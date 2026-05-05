Несмотря на то, что Samsung испортила экран Galaxy S26 Ultra, корейская компания продолжает оставаться одним из лидеров в области разработки данного компонента для смартфонов. Более того, она является двигателем прогресса. Так, Samsung представила технологию Sensor OLED, которая превращает экран смартфона в полноценный датчик здоровья. Достаточно приложить палец к дисплею, чтобы получить данные о пульсе и артериальном давлении. Прототип показали на выставке SID Display Week 2026 в США, и это один из самых интересных анонсов Samsung за последнее время, хотя до готового продукта ещё далеко.

Как экран Samsung измеряет давление без тонометра

Принцип работы Sensor OLED построен на оптическом методе, похожем на тот, что используется в лучших фитнес-браслетах и умных часах 2026 года. Экран излучает свет, который проникает через кожу пальца, отражается от кровеносных сосудов и улавливается встроенными в дисплей датчиками. По характеру отражённого света система определяет частоту пульса и оценивает артериальное давление.

Ключевое отличие от привычных решений заключается в том, что здесь не нужен отдельный оптический модуль на задней панели или отдельное устройство вроде тонометра. Всё происходит прямо на поверхности экрана. Это не просто перенос датчика с корпуса на дисплей, а попытка сделать любой экран многофункциональным.

Точность измерения давления через экран смартфона

Здесь важно не обманываться. Samsung пока показала технологию на выставочном стенде, а не в серийном устройстве. Источник не приводит данных о точности измерений, погрешности или сертификации для медицинского применения. Это принципиальный момент.

Для сравнения: даже Galaxy Watch, которые уже несколько лет выступают как часы с измерением давления, требуют калибровки с помощью обычного тонометра и не заменяют медицинские приборы. Результаты с часов — скорее ориентир, чем диагноз. Логично предположить, что экранный датчик на первых порах будет работать с аналогичными ограничениями, а возможно, и с большей погрешностью. Всё-таки площадь контакта пальца с экраном и условия измерения каждый раз разные. Если вы реально контролируете давление по медицинским показаниям, классический тонометр на плечо пока никто не отменял. Экранный сенсор сможет пригодиться для быстрой проверки «на ходу», но не для серьёзной диагностики.

Появится ли измерение давления на iPhone

Sensor OLED — это разработка Samsung Display, и пока она существует только в экосистеме Samsung. Apple использует собственные OLED-панели от Samsung и LG, но конкретно эту технологию со встроенными биометрическими сенсорами Apple не анонсировала и не демонстрировала.

Теоретически ничто не мешает любому производителю встроить оптические сенсоры в экран, но на практике Apple обычно идёт собственным путём. В iPhone пока нет даже постоянного пульсометра, а все слухи об Apple Watch с тонометром ходят годами. Так что ждать подобное в iPhone в обозримой перспективе оснований нет. По крайней мере, источник не даёт для этого никаких поводов.

Что ещё Samsung показала на выставке Display Week 2026

Помимо Sensor OLED, на стенде были и другие технологии, которые могут повлиять на будущие устройства:

Flex Chroma Pixel — экран с яркостью до 3 000 нит и покрытием 96% цветового пространства BT.2020. Проще говоря, это заявка на очень яркий и точный по цветам дисплей для флагманских смартфонов, который при этом экономнее расходует заряд батареи.

— экран с яркостью до 3 000 нит и покрытием 96% цветового пространства BT.2020. Проще говоря, это заявка на очень яркий и точный по цветам дисплей для флагманских смартфонов, который при этом экономнее расходует заряд батареи. Flex Magic Pixel — технология ограничения углов обзора. Позволяет скрыть содержимое экрана от посторонних глаз, не наклеивая плёнку-антишпион. Полезно для сообщений, банковских приложений и медицинских данных.

— технология ограничения углов обзора. Позволяет скрыть содержимое экрана от посторонних глаз, не наклеивая плёнку-антишпион. Полезно для сообщений, банковских приложений и медицинских данных. Растягиваемый Micro LED дисплей — разработка для автомобильного применения, где экраны должны вписываться в нестандартные формы салона.

Все эти технологии показаны как прототипы. Samsung не называла конкретных устройств и сроков, когда они появятся в серийных продуктах.

Польза от измерения давления телефоном

Прямо сейчас технология не дает ничего практического. Sensor OLED, Flex Chroma Pixel и другие разработки не привязаны к конкретным смартфонам или датам выхода. Это демонстрация направления, в котором Samsung ведёт свои дисплейные технологии.

Ожидать появления этих технологий в ближайших новинках Samsung не стоит.

Но направление само по себе интересное. Если через пару лет экран Galaxy S или Galaxy Z научится быстро измерять пульс и давление без дополнительных гаджетов, это упростит жизнь тем, кто следит за здоровьем. Приложить палец к экрану — проще, чем надевать часы или доставать тонометр. Это не замена медицинским приборам, но разумное дополнение для повседневного контроля. Пока же стоит воспринимать это как выставочную демонстрацию — многообещающую, но без гарантий, что финальный продукт будет работать именно так, как показали на стенде. А что реально существует уже сейчас, так это флагман Galaxy S26, который успел резко подешеветь на AliExpress.