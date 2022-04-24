Как протирать экран телефона и можно ли использовать для этого спирт

Найти несколько отпечатков пальцев на идеально чистом дисплее смартфона очень неприятно. К сожалению, большинство современных гаджетов не поддерживают защиту от отпечатков пальцев. Таким образом, существует постоянная необходимость всегда протирать их экраны, чтобы они выглядели чище. В то время, как многим людям удобно просто протирать их любой чистой тканью, не всем это нравится. Некоторые пользователи считают, что им нужно какое-то дезинфицирующее средство, чтобы очистить экран смартфона. Кто прав? Сейчас разберемся

Очистка телефона

Во время пандемии обычными предметами домашнего обихода стали различные спиртосодержащие дезинфицирующие и чистящие средства. Каждый день мы держим в руках мобильные телефоны, которые легко могут быть заражены различными болезнетворными микроорганизмами. Более того, многие исследователи говорят, что они грязнее кнопок банкомата и унитаза.

Можно ли протирать телефон спиртом

Поскольку различные спиртосодержащие чистящие средства способны не только отчищать жирные пятна, но и убивать микробы, не будет ли уместно использовать их для протирания экрана смартфона? Не стоит быть слишком уверенным в том, что спирт для этого подходит.

Хотя у вас может возникнуть соблазн использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе для протирания экрана смартфона, не делайте этого. Если вы будете так делать, то можете повредить ваш гаджет. Использование спирта для протирки экрана смартфона может привести к необратимому серьезному повреждению экрана. Особенно это касается ЖК-экранов. Но почему спирт так вреден для экрана?

Можно ли повредить экран телефона спиртом

Жидкокристаллический экран состоит из многослойных материалов, а его сердцевина представляет собой сэндвич-структуру со слоем молекул жидких кристаллов, зажатым между двумя поляризаторами. И поляризатор, и сами молекулы жидкого кристалла хорошо растворяются в спирте. Вот и ответ. Экран может пойти пятнами, если будет поврежден.

Но не спешите делать окончательные выводы. Современные ЖК-экраны, особенно сенсорные, не так уж и хрупки. Поскольку производители установили стеклянную защиту на верхний слой экрана, она в основном предотвращает повреждение экрана от царапин. Кроме того, это может естественным образом блокировать прямое взаимодействие влаги и растворителей извне на саму структуру экрана. Но даже в этом случае протирать экран спиртосодержащими чистящими средствами опасно по двум основным причинам.

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Во-первых, поверхность стеклянной крышки фактически покрыта специальной органической пленкой, часто ее называют олеофобным покрытием. Такой слой уменьшает прилипание (по-умному адсорбцию) масла и снижает количество отпечатков на экране, а заодно их заметность. Большинство таких покрытий содержат различные органические соединения, а их стойкость к действию спирта очень слаба. Если их протирать спиртом, то покрытие, скорее всего, будет уничтожено. Телефоном можно будет пользоваться, но наиболее вероятно это приведет к тому, что дисплей станет размытым. Хотя, если экран телефона покрыт пленкой или защитным стеклом, то особо переживать по поводу этого не стоит.

Во-вторых, боковые части экрана очень хрупкие. Большинство проблем возникает, когда спирт попадает в зазоры между корпусом и стеклом. Он попадает на матрицу и разрушает ее, как было описано выше. Поверхностное натяжение спирта слабое, а капиллярный эффект сильный. Как только он попадет в боковую часть дисплея, он быстро проникнет в него. Поэтому дисплей уже будет не спасти.

Если каким-то образом небольшое количество спирта попадет внутрь экрана, вам стоит сразу же выключить устройство, чтобы оно высохло естественным путем. В качестве альтернативы вы можете использовать фен, чтобы тщательно высушить его, и это не повлияет на последующее использование. Но действовать надо аккуратно.

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Время от времени возникает необходимость очистить дисплей нашего смартфона, планшета или компьютера. Когда у нас есть такая необходимость, все, что нам нужно сделать, это распылить специальное чистящее средство для ЖК-дисплеев и протереть его мягкой тканью. Это сделает экран чистым и он будет выглядеть как новый. Очиститель для ЖК-дисплея очень хорошо удаляет отпечатки пальцев и масляные пленки. Он выпускается даже в виде салфеток. На выбор их представлено огромное множество — выбирайте по цене. Хотя, конечно, лучше не гнаться за самыми дешевыми. Они могут быть не очень хорошими.

Активные ингредиенты, содержащиеся в этих чистящих средствах, в основном представляют собой поверхностно-активные вещества. Они хорошо очищают масляные пятна и не повреждают органические покрытия. Если средства нет, а экран протереть надо, также можно воспользоваться влажной тканью, смоченной в очень небольшом количестве чистой воды. Однако будьте очень осторожны, чтобы вода не попала в зазоры вокруг экрана и другие части корпуса.

Что ваш смартфон делает, когда его экран выключен.

Не используйте спирт для протирки экрана

Итог такой: для очистки экрана использовать спирт небезопасно. Если есть необходимость в дезинфекции, то следует быть осторожным. Если уж вы начали протирать телефон спиртом, лучше обмакнуть в него мягкую ткань и уже ей аккуратно протереть экран. Не распыляйте и не наливайте спирт непосредственно на экран, чтобы он не растекался и не увеличивал риск повреждения экрана.

Теперь вы знаете больше. Будьте осторожны со спиртом и не думайте, что если что-то хорошо справляется с задачей, оно не может навредить в чем-то другом. Я предупредил.