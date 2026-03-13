Нужно ли клеить защитное стекло на смартфон

Вы купили смартфон за 60–80 тысяч рублей, он приехал с заводской плёнкой, продавец настойчиво предложил ещё и защитное стекло за 2–3 тысячи — и вы, конечно, взяли. А потом прочитали, что Gorilla Glass якобы выдерживает падения с двух метров — и задумались: зачем вообще всё это, если производитель и так поставил крутое стекло? Разбираемся честно.

Правда в том, что даже на самом дорогом флагмане через несколько месяцев экран покрывается мелкими царапинами. Это не брак и не обман — это физика. Давайте разберёмся, почему так происходит, что реально защищает ваш экран и стоит ли платить за дополнительное стекло.

Что такое Gorilla Glass и чем стекла отличаются

Gorilla Glass — это химически закалённое стекло американской компании Corning. Его история началась ещё в конце 1950-х, но широкую известность оно получило благодаря Apple: именно она первой поставила такое стекло в iPhone в 2007 году.

С тех пор вышло немало поколений, и каждое решало конкретную задачу:

Gorilla Glass 5 и 6 — улучшенная защита от падений. Шестое поколение выдерживает до 15 падений с метра на твёрдую поверхность.

— улучшенная защита от падений. Шестое поколение выдерживает до 15 падений с метра на твёрдую поверхность. Gorilla Glass Victus (2020) — настоящий прорыв: стекло стало вдвое устойчивее к царапинам и выдерживает падения с двух метров.

(2020) — настоящий прорыв: стекло стало вдвое устойчивее к царапинам и выдерживает падения с двух метров. Gorilla Glass Victus 2 (2023) — упор на шероховатые поверхности: бетон и асфальт. Первым его получил Samsung Galaxy S23.

(2023) — упор на шероховатые поверхности: бетон и асфальт. Первым его получил Samsung Galaxy S23. Gorilla Armor 2 (2025) — первое стекло на основе стеклокерамики. Выдерживает падение с 2,2 метра на имитацию бетона. Дебютировало на Samsung Galaxy S25 Ultra.

Параллельно Apple разработала собственное решение совместно с Corning — Ceramic Shield. Второе поколение появилось в 2025 году в iPhone 17. Китайские производители используют похожие технологии под своими названиями — например, Kunlun Glass у Xiaomi.

Защитное стекло выдерживает многие испытания, некоторые тесты выглядят внушительно. Но есть один нюанс, о котором в рекламе обычно не говорят.

Откуда берутся царапины на экране смартфона

Всё дело в твёрдости материалов. Есть такая шкала Мооса — от 1 до 10, где алмаз равен 10. Так вот:

Gorilla Glass — около 6–6,5 единиц по шкале Мооса

— около 6–6,5 единиц по шкале Мооса Металл (ключи, монеты) — 5,5 единиц

Кварц (то есть обычный песок) — 7 единиц

Получается парадокс: ключи и монеты стеклу не страшны, а вот обычная пыль в кармане — это маленький абразив, который методично оставляет микроцарапины на экране. Особенно если положить телефон экраном вниз на стол — пылинки превращаются в наждачку.

Вице-президент Corning Джеймин Амин честно признал: Gorilla Glass Victus не поцарапается только в том случае, если в кармане нет ни грязи, ни песка, ни ключей. То есть практически никогда.

Ещё один враг экрана — олеофобное покрытие. Это тонкий слой, который делает стекло скользким для пальцев и отталкивает жирные отпечатки. Его твёрдость значительно ниже самого стекла, и стирается он довольно быстро — особенно если протирать экран чем попало. Именно поэтому со временем телефон начинает «засаливаться», а пальцы скользят хуже.

Чем защитное стекло отличается от заводского

Заводское Gorilla Glass — это часть конструкции телефона. Оно тонкое, плотно прилегает к дисплею и не создаёт воздушной прослойки. Стороннее стекло — это отдельная деталь, которую клеят поверх.

Разница принципиальная:

Заводское стекло тоньше, лучше передаёт цвета, не влияет на яркость

тоньше, лучше передаёт цвета, не влияет на яркость Покупное стекло добавляет толщину, может чуть ухудшить тактильные ощущения, но принимает царапины и удары на себя

Логика проста: пусть лучше треснет за 500 рублей, чем за 60 тысяч. Это и есть главный аргумент в пользу наклейки. Поменять защитное стекло для смартфона — пара минут и сотни рублей. Заменить экран флагмана — 8–15 тысяч рублей и неделя без телефона.

Защитное стекло и сканер отпечатков пальцев

Это один из самых частых вопросов. Ответ зависит от типа сканера.

Оптический сканер — по сути, камера под экраном, которая фотографирует ваш палец. Здесь всё просто: матовое стекло или матовая плёнка мылят изображение и могут сильно ухудшить распознавание или вообще его сломать. Прозрачное глянцевое стекло обычно работает нормально, но качество зависит от его толщины и производителя.

Ультразвуковой сканер — используется во флагманах Samsung (начиная с Galaxy S10), а также в некоторых других топовых моделях. Он работает иначе: посылает звуковую волну сквозь стекло и получает обратно трёхмерный слепок пальца. Некоторые стёкла и плёнки частично рассеивают эту волну — сканер начинает медленнее или менее точно срабатывать.

Вывод: если у вас телефон с подэкранным сканером отпечатков, берите только стекло, которое совместимо именно с вашей моделью. Производители часто пишут это прямо на упаковке: «совместимо со сканером отпечатков». Не экономьте на этом — ноунейм за 200 рублей с Ozon может сделать разблокировку невозможной.

Google для своих Pixel рекомендует только стёкла с маркировкой «Made for Google» — именно по этой причине. Хотя, конечно, на смартфонах без проблем работают и другие стекла, просто нужно выбирать качественные и с поддержкой работы сенсора отпечтков.

Защитная плёнка на экран: плюсы и минусы

Кроме стёкол есть ещё один вариант — защитная плёнка на экран. Обычно это гидрогелевый или полиуретановый материал, который режется под форму экрана и плотно прилегает к нему.

Плюсы плёнки:

Очень тонкая, почти не ощущается под пальцем

Гибкая — не трескается при ударе

Хорошо садится на изогнутые экраны

Дешёвая — от 100–200 рублей

Минусы плёнки:

Царапается гораздо быстрее стекла — через 2–3 месяца активного использования будет выглядеть неважно

Олеофобное покрытие хуже, чем у стекла — пальцы скользят не так приятно

Защищает только от царапин: удар плёнка практически не гасит

Гидрогелевая плёнка хороша как временное или бюджетное решение. Если вы аккуратны и редко роняете телефон — вполне подойдёт. Если же телефон регулярно летит из рук — плёнка не поможет при ударе, только поцарапается сама.

Чем лучше толстое закалённое стекло

Есть мнение, что чем толще закалённое стекло, тем лучше. На практике всё сложнее.

Очень толстое стекло (0,5 мм и более) при сильном ударе может само по себе треснуть или даже надавить на экран. Оптимальная толщина — 0,3–0,4 мм. Такие стёкла и защищают достаточно, и не мешают работе сканера, и не добавляют лишнего веса.

Также стоит обратить внимание на твёрдость по шкале Мооса — у хороших защитных стёкол она должна быть 9H. Это означает, что ключи, монеты и обычный металл их не поцарапают. А вот с песком и абразивом бороться всё равно не получится — как уже объяснялось выше.

Нужно ли клеить защитное стекло в 2026 году

Коротко: да, если вам важен внешний вид телефона через год. Нет, если вы крайне аккуратны.

Вот простая логика:

Если носите телефон в отдельном кармане без ключей и песка — заводского стекла хватит надолго

Если телефон живёт в сумке вместе со всем на свете — защитное стекло для смартфона оправдает себя за первый же месяц

оправдает себя за первый же месяц Если у вас дорогой флагман — элементарная страховка за 500–1000 рублей выглядит разумно

Если у телефона подэкранный сканер отпечатков — берите только совместимое стекло, проверяйте это перед покупкой

Gorilla Glass и Ceramic Shield стали значительно лучше за последние годы, но они не всесильны. Это всё равно стекло — оно реагирует на песок, острые углы и неудачные падения. Производители продвигают свои технологии, но аксессуары продаются — и это не случайность.

Правда в том, что отказ некоторых брендов от Gorilla Glass — это тоже своего рода маркетинг. Производители заменяют его на собственные разработки — не всегда лучше, но зато под своим именем. А значит, дополнительная защита по-прежнему актуальна — вне зависимости от того, что написано в характеристиках.