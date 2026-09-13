MAX давно стал обязательным приложением для миллионов россиян: уведомления от Госуслуг, рабочие чаты, семейные переписки. Если у вас два телефона (рабочий и личный, основной и запасной), то логично использовать один аккаунт MAX на обоих. Кстати, если хотите держать на одном телефоне сразу два аккаунта MAX с разными номерами — про это у нас есть отдельный текст про мультиаккаунт. Здесь же разбираем другой сценарий: один аккаунт, два телефона.
Возможен ли один аккаунт на двух телефонах
Да, можно, и это работает без каких-либо дополнительных подписок и платных функций. Правильная настройка MAX, о которой мы писали в отдельном материале, в том числе позволяет авторизоваться с одним номером телефона на нескольких смартфонах одновременно. Это стандартная возможность мессенджера, которую не нужно специально включать.
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Как это выглядит на практике: вы входите в MAX на втором телефоне с тем же номером и видите ту же переписку, те же чаты, те же каналы, что и на основном. Написали сообщение с одного телефона — оно мгновенно появляется на втором. Получили сообщение — уведомление приходит на оба устройства одновременно.
Начинаем пользоваться MAX на втором телефоне
Сначала убедитесь, что на втором телефоне установлена актуальная версия MAX. Напомним: из Google Play мессенджер удалён в июле 2026 года — скачивать нужно из RuStore.
Как установить MAX, если его ещё нет:
- Откройте браузер на втором телефоне и перейдите на rustore.ru.
- Скачайте и установите RuStore.
- Найдите MAX в поиске RuStore и установите приложение.
Теперь входим в аккаунт:
- Откройте MAX на втором телефоне.
- Нажмите «Войти» и введите номер телефона — тот же, что используете на основном телефоне.
- На этот номер придёт SMS с кодом подтверждения — введите его.
- Дождитесь загрузки, после чего переписка и чаты появятся автоматически.
Пароль от аккаунта вводить не нужно — только номер телефона и SMS-код. Если на основном телефоне был настроен PIN-код для входа в мессенджер — на втором телефоне его придётся настроить отдельно. Обсудить вопросы по MAX можно в чате AndroidInsider.ru.
Что синхронизируется между телефонами, а что нет
После входа на второй телефон большинство данных появится автоматически, но не всё.
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Что синхронизируется полностью:
- переписка во всех чатах: личные, групповые, каналы;
- история сообщений, включая старые, до момента входа на второй телефон;
- контакты и список чатов;
- статус прочтения: если прочитали сообщение на одном телефоне, на втором оно тоже отмечается прочитанным;
- медиафайлы: фото и видео загружаются по запросу, не автоматически.
Что не синхронизируется или синхронизируется частично:
- черновики сообщений: то, что набрали но не отправили, остаётся только на том телефоне, где писали;
- настройки уведомлений: на каждом устройстве настраиваются отдельно;
- локальный кеш медиафайлов: скачанные фото и видео хранятся в памяти каждого телефона отдельно;
- настройки интерфейса: тема, размер шрифта, расположение элементов.
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Уведомления на двух телефонах — как настроить, чтобы не раздваивались
Главное неудобство двух устройств — уведомления приходят на оба телефона одновременно. Положили рабочий телефон на стол и забыли — он всё равно будет вибрировать каждый раз вместе с основным. Самое простое решение: отключить уведомления MAX на том телефоне, которым пользуетесь реже. Как это сделать:
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в «Приложения» — найдите MAX.
- Нажмите «Уведомления» и отключите переключатель.
Более гибкий вариант — настроить уведомления внутри самого MAX. Можно отключить уведомления только для определённых чатов или каналов, оставив важные:
- Откройте MAX на втором телефоне.
- Перейдите в «Настройки — Уведомления».
- Настройте звук, вибрацию и всплывающие уведомления под свои нужды.
Если второй телефон используется как резервный и лежит дома, то удобнее всего просто включить на нём беззвучный режим для MAX, оставив приложение активным для синхронизации переписки.
Сколько устройств можно подключить и как посмотреть активные сессии
MAX позволяет использовать один аккаунт на нескольких устройствах одновременно. Точный лимит количества устройств официально не публикуется, но на практике два-три устройства работают без ограничений.
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Как посмотреть, на каких устройствах активен ваш аккаунт, и завершить активные сессии:
- Откройте MAX на любом телефоне.
- Перейдите в «Настройки» — нажмите на своё имя или аватар.
- Найдите раздел «Устройства» или «Активные сессии».
- Вы увидите список всех устройств, где в данный момент авторизован ваш аккаунт с датой последней активности.
- Выберите «Завершить все сессии, кроме текущей».
Это полезно, если потеряли телефон или просто хотите убрать старое устройство из списка. После завершения сессии MAX на том устройстве разлогинится автоматически — при следующем открытии попросит войти снова. Актуальные новости о MAX публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.
Проблемы при входе на второй телефон — что делать
Разбираю типичные ситуации, которые могут возникнуть:
- Не приходит SMS-код. Подождите до двух минут — иногда доставка задерживается. Если код так и не пришёл: проверьте, что номер введён правильно; проверьте, что SMS не заблокированы оператором, попробуйте запросить код повторно через кнопку «Отправить снова».
- MAX требует повторной авторизации после обновления. Это нормальное поведение после крупных обновлений приложения — просто войдите снова с тем же номером и SMS-кодом. Переписка никуда не денется.
- На втором телефоне не прогружается история переписки. История загружается постепенно — особенно если чатов много. Дайте приложению несколько минут при активном подключении к Wi-Fi. Если через 10 минут история всё ещё не появилась — выйдите из аккаунта и войдите снова.
- После входа на второй телефон пропали уведомления на основном. Такое бывает редко, но случается. Зайдите в настройки уведомлений MAX на основном телефоне и убедитесь, что они включены. Помогает также перезапуск приложения на основном устройстве.
- Сообщения на втором телефоне появляются с задержкой. Проверьте подключение к интернету на втором телефоне. MAX требует стабильного соединения для синхронизации в реальном времени — на слабом мобильном интернете задержки возможны. Переключитесь на Wi-Fi если есть возможность.
Кроме того, если на втором телефоне не работают звонки через MAX, удостоверьтесь, что приложению выданы разрешения на микрофон и камеру: «Настройки — Приложения — MAX — Разрешения». Об этом есть отдельный материал на нашем сайте, как и множество других текстов, помогающих правильно настроить национальный мессенджер на Android.