Как вы убиваете аккумулятор своего Android-смартфона, даже не подозревая об этом

Обычно принять решение о покупке нового смартфона человека заставляет аккумулятор старого устройства, который уже не в состоянии обеспечить высокий уровень автономности и разряжается в самый неподходящий момент. Его срок службы ограничен, и многие люди, сами того не подозревая, делают все возможное, чтобы он закончился как можно скорее. Объясняем, чего боится аккумулятор смартфона, и почему нарушение банальных правил приводит к его поломке раньше времени.

Что будет, если уронить телефон

Когда вы роняете смартфон, вы подвергаете риску не только его экран или стекло, закрывающее камеры, но и аккумулятор. После жесткого столкновения устройства с землей батарея может деформироваться, что вызовет ее вздутие.

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Вздутый аккумулятор представляет большую угрозу, и деформация геометрии корпуса — явный признак необходимости купить новый смартфон. Решить проблему уже не удастся, поэтому нужно просто запомнить: ронять устройство нельзя, иначе долго оно не проживет.

Зарядка смартфона от 0 до 100%

До сих пор существует мнение, будто смартфон нужно заряжать от 0 до 100%. Это огромное заблуждение, поскольку современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы не имеют эффекта памяти, а их полная разрядка и последующая зарядка вызывают большой стресс.

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Если вы будете часто заряжать смартфон от 0 до 100%, он начнет быстрее терять свою номинальную емкость, и она истощится буквально за пару десятков циклов. Для минимизации рисков необходимо поддерживать энергию устройства в диапазоне между 20% и 80%. Тогда он отработает все заявленные циклы до того момента, как батарея потеряет 20% номинальной емкости.

Можно ли играть в телефон на зарядке

Также большим стрессом для аккумулятора является активное использование смартфона в процессе зарядки. Если вы начнете играть, корпус устройства быстро нагреется, и это приведет к уменьшению износостойкости батареи.

Производители по-разному стараются защитить аккумулятор в сценариях активного использовании телефона на зарядке. Чаще всего применяется банальный троттлинг, но он помогает далеко не всегда. Оптимальный вариант защиты — обходная зарядка, когда смартфон потребляет ток напрямую от розетки. Подобным может похвастать Infinix GT 10 Pro, чей обзор лежит на нашем сайте.

Обзор смартфона Infinix GT 10 Pro

Зарядка смартфона на улице

Температура окружающей среды тоже оказывает влияние на аккумулятор. Поэтому не подключайте к своему смартфону повербанк на улице, если температура воздуха выходит за пределы рекомендуемого диапазона от 0°C до 35°C, или на мобильное устройство падают прямые солнечные лучи.

Кроме того, не торопитесь ставить смартфон на зарядку, вернувшись с морозной улицы. Дайте ему отогреться, и только через 10-15 минут подключайте свое устройство к розетке, чтобы не допустить экстремального перепада температур.

Почему разряжается смартфон

В любом случае аккумулятор телефона заметно теряет свою емкость после 1000 циклов полной зарядки от 0 до 100%. Поэтому в ваших же интересах сделать все возможное, чтобы подключать устройство к розетке не так часто.

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Постарайтесь не нагружать смартфон без особой надобности, а также познакомьтесь с советами, которые помогут улучшить автономность. Тогда вы будете заряжать свое устройство намного реже, а его аккумулятор точно не придется менять через год-два после начала эксплуатации.