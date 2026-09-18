Ещё с прошлого года национальный мессенджер позволяет подтверждать возраст на кассе магазина, покупая товары из категории «18+», а теперь правительство разрешило показывать инспектору водительское удостоверение и СТС в виде QR-кода из MAX. Поправки в ПДД действуют с 8 сентября 2026 года, и новую функцию уже могут опробовать пользователи госмессенджера. Показываем как.

Сначала нужен Цифровой ID, а не просто установленный MAX

Для новой функции недостаточно поставить мессенджер на телефон: сначала в MAX нужно создать Цифровой ID по нашей инструкции. Это QR-код, который формируется на основе учётной записи Госуслуг и уже сегодня подтверждает совершеннолетие или льготный статус в магазинах и отелях. Для всех пользователей его открыли 25 февраля 2026 года.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Создать Цифровой ID можно уже сейчас, чтобы после запуска не тратить время на настройку. Шаги на Android выглядят так:

Обновите MAX до последней версии в RuStore. Перейдите в раздел «Цифровой ID». Нажмите «Создать QR» или выберите документ из списка, затем «Добавить документы». Приложение перебросит вас в Госуслуги: нажмите «Предоставить», чтобы дать согласие на обработку данных, и подтвердите действие. Нажмите «Включить», чтобы открывать Цифровой ID по отпечатку пальца или лицу. Дождитесь загрузки карточек документов: это занимает до 10 минут.

Одно ограничение стоит держать в голове. Цифровой ID привязывается только к одному устройству, поэтому оформить его на одном смартфоне, а показывать с другого не получится. При смене телефона привязку придётся делать заново.

QR-код прав появится в разделе «Авто»

Схема предъявления выглядит так: после создания Цифрового ID в разделе «Авто» водитель выбирает водительское удостоверение или СТС и генерирует QR-код, а инспектор считывает его своим устройством. Проверяется не картинка, а сведения из государственных систем, поэтому подделать или одолжить чужой код не выйдет. Похожим образом в MAX уже можно купить топливо по QR-коду на заправках, так что сам механизм для мессенджера не новый.

В будущем механизм свяжут с приложением Госуслуги Авто: документы сначала должны быть загружены туда, и только потом QR-код сформируется в MAX. Официально Минцифры такую последовательность не подтверждало, поэтому до запуска относитесь к этому как к предварительной информации.

Работа без интернета: обещание есть, подтверждения нет

Самый частый вопрос водителей: что делать за городом, где связь ловит через раз? Издание МИР 24 сообщает, что документы в MAX будут доступны даже без интернета. Но в сообщении Минцифры и в самом постановлении об офлайн-режиме ничего нет.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

В случае чего сохранить QR-код скриншотом заранее не поможет. У действующего Цифрового ID код динамический и обновляется каждые 30 секунд, чтобы им не воспользовался посторонний; логично ожидать того же и от кода прав. Статичная картинка на экране в глазах инспектора ничем не отличается от обычного фото документа.

Что делать, если инспектор просит пластиковые права

Сейчас ответ простой: показывать пластик, если код из MAX не работает. Ссылаться на постановление бессмысленно, если приложение физически не может отобразить QR. Однако пластиковые права уже не являются единственно обязательными.

По постановлению электронная и пластиковая формы равнозначны, и водитель вправе выбрать любую. Но у инспектора должен быть сканер, а у телефона заряд и, возможно, связь. Спор на обочине о том, чей сканер не работает, вы вряд ли выиграете, поэтому автоюристы советуют первые месяцы держать карточку хотя бы в бардачке. Электронный вариант остаётся добровольным и ничего не отменяет.