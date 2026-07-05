Яндекс Плюс в этом году заметно подорожал до 4 490 ₽ в год, мы давали способы сэкономить — но есть и другая сторона подписки: программа лояльности, которая позволяет зарабатывать Яндекс баллы на покупках, тратить их в десятках сервисов и даже переводить в настоящие рубли, что вообще редкость. Ведь большинство программ лояльности — это красивые обещания, которые на деле превращаются в фантики, потратить которые можно только на то, что вам не нужно, и только в три часа ночи по вторникам.

Как получить баллы Плюса в 2026 году

Баллы Яндекс Плюс — это кешбэк баллами, который работает только при активной подписке Яндекс Плюс. Без нее копить и тратить не получится. Если подписки нет — сначала оформите ее. Годовую можно купить со скидкой относительно ежемесячных платежей.

Купить Яндекс Плюс

Баллы начисляются через программу лояльности «Свои Плюсы». Вот где можно их получить:

Яндекс Go: кешбэк за поездки на такси, размер зависит от выбранной категории в приложении Яндекс Пэй;

кешбэк за поездки на такси, размер зависит от выбранной категории в приложении Яндекс Пэй; Яндекс Маркет: баллы за покупки товаров с отметкой Плюса;

баллы за покупки товаров с отметкой Плюса; Яндекс Еда и Лавка: за заказы в ресторанах и магазинах с отметкой;

за заказы в ресторанах и магазинах с отметкой; Яндекс Путешествия: процент за бронирование отелей, до 2 000 баллов за заказ, плюс 5% за бронирование туров;

процент за бронирование отелей, до 2 000 баллов за заказ, плюс 5% за бронирование туров; Яндекс Афиша: за покупку билетов на мероприятия кроме кино;

за покупку билетов на мероприятия кроме кино; Яндекс Заправки: за оплату топлива через приложение;

за оплату топлива через приложение; Яндекс Драйв: 3% за поездки в тарифе Фикс для статуса Супер-молодец;

3% за поездки в тарифе Фикс для статуса Супер-молодец; Авто.ру: 5% от стоимости отчётов.

Важный нюанс: в одном заказе баллы можно либо получить, либо потратить, то есть совмещать не получится. Если списываете баллы при оплате — кешбэка за этот заказ не будет. Также баллы работают только в России, Беларуси и Казахстане, а списать их можно только там, где их получили. Если подписка когда-нибудь надоест — про то, как отключить Яндекс Плюс навсегда, читайте в отдельном материале.

Как потратить баллы Яндекса на покупки

Оплата Яндекс баллами доступна в большинстве сервисов экосистемы. Полный список, где можно потратить баллы Плюса:

Яндекс Go: любые заказы кроме доставки и тарифа «Самый быстрый»;

любые заказы кроме доставки и тарифа «Самый быстрый»; Яндекс Маркет: почти все товары, есть исключения по категориям и магазинам;

почти все товары, есть исключения по категориям и магазинам; Яндекс Еда: заказы из ресторанов с отметкой Плюса, кроме алкоголя и доставки;

заказы из ресторанов с отметкой Плюса, кроме алкоголя и доставки; Яндекс Лавка: продукты на сайте и в приложении;

продукты на сайте и в приложении; Яндекс Путешествия: оплата бронирования отелей;

оплата бронирования отелей; Яндекс Афиша: билеты в кино и на мероприятия;

билеты в кино и на мероприятия; Яндекс Драйв: поездки в любых тарифах;

поездки в любых тарифах; Яндекс Заправки: оплата топлива;

оплата топлива; Авто.ру: отчёты и продвижение объявлений;

отчёты и продвижение объявлений; сама подписка Яндекс Плюс: можно оплатить баллами.

Самостоятельно выбрать сколько списать — нельзя. Если баллов достаточно, система спишет почти всю сумму, с карты возьмут символический 1 рубль.

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Я обычно списываю баллы в Яндекс Маркете, который доставляет товары в любую глушь. Вот как это сделать:

Добавьте товар в корзину и перейдите к оформлению. На экране оплаты появится переключатель «Оплатить баллами». Включите его, и система автоматически рассчитает сколько баллов спишется. Подтвердите заказ.

Баллы в Яндекс Такси тратятся аналогично: при оформлении поездки появляется опция списания баллов, которую нужно активировать вручную. А об изменениях в программе лояльности мы обязательно расскажем канале AndroidInsider.ru в MAX.

Можно ли вывести баллы Плюса

Раньше баллы нельзя было конвертировать в деньги — только тратить внутри экосистемы. Теперь можно, но с условиями. Вывести баллы Яндекс Плюс в рубли реально через приложение Яндекс Пэй. Курс обмена — 1:1, то есть 100 баллов = 100 рублей. После конвертации рубли можно тратить в магазинах и сервисах как обычные деньги.

Скачать Яндекс Пэй

Ограничения, которые важно знать:

доступно только пользователям с «Золотым» уровнем в программе «Свои Плюсы»;

обменивать можно только баллы с покупок от 100 рублей за последний месяц;

максимальный лимит обмена — 10 000 баллов в месяц;

для обмена нужно подтвердить персональные данные в Яндекс Пэй.

Перевести баллы Плюса можно только через приложение Яндекс Пэй — это обязательное условие. Само приложение доступно в Google Play, RuStore и App Store. Про то, как настроить бесконтактную оплату часами через Яндекс Пэй, читайте отдельно. А я отмечу, что новым пользователям при регистрации в Яндекс Пэй дают 5% кешбэка на все покупки — хороший повод установить приложение прямо сейчас.

Как перевести баллы Яндекс в рубли — инструкция

А теперь пошаговая инструкция для тех, кто уже получил Золотой статус:

Установите приложение Яндекс Пэй из Google Play или RuStore если его ещё нет. Войдите в аккаунт Яндекса и подтвердите персональные данные (без этого обмен недоступен). На главном экране выберите свою карту Пэй. Нажмите «Компенсация покупок». Подтвердите обмен — рубли зачислятся на счет в Яндекс Пэй. Тратьте конвертированные рубли в магазинах через Яндекс Пэй или переводите на банковскую карту.

Если кнопки обмена нет — проверьте уровень в программе «Свои Плюсы». Золотой статус получают активные пользователи экосистемы, которые регулярно совершают покупки через сервисы Яндекса. Зачисление обычно занимает пару минут, но может случиться и с задержкой. Обсудить нюансы программы лояльности можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.