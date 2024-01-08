Опасно ли ронять смартфон в ванну: что случится с вами, а что — с Андроидом

Смартфон всегда находится рядом с владельцем. Многие не расстаются с ним на протяжении целого дня, а кто-то даже не может сходить в туалет без Андроида. Не удивительно, что телефон в ванной — тоже частый гость, ведь с его помощью удается скрасить водные процедуры музыкой или просмотром видео. Хороший сценарий использования, правда? Но как быть с опасностью, которую таит потенциальный контакт устройства с водой? Можно ли брать телефон в ванную?

Что будет, если смартфон упадет в ванну с человеком

В целом, смартфон в ванной не представляет опасности. Повышенная влажность воздуха не сказывается на его работе. Но никакой опасности нет ровно до того момента, пока не происходит контакт с водой. Это может случиться лишь из-за одного неловкого движения, и от моделирования такой ситуации сразу вспоминаются сцены из фильмов, когда падение условного фена в ванну становится причиной летального исхода героя.

Впрочем, если телефон упадет в ванну с человеком, с вероятностью 99% он останется жив. Исправный аппарат не представляет собой никакой опасности. Электрическое сопротивление человеческого тела намного выше, чем у смартфона, а потому устройство в таком сценарии является безопасным. Исключение составляют лишь случаи, когда, например, поврежден аккумулятор гаджета. Вот в таком случае контакт батареи с водой может стать причиной взрыва, а дальше — сами понимаете.

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Может ли телефон убить в ванной

Намного более серьезную опасность представляет телефон на зарядке в ванной. При желании вы можете найти немало новостей с историями о том, как контакт в водой устройства, подключенного к электросети, приводил к летальному исходу.

Если вы используете оригинальный и полностью исправный блок питания, то опасность сравнительно невысока: сетевое напряжение 220 В при помощи комплектного ЗУ выпрямляется до необходимых для зарядки телефона 5-20 В, что для нашего тела является относительно безопасным значением. Однако ситуация может усугубиться из-за следующих вводных:

неисправность блока питания;

электропроводимость материала ванны;

наличие на теле металлических предметов и других гаджетов (например, фитнес-браслетов);

падение телефона в область грудной клетки.

При совпадении всех вышеописанных факторов получится печальное бинго, а вероятность летального исхода будет еще выше, если с телом соприкоснется оголенный штекер или провод зарядки. Поэтому не пользуйтесь смартфоном в ванной, если он подключен к электросети. Также не принимайте водные процедуры с устройством в руках. Лучше установите его на подставку в относительно безопасном месте, слегка отдаленном от ванной.

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Сломается ли телефон, если упадет в ванну с водой

Опасность телефона в ванной для человека мы определили, но что будет с самим устройством? Если после контакта с водой вы быстро вытащите его и дадите высохнуть, не подключая раньше времени к питанию, то Андроид с вероятностью 99% тоже останется в живых.

При этом каждая секунда на счету. Чем дольше устройство будет находиться в ванной, тем выше вероятность, что в конечном итоге телефон не включится после падения в воду, так как жидкость под давлением успеет проникнуть в корпус.

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Поможет ли влагозащита смартфона

Наверняка вы думаете, что телефон с влагозащитой по стандарту IP67 или IP68 может чувствовать себя вольготно при нахождении в ванной, но это не так. Во-первых, даже продвинутый стандарт IP68 предполагает лишь временный контакт с водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут. Во-вторых, при заявке подобного уровня защиты не указывается наличие примесей в воде, а главное — ее температура.

При падении телефона в горячую воду аппарат может выйти из строя, несмотря на влагозащиту IP68. Относительно безопасно себя чувствуют устройства с подтвержденным стандартом IP69K. Но в случае поломки даже такой смартфон не отремонтируют в рамках бесплатного гарантийного обслуживания. Риск выхода из строя есть, пускай он и ниже, чем в случае с устройством без влагозащиты.