Раньше пожаловаться на сломанный лифт или протекающую крышу можно было только через личный приём в управляющей компании или по телефону. С 1 сентября 2026 года у этого процесса появился новый официальный канал — домовой чат в мессенджере MAX, про который ходит много слухов относительно его безопасности. Теперь управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны вести такие чаты по закону. Разбираю, что это значит для жильца и как этим пользоваться на Android.

Что такое домовой чат в MAX и зачем он нужен

Домовой чат в MAX — это официальный чат вашего многоквартирного дома, который создаёт и ведёт управляющая организация. Именно организация, не соседи. Это принципиальное отличие от обычных соседских чатов в WhatsApp* или Telegram, которые жильцы заводили сами.

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Разница между двумя типами чатов принципиальная:

Официальный домовой чат в MAX — создаёт управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. Обращения через него получают официальный статус — организация обязана на них реагировать. За отсутствие такого чата управляющей организации грозит штраф до 300 000 рублей.

— создаёт управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. Обращения через него получают официальный статус — организация обязана на них реагировать. За отсутствие такого чата управляющей организации грозит штраф до 300 000 рублей. Соседский чат — создан жильцами самостоятельно в любом мессенджере. Обращения в нём не имеют официального статуса, организация не обязана их рассматривать.

Главный практический смысл официального чата — документальная фиксация. Вы отправляете обращение и получаете ответ в письменном виде с временной меткой. Это удобнее звонка на горячую линию, где потом сложно доказать, что вы вообще звонили. Следить за актуальными новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как найти официальный чат своего дома

Найти чат своего дома можно несколькими способами. Самый простой — через специального бота в MAX:

Откройте MAX на Android-смартфоне. В строке поиска введите @home_chat_bot и найдите бота. Нажмите «Начать» или «Start». Следуйте инструкциям бота — введите адрес своего дома. Бот покажет официальный чат вашего дома, если он создан управляющей организацией.

Способ второй — через приложение «Госуслуги Дом». Приложение также позволяет проверить наличие домового чата и подать обращение через него. Скачайте «Госуслуги Дом» из Google Play, авторизуйтесь через Госуслуги и найдите свой дом по адресу.

Способ третий — напрямую через поиск в MAX. Введите адрес своего дома в строку поиска MAX — чат может найтись через общий поиск, если управляющая организация правильно его назвала.

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Если чат вашего дома не нашёлся — это не значит, что его нет. Возможно, организация только создаёт его или использует другое название. В таком случае обратитесь напрямую в управляющую компанию и уточните ссылку на официальный чат.

Как вступить в чат и отправить обращение

Когда нашли официальный чат своего дома — вступить в него просто. Перед этим убедитесь, что у вас в MAX настроен Цифровой ID — он подтверждает, что вы действительно житель этого дома, а не случайный человек. Как вступить в домовой чат:

Откройте найденный домовой чат в MAX. Нажмите кнопку «Вступить» или «Присоединиться». Если чат требует верификации — подтвердите адрес проживания через Цифровой ID. После вступления вы увидите историю чата и сможете писать сообщения.

Как отправить официальное обращение в управляющую компанию через чат:

Откройте домовой чат своего дома в MAX. Опишите проблему чётко и конкретно: что случилось, где именно, когда заметили. При необходимости прикрепите фото (это ускоряет рассмотрение обращения). Отправьте сообщение — оно получает официальный статус. Управляющая организация обязана рассмотреть обращение и дать ответ в установленные сроки.

Скриншот переписки с временными метками — ваше доказательство того, что обращение было подано и когда именно был получен ответ. Обсудить работу домовых чатов можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Старые способы связи с управляющей компанией никуда не делись

Важный момент, который стоит знать сразу: домовой чат в MAX — это дополнительный канал, а не замена всему остальному. Все традиционные способы обращения в управляющую компанию сохраняются в полном объёме:

личный приём — можно прийти в офис управляющей компании, как и раньше;

— можно прийти в офис управляющей компании, как и раньше; письменное заявление — принимается и регистрируется как обычно;

— принимается и регистрируется как обычно; телефон горячей линии — продолжает работать;

— продолжает работать; аварийно-диспетчерская служба — для срочных ситуаций по-прежнему работает круглосуточно.

Если вы не пользуетесь MAX или не хотите — никто не обязывает вас это делать. Закон обязывает управляющие организации создать чат и принимать обращения через него. Жильцы пользуются им добровольно.

Осторожно — мошенники уже используют тему домовых чатов

После введения обязательных домовых чатов активизировались мошенники, которые пользуются тем, что люди не знают, как выглядит официальное приглашение.

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Типичные схемы:

В MAX приходит сообщение «от управляющей компании» с приглашением вступить в домовой чат — по ссылке которая ведёт на фишинговый сайт;

Незнакомый человек пишет что вы пропустили уведомление от УК и просит назвать код из SMS для «подтверждения личности»;

Присылают PDF с «официальным уведомлением» об изменении реквизитов для оплаты ЖКУ.

Как отличить официальный чат от поддельного:

Официальный домовой чат не присылает приглашения в личку . Вы сами его ищете через @home_chat_bot или «Госуслуги Дом»;

. Вы сами его ищете через @home_chat_bot или «Госуслуги Дом»; Никогда не называйте код из SMS никому — ни «управляющей компании», ни «сотруднику МФЦ», ни «работнику Госуслуг»;

никому — ни «управляющей компании», ни «сотруднику МФЦ», ни «работнику Госуслуг»; Не переходите по ссылкам из незнакомых сообщений якобы от вашего ЖКХ — реквизиты для оплаты меняются только через официальные уведомления на бумаге;

из незнакомых сообщений якобы от вашего ЖКХ — реквизиты для оплаты меняются только через официальные уведомления на бумаге; Проверьте чат через официального бота @home_chat_bot — если ваш дом там не находится, а вам уже «прислали приглашение» — это мошенники.

Если получили подозрительное сообщение — заблокируйте отправителя и пожалуйтесь на него в MAX. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали в отдельной инструкции.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.