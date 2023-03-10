Как правильно настроить интернет на телефоне Android

Россия — один из мировых лидеров по распространению и доступности интернета. Несмотря на это, многие люди, приобретая новый смартфон или приходя в гости, где есть Wi-Fi, просят знакомых настроить интернет на Андроид. Но зачем возлагать ответственность на другого человека, когда все это можно сделать самостоятельно? Сегодняшний материал создан специально для тех, кто долгое время поручал настройку другим людям, но наконец-то решил разобраться, как подключить интернет на телефоне.

Как подключить Wi-Fi к телефону

Недавно мы рассказывали, можно ли пользоваться телефоном без интернета, и пришли к выводу, что мобильное устройство отлично работает и без доступа к сети, но при этом наши руки оказываются связаны. Ведь мы не сможем посмотреть видео на YouTube, отправить сообщение в WhatsApp или просто вбить запрос в поисковике. Чтобы это сделать, необходимо настроить интернет на телефоне, который бывает домашним и мобильным.

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Начнем с домашнего. Обычно такой тип соединения реализуется при помощи технологии Wi-Fi. Она беспроводная, а единственное ограничение — радиус действия маршрутизатора (роутера). Давайте посмотрим, как подключить вайфай к телефону:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Wi-Fi». Активируйте одноименный переключатель. Выберите сеть, к которой хотите подключиться. Введите пароль и нажмите кнопку «Подключить».

Смартфон сразу запомнит сеть и будет автоматически подключаться к ней при нахождении в радиусе действия роутера. А вы сможете включать и выключать вайфай без посещения настроек через шторку уведомлений (центр управления). Сделайте свайп от верхней части экрана вниз и нажмите на значок «Wi-Fi». Если задержать палец на нем, вы попадете в настройки подключения.

В рамках отдельного материала мы уже говорили, почему иногда не работает Wi-Fi на телефоне. При возникновении проблем с подключением обязательно прочитайте этот текст. Ну а мы сейчас попробуем разобраться, как узнать пароль от вайфая, если вы его не помните.

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Как поделиться паролем Wi-Fi

Существуют специальные приложения для взлома вайфая, которые помогут определить пароль. Но я предлагаю пойти другим путем. Если хотя бы один из ваших смартфонов подключен к сети, чей пароль вы не помните, выполните несколько простых шагов, чтобы настроить Wi-Fi через QR-код:

Откройте настройки Wi-Fi на устройстве, подключенном к сети. Нажмите на название сети. На экране появится QR-код. Его нужно отсканировать на втором смартфоне, который требуется подключить к интернету. Для этого откройте настройки Wi-Fi и нажмите кнопку сканера. Наведите камеру на QR-код.

Готово! Теперь ваш смартфон запомнит сеть и больше не будет запрашивать пароль. Но на всякий случай советую ознакомиться со способами, как узнать пароль от Wi-Fi. Ведь рано или поздно вам все равно пригодится эта последовательность символов.

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Как подключить мобильный интернет на телефоне

Мобильный интернет для Андроид намного удобнее, чем Wi-Fi, ведь работает он вне зависимости от того, где вы находитесь. Главное условия — в месте вашей дислокации должен быть стабильный прием сотовой связи по стандарту 3G или 4G. А теперь несколько слов о том, как подключить мобильный интернет на Андроид:

Вставьте SIM-карту в телефон. На смартфоне опустите шторку уведомлений (центр управления) и нажмите на кнопку «Мобильный интернет» («Мобильные данные»). Чтобы получить доступ к дополнительным настройкам, задержите палец на этой кнопке в течение пары секунд.

Как правило, мобильный интернет входит в список базовых услуг на всех тарифах и не нуждается в дополнительной настройке. Отличия заключаются только в способе тарификации: у кого-то есть выделенный объем ежемесячного трафика, а кому-то приходится платить за каждый скачанный мегабайт. Уточняйте условия своего тарифа на горячей линии оператора или в мобильном приложении компании, предоставляющей услуги связи.

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Настройка мобильного интернета на Андроид

Обычно нам не требуется настройка мобильного интернета на телефоне, так как оператор автоматически регистрирует точку доступа. Но на всякий случай предположим, что по каким-то причинам этого сделано не было. Тогда вы сможете настроить мобильный интернет на Андроид вручную:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Выберите симку, на которой у вас должен работать интернет. Откройте вкладку «Точки доступа (APN)». Здесь должна быть зарегистрирована точка доступа вашего оператора. Если ее нет — нажмите кнопку «Добавить».

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Итак, настройки точки доступа APN отличаются в зависимости от оператора сотовой связи. Их можно запросить, позвонив на горячую линию, или ввести самостоятельно, используя данные, которые указаны в сводной таблице. Если видите «—», пропускайте этот пункт.

Параметр МегаФон МТС билайн Tele2 Имя MegaFon mts Beeline Internet Tele2 Internet APN internet mts internet.beeline.ru internet.tele2.ru Имя пользователя gdata mts beeline — Пароль gdata mts beeline — MCC 255 257 — 250 MNC 02 02 — 20 Тип аутентификации — PAP PAP Нет Тип APN default default default default Протокол APN — — IPv4 —

Еще раз повторюсь, что в большинстве случаев ручная настройка точки доступа APN не требуется. Поэтому, прежде чем вносить изменения в уже зарегистрированные параметры, узнайте, почему не работает интернет на телефоне.

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Как раздать интернет с Андроида

В конце хочу рассказать о классной функции каждого смартфона, которая поможет раздать интернет с Андроида на любое другое устройство:

На раздающем телефоне включите мобильный интернет. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi». Активируйте соответствующую функцию, а также проверьте название сети и пароль для подключения в «Настройках точки доступа». На втором устройстве откройте настройки Wi-Fi и подключитесь к только что созданной сети с использованием зарегистрированного ранее пароля.

Более подробную информацию о том, как раздать интернет с телефона, вы найдете в тематическом материале. Ведь подключиться к точке доступа можно не только через Wi-Fi, но и по проводу или Bluetooth.