сообщения в Ватсап остались непрочитанными.

Скачать WhatsApp Desktop

То же самое увидит и отправитель. А конфиденциальность сохранится до тех пор, пока вы повторно не зайдете в Ватсап через компьютер. Сохраняйте лайфхак и делитесь с другими!

Опасно ли ронять смартфон в ванну: что случится с вами, а что — с Андроидом

Можно ли тайно прочитать сообщение в WhatsApp

Мессенджер на Android близок по духу к приложению на iOS, но все же имеет серьезные отличия. Одно из самых важных — виджет Ватсап для рабочего стола, который отображает входящие сообщения! Вдобавок размер можно менять, чтобы на экране поместилось больше текста. Таким образом, вы можете смотреть уведомления Ватсап без отчета о прочтении.

Свайпните главный экран вверх и перейдите на вкладку «Виджеты».

Затем найдите в списке WhatsApp, выберите самый большой виджет и перетащите его на экран.

Добавьте его, а затем удерживайте. Потяните за края виджета, чтобы увеличить его в размерах.

Теперь при появлении входящих сообщений все они будут отображаться прямо на экране смартфона. Вот только нажимать на них нельзя, иначе вас перекинет в чат. Но есть другой способ: вы можете перейти в приложение и повернуть смартфон горизонтально, чтобы увидеть длинное сообщение в WhatsApp целиком!

Предварительно не забудьте включить автоповорот экрана и имейте в виду, что способ не подходит для очень длинных сообщений. Ну, и самое главное — не нажимайте на чат, иначе он откроется.