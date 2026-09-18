Ещё с прошлого года национальный мессенджер позволяет подтверждать возраст на кассе магазина, покупая товары из категории «18+», а теперь правительство разрешило показывать инспектору водительское удостоверение и СТС в виде QR-кода из MAX. Поправки в ПДД действуют с 8 сентября 2026 года, и новую функцию уже могут опробовать пользователи госмессенджера. Показываем как.

Водитель показывает права через мессенджер MAX

Водитель показывает права через мессенджер MAX

Сначала нужен Цифровой ID, а не просто установленный MAX

Для новой функции недостаточно поставить мессенджер на телефон: сначала в MAX нужно создать Цифровой ID по нашей инструкции. Это QR-код, который формируется на основе учётной записи Госуслуг и уже сегодня подтверждает совершеннолетие или льготный статус в магазинах и отелях. Для всех пользователей его открыли 25 февраля 2026 года.

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Создать Цифровой ID можно уже сейчас, чтобы после запуска не тратить время на настройку. Шаги на Android выглядят так:

  1. Обновите MAX до последней версии в RuStore.
  2. Перейдите в раздел «Цифровой ID».
  3. Нажмите «Создать QR» или выберите документ из списка, затем «Добавить документы».
  4. Приложение перебросит вас в Госуслуги: нажмите «Предоставить», чтобы дать согласие на обработку данных, и подтвердите действие.
  5. Нажмите «Включить», чтобы открывать Цифровой ID по отпечатку пальца или лицу.
  6. Дождитесь загрузки карточек документов: это занимает до 10 минут.
Создание Цифрового ID через мессенджер MAX

Создание Цифрового ID через мессенджер MAX

Одно ограничение стоит держать в голове. Цифровой ID привязывается только к одному устройству, поэтому оформить его на одном смартфоне, а показывать с другого не получится. При смене телефона привязку придётся делать заново.

QR-код прав появится в разделе «Авто»

Схема предъявления выглядит так: после создания Цифрового ID в разделе «Авто» водитель выбирает водительское удостоверение или СТС и генерирует QR-код, а инспектор считывает его своим устройством. Проверяется не картинка, а сведения из государственных систем, поэтому подделать или одолжить чужой код не выйдет. Похожим образом в MAX уже можно купить топливо по QR-коду на заправках, так что сам механизм для мессенджера не новый.

Водительские права в мессенджере MAX через QR

Водительские права в мессенджере MAX через QR

В будущем механизм свяжут с приложением Госуслуги Авто: документы сначала должны быть загружены туда, и только потом QR-код сформируется в MAX. Официально Минцифры такую последовательность не подтверждало, поэтому до запуска относитесь к этому как к предварительной информации.

Работа без интернета: обещание есть, подтверждения нет

Самый частый вопрос водителей: что делать за городом, где связь ловит через раз? Издание МИР 24 сообщает, что документы в MAX будут доступны даже без интернета. Но в сообщении Минцифры и в самом постановлении об офлайн-режиме ничего нет.

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В случае чего сохранить QR-код скриншотом заранее не поможет. У действующего Цифрового ID код динамический и обновляется каждые 30 секунд, чтобы им не воспользовался посторонний; логично ожидать того же и от кода прав. Статичная картинка на экране в глазах инспектора ничем не отличается от обычного фото документа.

Что делать, если инспектор просит пластиковые права

Сейчас ответ простой: показывать пластик, если код из MAX не работает. Ссылаться на постановление бессмысленно, если приложение физически не может отобразить QR. Однако пластиковые права уже не являются единственно обязательными.

Водитель показывает пластиковые права

Водитель показывает пластиковые права

По постановлению электронная и пластиковая формы равнозначны, и водитель вправе выбрать любую. Но у инспектора должен быть сканер, а у телефона заряд и, возможно, связь. Спор на обочине о том, чей сканер не работает, вы вряд ли выиграете, поэтому автоюристы советуют первые месяцы держать карточку хотя бы в бардачке. Электронный вариант остаётся добровольным и ничего не отменяет.