Российские операторы связи разослали абонентам официальные уведомления о предстоящих ограничениях мобильного интернета. Тема не новая, и про то, как и под каким предлогом блокируют сайты в России, мы уже писали подробно, разбирая всю механику. Но на этот раз речь идет о временном отключении мобильного интернета и SMS в масштабах целого города, причем сразу столицы. Объясняю, что именно произойдет, когда и что с этим делать.

Почему в России отключают интернет

Официальная причина отключения интернета, которую указывают операторы в своих уведомлениях — обеспечение мер безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Это стандартная формулировка, которую используют при крупных массовых событиях. Ничего сверхъестественного в самой практике нет: аналогичные ограничения периодически вводятся во многих странах при проведении масштабных публичных мероприятий.

Ограничения касаются мобильного интернета и SMS.

Важно понимать: речь идет именно о мобильном интернете и SMS. Проводной домашний интернет в Москве под это ограничение не попадает (по крайней мере, официально). Хотя ситуация в Подмосковье уже показывает, что картина может быть сложнее. И в этой ситуации вам следует знать, работает ли мессенджер MAX без интернета, чтобы оставаться на связи со своими близкими в столице и за ее пределами.

Что такое белые списки интернета

Параллельно с ограничениями в Москве в Подмосковье уже началось нечто другое. Провайдеры начали внедрять белые списки интернета. Пользовательница из Подмосковья сообщила, что с 1 мая ее домашний интернет от провайдера «Всем Wi-Fi» работает исключительно через него.

Принцип работы белых списков принципиально отличается от обычных блокировок:

при обычной блокировке интернет работает, а конкретные сайты недоступны;

при белых списках доступны только заранее разрешенные ресурсы, все остальное заблокировано по умолчанию;

в белый список попадают государственные сервисы, крупные российские платформы, банки и ряд других ресурсов;

зарубежные сайты, большинство иностранных сервисов и мессенджеры в белый список, как правило, не включены.

Подробнее про механику — в материале о том, как работает белый список интернета в Москве и чем он отличается от стандартной фильтрации. Вероятно, анонсированная блокировка интернета будет работать именно по такому принципу.

Работает ли сейчас интернет в Москве

На момент публикации мобильный интернет в Москве работает в штатном режиме. Официальные ограничения еще не вступили в силу. Ситуация в Подмосковье с белыми списками касается отдельных провайдеров и пока не распространяется на Москву.

Текущая картина выглядит так:

мобильный интернет в Москве работает;

домашний интернет в Москве работает;

часть домашних провайдеров в Подмосковье работает через белые списки;

SMS и голосовая связь без ограничений.

Ситуация может меняться оперативно. Поэтому следите за актуальными новостями в канале AndroidInsider.ru в MAX, где мы максимально быстро сообщим о начале блокировки.

График отключения интернета в Москве

Операторы связи официально предупредили: отключение мобильного интернета в Москве возможно в период с 5 по 9 мая 2026 года. Это охватывает несколько дней подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Важные детали из официальных уведомлений:

ограничения затронут мобильный интернет и SMS;

точное время суток и конкретные районы в уведомлениях не указаны;

ограничения описаны как «возможные» и «временные», то есть они могут вводиться не постоянно, а в отдельные промежутки времени;

голосовые звонки через сотовую сеть продолжат работать.

9 мая отключат интернет с наибольшей вероятностью — именно этот день является пиковым по насыщенности мероприятий. Но ночью отключают интернет и в предшествующие дни тоже, но уже по другим причинам, связанным с безопасностью в регионе.

Что делать, если отключили интернет

Операторы вместе с предупреждением дали конкретные рекомендации. Вот что советуют делать, если не работает интернет на Android:

Подключитесь к Wi-Fi: домашняя или рабочая сеть на проводном интернете должна работать без ограничений в Москве. Включите VoLTE для голосовых звонков — это технология передачи голоса через сети 4G, которая обеспечивает более стабильную связь даже при перегруженной сети. На Android: «Настройки — Мобильная сеть — VoLTE» или аналогичный путь в зависимости от производителя. Заранее скачайте нужные документы, карты и файлы. Если планируете быть вне зоны Wi-Fi, лучше иметь все необходимое офлайн. Предупредите близких о возможных перебоях со связью — договоритесь о способах экстренного контакта на случай недоступности мессенджеров.

Если не работает интернет в этот период, не стоит паниковать. Отключение интернета в 2026 году в праздничные дни уже стало предсказуемым явлением, к которому можно подготовиться заранее. Главное — Wi-Fi и скачанные офлайн-материалы решают большинство бытовых задач даже без мобильного интернета.