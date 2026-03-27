С тех пор как Роскомнадзор начал планомерно ограничивать работу Telegram в России, люди ищут любой способ остаться на связи. Сначала заблокировали звонки, потом начались проблемы с кодами подтверждения, потом замедлили сам мессенджер. Про то, почему Telegram перестал нормально работать в России, я писал отдельно — там вся история с самого начала и до того, к чему мы пришли.

Пока одни пересели на MAX, другие пошли в Google Play и начали скачивать все, что напоминает привычный мессенджер. Именно так в топ загрузок попали клоны Telegram — приложения, которые выглядят как оригинал, но работают по совершенно другим правилам. Причем некоторые из них опаснее пресловутого мессенджера MAX, и это не преувеличение.

Откуда взялись клоны Telegram

Чтобы понять, откуда берутся форки Telegram, нужно знать одну важную вещь: Telegram — мессенджер с открытым исходным кодом. Это означает, что любой разработчик может взять код приложения, изменить его под свои нужды и выпустить собственную версию. Именно такие версии и называют форками, сторонними клиентами или, в народе, клонами. Сам по себе открытый код — это идея Павла Дурова, который верит в прозрачность и хочет, чтобы Telegram мог проверить любой желающий. Но у этой монеты есть обратная сторона.

Суть блокировки Telegram в России состоит в том, что Роскомнадзор ограничивает работу серверной инфраструктуры мессенджера — замедляет трафик, блокирует звонки и усложняет регистрацию. Именно на волне этих ограничений и расцвели сторонние клиенты: часть из них обещает работу функций связи через собственные серверы, обходя блокировки. Звучит заманчиво. Но то, через чьи серверы идет ваш трафик, — это и есть главный вопрос.

Самые популярные форки Telegram

Сейчас в топе по скачиваниям в Google Play несколько альтернативных клиентов Telegram. Вот основные из них:

Telega — самый раскрученный клон Telegram на Android с более чем 5 миллионами загрузок. Позиционируется как мессенджер, в котором работают звонки и сообщения. Скачать Telega можно в Google Play, но стоит ли это делать — разберем отдельно.

— экспериментальный клиент, в разработке которого участвуют сами создатели Telegram. Единственный официально одобренный сторонний клиент. Скачать Telegram X в Google Play.

— форк с углубленной кастомизацией интерфейса и расширенными настройками папок. Создан независимыми разработчиками, код открыт. Скачать Nekogram в Google Play.

— клиент с интеграцией нейросетей, криптокошельков и дополнительных инструментов для управления каналами. Скачать iMe AI Messenger в Google Play.

У всех этих приложений одно общее: вы входите в них под своим номером телефона и видите все старые чаты, каналы и историю переписки. Ваш аккаунт остается прежним. Но это как раз и делает их потенциально опасными.

Чем опасен мессенджер Telega

Про приложение Telega нужно рассказать отдельно, так как это не просто рабочий форк Telegram с дополнительными функциями. Есть причины полагать, что за Telega стоит VK — та же компания, которая создала мессенджер MAX. В коде APK-файла были обнаружены следы инфраструктуры ВКонтакте, а создатели приложения связаны с проектами VK Group. Что такое Telega и безопасно ли ей пользоваться — я разбирал подробно в отдельном материале.

Главная проблема новой Telega не в том, кто за ней стоит. Проблема в архитектуре: звонки и сообщения в этом приложении идут не через серверы Telegram, а через инфраструктуру российских сервисов. Это означает, что весь ваш голосовой и видеотрафик проходит через третью сторону. Некоторые специалисты по информационной безопасности также указывают, что Telega применяет методы обфускации кода — это когда разработчики намеренно запутывают исходники, чтобы их было сложнее проверить. Такой прием характерен скорее для вредоносного программного обеспечения, чем для честного приложения.

Итог: чем опасна Telega — она превращается в прокладку между вами и Telegram, через которую потенциально может утекать все, что вы пишете, отправляете и с кем общаетесь. По оценкам экспертов, это делает ее опаснее MAX. И я с этим согласен, хотя к национальному мессенджеру у меня тоже есть серьезные вопросы. Почему я не пользуюсь приложением MAX — читайте отдельно.

Опасность клонов Telegram

Telega — наиболее яркий пример, но общая проблема касается всех сторонних клиентов Telegram без исключения. Когда вы вводите номер телефона и код подтверждения в любое стороннее приложение, вы в этот момент передаете доступ к своему аккаунту его разработчику. Не к отдельному чату — ко всей переписке, всем файлам, всей истории.

Бесплатные моды на Telegram несут в себе еще один риск: они не проходят глубокую проверку безопасности. Мод может содержать скрытый код для сбора данных, показа рекламы или даже вирус. Вы устанавливаете его и просто доверяете неизвестным людям всё, что накапливали в мессенджере годами. Именно поэтому устанавливать моды Telegram опасно — и это касается большинства подобных приложений.

Отдельно стоит развеять иллюзию: ни один мод Telegram не спасет при полной блокировке серверной инфраструктуры мессенджера. Если заблокируют сами серверы Telegram, клоны перестанут работать точно так же, как и официальное приложение. Единственное исключение — Telega с ее собственной инфраструктурой, но платить за это такой ценой вряд ли разумно.

Самый безопасный форк Telegram

Если вам нужен лучший форк Telegram и при этом хочется хоть какой-то уверенности в безопасности — выбор один. Приложение Telegram X является единственным официально одобренным альтернативным клиентом мессенджера. Над ним работают в том числе разработчики самого Telegram, код открыт и доступен для проверки.

Функции Telegram X во многом повторяют оригинальное приложение, но с рядом улучшений: более плавные анимации, расширенные жесты, эксперименты с интерфейсом. Минусы тоже есть: обновляется оно реже, а часть функций появляется с задержкой по сравнению с официальным клиентом. Звонки и сообщения через него работают так же, как в оригинале — то есть в России они тоже заблокированы. Никаких обходных серверов здесь нет. Если вас интересует сравнение MAX, WhatsApp и Telegram — там честно про плюсы и минусы каждого.

Мой вывод прост: если вы хотите пользоваться Telegram, пользуйтесь официальным приложением. Если нужен сторонний клиент — только Telegram X. Все остальное — это лотерея, в которой ставкой является ваша переписка. MAX тоже небезопасен, и я этого не скрываю. Но клоны Telegram в большинстве случаев еще хуже.