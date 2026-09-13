MAX давно стал обязательным приложением для миллионов россиян: уведомления от Госуслуг, рабочие чаты, семейные переписки. Если у вас два телефона (рабочий и личный, основной и запасной), то логично использовать один аккаунт MAX на обоих. Кстати, если хотите держать на одном телефоне сразу два аккаунта MAX с разными номерами — про это у нас есть отдельный текст про мультиаккаунт. Здесь же разбираем другой сценарий: один аккаунт, два телефона.

Возможен ли один аккаунт на двух телефонах

Да, можно, и это работает без каких-либо дополнительных подписок и платных функций. Правильная настройка MAX, о которой мы писали в отдельном материале, в том числе позволяет авторизоваться с одним номером телефона на нескольких смартфонах одновременно. Это стандартная возможность мессенджера, которую не нужно специально включать.

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Как это выглядит на практике: вы входите в MAX на втором телефоне с тем же номером и видите ту же переписку, те же чаты, те же каналы, что и на основном. Написали сообщение с одного телефона — оно мгновенно появляется на втором. Получили сообщение — уведомление приходит на оба устройства одновременно.

Начинаем пользоваться MAX на втором телефоне

Сначала убедитесь, что на втором телефоне установлена актуальная версия MAX. Напомним: из Google Play мессенджер удалён в июле 2026 года — скачивать нужно из RuStore.

Скачать MAX

Как установить MAX, если его ещё нет:

Откройте браузер на втором телефоне и перейдите на rustore.ru. Скачайте и установите RuStore. Найдите MAX в поиске RuStore и установите приложение.

Теперь входим в аккаунт:

Откройте MAX на втором телефоне. Нажмите «Войти» и введите номер телефона — тот же, что используете на основном телефоне. На этот номер придёт SMS с кодом подтверждения — введите его. Дождитесь загрузки, после чего переписка и чаты появятся автоматически.

Пароль от аккаунта вводить не нужно — только номер телефона и SMS-код. Если на основном телефоне был настроен PIN-код для входа в мессенджер — на втором телефоне его придётся настроить отдельно. Обсудить вопросы по MAX можно в чате AndroidInsider.ru.

Что синхронизируется между телефонами, а что нет

После входа на второй телефон большинство данных появится автоматически, но не всё.

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Что синхронизируется полностью:

переписка во всех чатах : личные, групповые, каналы;

: личные, групповые, каналы; история сообщений , включая старые, до момента входа на второй телефон;

, включая старые, до момента входа на второй телефон; контакты и список чатов ;

; статус прочтения : если прочитали сообщение на одном телефоне, на втором оно тоже отмечается прочитанным;

: если прочитали сообщение на одном телефоне, на втором оно тоже отмечается прочитанным; медиафайлы: фото и видео загружаются по запросу, не автоматически.

Что не синхронизируется или синхронизируется частично:

черновики сообщений : то, что набрали но не отправили, остаётся только на том телефоне, где писали;

: то, что набрали но не отправили, остаётся только на том телефоне, где писали; настройки уведомлений : на каждом устройстве настраиваются отдельно;

: на каждом устройстве настраиваются отдельно; локальный кеш медиафайлов : скачанные фото и видео хранятся в памяти каждого телефона отдельно;

: скачанные фото и видео хранятся в памяти каждого телефона отдельно; настройки интерфейса: тема, размер шрифта, расположение элементов.

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Уведомления на двух телефонах — как настроить, чтобы не раздваивались

Главное неудобство двух устройств — уведомления приходят на оба телефона одновременно. Положили рабочий телефон на стол и забыли — он всё равно будет вибрировать каждый раз вместе с основным. Самое простое решение: отключить уведомления MAX на том телефоне, которым пользуетесь реже. Как это сделать:

Откройте настройки телефона. Перейдите в «Приложения» — найдите MAX. Нажмите «Уведомления» и отключите переключатель.

Более гибкий вариант — настроить уведомления внутри самого MAX. Можно отключить уведомления только для определённых чатов или каналов, оставив важные:

Откройте MAX на втором телефоне. Перейдите в «Настройки — Уведомления». Настройте звук, вибрацию и всплывающие уведомления под свои нужды.

Если второй телефон используется как резервный и лежит дома, то удобнее всего просто включить на нём беззвучный режим для MAX, оставив приложение активным для синхронизации переписки.

Сколько устройств можно подключить и как посмотреть активные сессии

MAX позволяет использовать один аккаунт на нескольких устройствах одновременно. Точный лимит количества устройств официально не публикуется, но на практике два-три устройства работают без ограничений.

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Как посмотреть, на каких устройствах активен ваш аккаунт, и завершить активные сессии:

Откройте MAX на любом телефоне. Перейдите в «Настройки» — нажмите на своё имя или аватар. Найдите раздел «Устройства» или «Активные сессии». Вы увидите список всех устройств, где в данный момент авторизован ваш аккаунт с датой последней активности. Выберите «Завершить все сессии, кроме текущей».

Это полезно, если потеряли телефон или просто хотите убрать старое устройство из списка. После завершения сессии MAX на том устройстве разлогинится автоматически — при следующем открытии попросит войти снова. Актуальные новости о MAX публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Проблемы при входе на второй телефон — что делать

Разбираю типичные ситуации, которые могут возникнуть:

Не приходит SMS-код . Подождите до двух минут — иногда доставка задерживается. Если код так и не пришёл: проверьте, что номер введён правильно; проверьте, что SMS не заблокированы оператором, попробуйте запросить код повторно через кнопку «Отправить снова».

. Подождите до двух минут — иногда доставка задерживается. Если код так и не пришёл: проверьте, что номер введён правильно; проверьте, что SMS не заблокированы оператором, попробуйте запросить код повторно через кнопку «Отправить снова». MAX требует повторной авторизации после обновления . Это нормальное поведение после крупных обновлений приложения — просто войдите снова с тем же номером и SMS-кодом. Переписка никуда не денется.

. Это нормальное поведение после крупных обновлений приложения — просто войдите снова с тем же номером и SMS-кодом. Переписка никуда не денется. На втором телефоне не прогружается история переписки . История загружается постепенно — особенно если чатов много. Дайте приложению несколько минут при активном подключении к Wi-Fi. Если через 10 минут история всё ещё не появилась — выйдите из аккаунта и войдите снова.

. История загружается постепенно — особенно если чатов много. Дайте приложению несколько минут при активном подключении к Wi-Fi. Если через 10 минут история всё ещё не появилась — выйдите из аккаунта и войдите снова. После входа на второй телефон пропали уведомления на основном . Такое бывает редко, но случается. Зайдите в настройки уведомлений MAX на основном телефоне и убедитесь, что они включены. Помогает также перезапуск приложения на основном устройстве.

. Такое бывает редко, но случается. Зайдите в настройки уведомлений MAX на основном телефоне и убедитесь, что они включены. Помогает также перезапуск приложения на основном устройстве. Сообщения на втором телефоне появляются с задержкой. Проверьте подключение к интернету на втором телефоне. MAX требует стабильного соединения для синхронизации в реальном времени — на слабом мобильном интернете задержки возможны. Переключитесь на Wi-Fi если есть возможность.

Кроме того, если на втором телефоне не работают звонки через MAX, удостоверьтесь, что приложению выданы разрешения на микрофон и камеру: «Настройки — Приложения — MAX — Разрешения». Об этом есть отдельный материал на нашем сайте, как и множество других текстов, помогающих правильно настроить национальный мессенджер на Android.