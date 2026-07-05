Яндекс Плюс в этом году заметно подорожал до 4 490 ₽ в год, мы давали способы сэкономить — но есть и другая сторона подписки: программа лояльности, которая позволяет зарабатывать Яндекс баллы на покупках, тратить их в десятках сервисов и даже переводить в настоящие рубли, что вообще редкость. Ведь большинство программ лояльности — это красивые обещания, которые на деле превращаются в фантики, потратить которые можно только на то, что вам не нужно, и только в три часа ночи по вторникам.
Как получить баллы Плюса в 2026 году
Баллы Яндекс Плюс — это кешбэк баллами, который работает только при активной подписке Яндекс Плюс. Без нее копить и тратить не получится. Если подписки нет — сначала оформите ее. Годовую можно купить со скидкой относительно ежемесячных платежей.
Баллы начисляются через программу лояльности «Свои Плюсы». Вот где можно их получить:
- Яндекс Go: кешбэк за поездки на такси, размер зависит от выбранной категории в приложении Яндекс Пэй;
- Яндекс Маркет: баллы за покупки товаров с отметкой Плюса;
- Яндекс Еда и Лавка: за заказы в ресторанах и магазинах с отметкой;
- Яндекс Путешествия: процент за бронирование отелей, до 2 000 баллов за заказ, плюс 5% за бронирование туров;
- Яндекс Афиша: за покупку билетов на мероприятия кроме кино;
- Яндекс Заправки: за оплату топлива через приложение;
- Яндекс Драйв: 3% за поездки в тарифе Фикс для статуса Супер-молодец;
- Авто.ру: 5% от стоимости отчётов.
Важный нюанс: в одном заказе баллы можно либо получить, либо потратить, то есть совмещать не получится. Если списываете баллы при оплате — кешбэка за этот заказ не будет. Также баллы работают только в России, Беларуси и Казахстане, а списать их можно только там, где их получили. Если подписка когда-нибудь надоест — про то, как отключить Яндекс Плюс навсегда, читайте в отдельном материале.
Как потратить баллы Яндекса на покупки
Оплата Яндекс баллами доступна в большинстве сервисов экосистемы. Полный список, где можно потратить баллы Плюса:
- Яндекс Go: любые заказы кроме доставки и тарифа «Самый быстрый»;
- Яндекс Маркет: почти все товары, есть исключения по категориям и магазинам;
- Яндекс Еда: заказы из ресторанов с отметкой Плюса, кроме алкоголя и доставки;
- Яндекс Лавка: продукты на сайте и в приложении;
- Яндекс Путешествия: оплата бронирования отелей;
- Яндекс Афиша: билеты в кино и на мероприятия;
- Яндекс Драйв: поездки в любых тарифах;
- Яндекс Заправки: оплата топлива;
- Авто.ру: отчёты и продвижение объявлений;
- сама подписка Яндекс Плюс: можно оплатить баллами.
Самостоятельно выбрать сколько списать — нельзя. Если баллов достаточно, система спишет почти всю сумму, с карты возьмут символический 1 рубль.
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Я обычно списываю баллы в Яндекс Маркете, который доставляет товары в любую глушь. Вот как это сделать:
- Добавьте товар в корзину и перейдите к оформлению.
- На экране оплаты появится переключатель «Оплатить баллами».
- Включите его, и система автоматически рассчитает сколько баллов спишется.
- Подтвердите заказ.
Баллы в Яндекс Такси тратятся аналогично: при оформлении поездки появляется опция списания баллов, которую нужно активировать вручную. А об изменениях в программе лояльности мы обязательно расскажем канале AndroidInsider.ru в MAX.
Можно ли вывести баллы Плюса
Раньше баллы нельзя было конвертировать в деньги — только тратить внутри экосистемы. Теперь можно, но с условиями. Вывести баллы Яндекс Плюс в рубли реально через приложение Яндекс Пэй. Курс обмена — 1:1, то есть 100 баллов = 100 рублей. После конвертации рубли можно тратить в магазинах и сервисах как обычные деньги.
Ограничения, которые важно знать:
- доступно только пользователям с «Золотым» уровнем в программе «Свои Плюсы»;
- обменивать можно только баллы с покупок от 100 рублей за последний месяц;
- максимальный лимит обмена — 10 000 баллов в месяц;
- для обмена нужно подтвердить персональные данные в Яндекс Пэй.
Перевести баллы Плюса можно только через приложение Яндекс Пэй — это обязательное условие. Само приложение доступно в Google Play, RuStore и App Store. Про то, как настроить бесконтактную оплату часами через Яндекс Пэй, читайте отдельно. А я отмечу, что новым пользователям при регистрации в Яндекс Пэй дают 5% кешбэка на все покупки — хороший повод установить приложение прямо сейчас.
Как перевести баллы Яндекс в рубли — инструкция
А теперь пошаговая инструкция для тех, кто уже получил Золотой статус:
- Установите приложение Яндекс Пэй из Google Play или RuStore если его ещё нет.
- Войдите в аккаунт Яндекса и подтвердите персональные данные (без этого обмен недоступен).
- На главном экране выберите свою карту Пэй.
- Нажмите «Компенсация покупок».
- Подтвердите обмен — рубли зачислятся на счет в Яндекс Пэй.
- Тратьте конвертированные рубли в магазинах через Яндекс Пэй или переводите на банковскую карту.
Если кнопки обмена нет — проверьте уровень в программе «Свои Плюсы». Золотой статус получают активные пользователи экосистемы, которые регулярно совершают покупки через сервисы Яндекса. Зачисление обычно занимает пару минут, но может случиться и с задержкой. Обсудить нюансы программы лояльности можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.