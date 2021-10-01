Как правильно гуглить информацию в интернете

Вы задумывались на тему того, правильно ли вы гуглите информацию? Думаю, что каждый из пользователей хоть раз сталкивался с проблемой, когда не получается правильно подобрать запрос. Проблема действительно очень распространенная, и каждый из нее выходит по-разному. Мы нашли для вас некоторые лайфхаки, с помощью которых поиск в сети больше не будет представлять из себя такую уж проблему, даже если вопрос будет действительно редким.

Я всегда испытывал проблемы по этому поводу. Помню, как в юношестве бросал все дело, только потому, что ничего не находил в гугле. Со временем это, конечно, решилось, но перед этим приходилось долго советоваться на эту тему с гуру поиска.

Поиск по картинке

Удивительно, но до сих пор мало кто знает, что можно искать в интернете с помощью картинки. Где это пригодится? Да везде. Часто случается так, что мы ищем какой-то товар в интернете, но не знаем, как он называется. Думаю, особенно актуально, когда встречаете разные штуки с АлиЭкспресс, которых нет в наличии у данного продавца.

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В таких случаях проще всего воспользоваться поиском подобного рода. Тем более, что сделать это проще простого. Если вы используете Google Chrome, то это лучше сделать вот так:

Откройте браузер Chrome на компьютере.

Перейдите на сайт, где размещено изображение, по которому вы хотите выполнить поиск.

Нажмите на нужное изображение правой кнопкой мыши.

Выберите Найти картинку (Google). Откроется новая вкладка с результатами.

Если честно, то все, что касается поиска, я уже много лет доверяю Яндексу. И хромом совсем не пользуюсь. Не знаю почему. Может быть внутри меня играет глубокое чувство патриотизма или просто раздражает минимализм главной страницы гугла. Если надо найти какое-то изображение, я просто открываю главную страницу, ввожу туда «Поиск по картинке» и перехожу по ссылке. Также удобно было бы держать ее в закладках.

Как найти цитату в гугле

Знали бы вы, насколько часто я ищу разные цитаты. Песни, стихи, фильмы, — постоянно. Плюс ко всему, я часто ворую разные фразочки из произведений и использую их в жизни. «Страх делает тебя пленником, надежда дарит тебе свободу», — это одна из моих любимых.

Чтобы найти какую-либо информацию дословно, вам необходимо всего лишь поставить все выражение в кавычки, и в поиске вам будут показаны только те сайты, которые содержат эти цитаты. Да, вот так просто, я тоже в первое время не верил. Обязательно попробуйте. Гугл тоже достаточно умный, поэтому позаботился о вас заранее.

Как исключить слово из поиска

У меня бывает так, что надо найти что-то в интернете, но поиск все время выдает что-то не то. Сейчас будет особенно актуально для ненавистников яблочной продукции. Те, кто часто следит за новинками в мире мобильных технологий, постоянно интересуются презентациями различных компаний. Чтобы исключить определенный запрос поставьте знак «-» перед словом. Например, «презентация смартфонов -Apple».

Кстати, из мира смартфонов на Android, недавно пришла недобрая весть. Компания Samsung планирует отказаться от выпуска одного из самых топовых устройств по соотношению цена-качество, об этом уже рассказывал наш автор Артем Сутягин. Рекомендую к прочтению.

Как объединить два запроса

Недавно я решил закупиться новой техникой и подумал приобрести себе новый ноутбук для путешествий. Но так и не решил, что лучше взять: планшет или ноутбук. В итоге на сайтах просматривал и те, и другие варианты.

Но как загуглить сразу два запроса? Так сказать, два в одном. Чтобы посмотреть и то, и другое. Решение достаточно очевидное: просто поставьте знак «|» между двумя запросами. Таким образом вы сможете найти все, что вас интересует.

Как загуглить на английском

За долгие годы в университете я заметил, что как только ты можешь называть себя профессионалом в какой-то области, в рамках русскоязычного интернета становится очень тесно. Что я имею в виду? Допустим, я знаю, что недавно в США были проведены исследования на тему контроля здоровья с помощью Galaxy Watch 4.

Очевидно, что изначально новость появится на англоязычных ресурсах, значит гуглить на русском просто бесполезно. Чтобы вбить запрос изначально исключая всю русскоязычную литературу, достаточно поставить перед запросом “lang:” и указать после двоеточия соответствующий язык в сокращенном варианте, например: en.

Как найти нужную фразу

Еще одной проблемой всегда для меня был поиск определенных фраз. Бывает так, что в голове крутится редкое выражение, но вспомнить конкретное слово просто не выходит. В пример отлично подойдут крылатые фразы из фильма Брат Алексея Балабанова: «Любишь * люби и холодок».

Как вы уже догадались, чтобы добиться нужного выражения достаточно поставить звездочку вместо конкретного слова . Думаю, что за долгие годы у каждого появились такие выражения, которые очень хочется вспомнить, но сделать это не так просто, как кажется.

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Пользовались ли вы хоть раз подобными лайфхаками? Часто возникает такая необходимость? Поделитесь своим мнением по этому поводу в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.