Можно ли пользоваться MAX без интернета

На днях в эфире телеканала «Россия-1» заявили, что национальный мессенджер сможет работать даже без подключения к сети, и после этого у пользователей возник логичный вопрос — правда ли, что MAX без интернета способен отправлять сообщения? На первый взгляд это звучит странно, потому что любой мессенджер требует соединения с сервером. Но ведь отечественная разработка уникальна, так ведь? Мы разобрались, как все устроено на самом деле, и заодно напомним, что раньше уже обсуждали, работает ли MAX без SIM-карты.

Работает ли MAX без интернета

Короткий ответ — нет. Полноценно мессенджер MAX без интернета работать не может, так как все сообщения проходят через сервер. Если на телефоне отключен Wi-Fi и нет мобильной сети, приложение просто не сможет подключиться к сервису.

В такой ситуации пользователь обычно видит сообщение о том, что соединение отсутствует. Чаще всего MAX пишет «Ожидание сети», и отправленные сообщения остаются в статусе ожидания до тех пор, пока не появится доступ к сети.

Это происходит потому, что для передачи данных для MAX нужен интернет, как и для любого другого мессенджера. Даже если приложение открывается, без подключения оно не может загрузить чаты, отправить файл или получить новое сообщение. Иногда пользователи думают, будто MAX работает без интернета, потому что приложение запускается и показывает старые переписки. Но это только локальные данные, которые были сохранены в памяти телефона при подключении к сети ранее.

Функции MAX без интернета

Хотя приложение MAX без интернета не может отправлять сообщения, часть функций все же остается доступной. Это связано с тем, что некоторые настройки хранятся прямо в памяти устройства и не требуют подключения к серверу. В таком режиме в MAX можно без интернета:

изменить имя пользователя;

поменять аватар;

посмотреть сохраненные чаты;

открыть настройки уведомлений;

изменить параметры конфиденциальности;

проверить данные аккаунта.

Если попробовать отправить сообщение без сети, MAX пишет, что нет интернета, и сообщение не уходит. Оно остается в чате до тех пор, пока не появится подключение.

Входит ли MAX в белый список

Но почему же в эфире федеральных каналов говорят об обратном? Дело в том, что MAX входит в белый список сайтов и сервисов, которые продолжают работать даже при ограничении доступа к интернету. Именно из-за этого и возникло мнение, будто мессенджер способен функционировать без сети. Но на самом деле речь идет не о полном отсутствии интернета. Белый список используется в ситуациях, когда доступ к сети ограничен на уровне операторов или провайдеров, но отдельные сервисы продолжают работать.

В таком случае MAX без интернета все равно запускается и отправляет сообщения. Однако это происходит потому, что доступ к его серверам не блокируется, а не потому что соединение не нужно. Если же интернет отключен на самом телефоне, например нет SIM-карты или Wi-Fi, тогда становится понятно, почему почему MAX не работает без интернета — приложению просто некуда отправлять данные.

Как работает MAX без интернета

Чтобы понять, почему возникают такие слухи, нужно разобраться, как работают так называемые белые списки. В некоторых случаях государственные органы могут ограничивать доступ к интернету, но при этом оставлять доступ к отдельным сервисам. В такой ситуации приложение MAX без интернета кажется рабочим, хотя на самом деле соединение есть, просто оно разрешено только для определенных сайтов и программ. Именно поэтому пользователь может отправлять сообщения, даже если другие сервисы не открываются.

Когда вводится ограниченный режим, в список разрешенных ресурсов добавляют государственные сайты и важные сервисы. По этой причине MAX входит в белый список и продолжает работать, если ограничения вводятся на уровне сети, а не на уровне телефона.

Но если отключить мобильные данные или Wi-Fi вручную, ситуация меняется. В этом случае появляется статус ожидание сети в MAX, и отправка сообщений становится невозможной, потому что соединения с сервером нет вообще. Именно поэтому важно понимать разницу между отсутствием интернета на устройстве и ограничением доступа на уровне операторов. В первом случае мессенджер не работает, во втором — может продолжать функционировать.