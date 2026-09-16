Раньше пожаловаться на сломанный лифт или протекающую крышу можно было только через личный приём в управляющей компании или по телефону. С 1 сентября 2026 года у этого процесса появился новый официальный канал — домовой чат в мессенджере MAX, про который ходит много слухов относительно его безопасности. Теперь управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны вести такие чаты по закону. Разбираю, что это значит для жильца и как этим пользоваться на Android.
Что такое домовой чат в MAX и зачем он нужен
Домовой чат в MAX — это официальный чат вашего многоквартирного дома, который создаёт и ведёт управляющая организация. Именно организация, не соседи. Это принципиальное отличие от обычных соседских чатов в WhatsApp* или Telegram, которые жильцы заводили сами.
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Разница между двумя типами чатов принципиальная:
- Официальный домовой чат в MAX — создаёт управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. Обращения через него получают официальный статус — организация обязана на них реагировать. За отсутствие такого чата управляющей организации грозит штраф до 300 000 рублей.
- Соседский чат — создан жильцами самостоятельно в любом мессенджере. Обращения в нём не имеют официального статуса, организация не обязана их рассматривать.
Главный практический смысл официального чата — документальная фиксация. Вы отправляете обращение и получаете ответ в письменном виде с временной меткой. Это удобнее звонка на горячую линию, где потом сложно доказать, что вы вообще звонили. Следить за актуальными новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Как найти официальный чат своего дома
Найти чат своего дома можно несколькими способами. Самый простой — через специального бота в MAX:
- Откройте MAX на Android-смартфоне.
- В строке поиска введите @home_chat_bot и найдите бота.
- Нажмите «Начать» или «Start».
- Следуйте инструкциям бота — введите адрес своего дома.
- Бот покажет официальный чат вашего дома, если он создан управляющей организацией.
Способ второй — через приложение «Госуслуги Дом». Приложение также позволяет проверить наличие домового чата и подать обращение через него. Скачайте «Госуслуги Дом» из Google Play, авторизуйтесь через Госуслуги и найдите свой дом по адресу.
Способ третий — напрямую через поиск в MAX. Введите адрес своего дома в строку поиска MAX — чат может найтись через общий поиск, если управляющая организация правильно его назвала.
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Если чат вашего дома не нашёлся — это не значит, что его нет. Возможно, организация только создаёт его или использует другое название. В таком случае обратитесь напрямую в управляющую компанию и уточните ссылку на официальный чат.
Как вступить в чат и отправить обращение
Когда нашли официальный чат своего дома — вступить в него просто. Перед этим убедитесь, что у вас в MAX настроен Цифровой ID — он подтверждает, что вы действительно житель этого дома, а не случайный человек. Как вступить в домовой чат:
- Откройте найденный домовой чат в MAX.
- Нажмите кнопку «Вступить» или «Присоединиться».
- Если чат требует верификации — подтвердите адрес проживания через Цифровой ID.
- После вступления вы увидите историю чата и сможете писать сообщения.
Как отправить официальное обращение в управляющую компанию через чат:
- Откройте домовой чат своего дома в MAX.
- Опишите проблему чётко и конкретно: что случилось, где именно, когда заметили.
- При необходимости прикрепите фото (это ускоряет рассмотрение обращения).
- Отправьте сообщение — оно получает официальный статус.
- Управляющая организация обязана рассмотреть обращение и дать ответ в установленные сроки.
Скриншот переписки с временными метками — ваше доказательство того, что обращение было подано и когда именно был получен ответ. Обсудить работу домовых чатов можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Старые способы связи с управляющей компанией никуда не делись
Важный момент, который стоит знать сразу: домовой чат в MAX — это дополнительный канал, а не замена всему остальному. Все традиционные способы обращения в управляющую компанию сохраняются в полном объёме:
- личный приём — можно прийти в офис управляющей компании, как и раньше;
- письменное заявление — принимается и регистрируется как обычно;
- телефон горячей линии — продолжает работать;
- аварийно-диспетчерская служба — для срочных ситуаций по-прежнему работает круглосуточно.
Если вы не пользуетесь MAX или не хотите — никто не обязывает вас это делать. Закон обязывает управляющие организации создать чат и принимать обращения через него. Жильцы пользуются им добровольно.
Осторожно — мошенники уже используют тему домовых чатов
После введения обязательных домовых чатов активизировались мошенники, которые пользуются тем, что люди не знают, как выглядит официальное приглашение.
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Типичные схемы:
- В MAX приходит сообщение «от управляющей компании» с приглашением вступить в домовой чат — по ссылке которая ведёт на фишинговый сайт;
- Незнакомый человек пишет что вы пропустили уведомление от УК и просит назвать код из SMS для «подтверждения личности»;
- Присылают PDF с «официальным уведомлением» об изменении реквизитов для оплаты ЖКУ.
Как отличить официальный чат от поддельного:
- Официальный домовой чат не присылает приглашения в личку. Вы сами его ищете через @home_chat_bot или «Госуслуги Дом»;
- Никогда не называйте код из SMS никому — ни «управляющей компании», ни «сотруднику МФЦ», ни «работнику Госуслуг»;
- Не переходите по ссылкам из незнакомых сообщений якобы от вашего ЖКХ — реквизиты для оплаты меняются только через официальные уведомления на бумаге;
- Проверьте чат через официального бота @home_chat_bot — если ваш дом там не находится, а вам уже «прислали приглашение» — это мошенники.
Если получили подозрительное сообщение — заблокируйте отправителя и пожалуйтесь на него в MAX. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали в отдельной инструкции.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.