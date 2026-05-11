Компания Samsung — один из главных трендсеттеров на рынке экранов для смартфонов. Так, совсем недавно корейская компания научила свои дисплеи измерять артериальное давление, что выглядит как впечатляющая инновация. При этом Samsung может впервые в истории флагманской линейки Galaxy S использовать дисплей стороннего китайского производителя, несмотря на собственные наработки. По данным аналитиков, базовая модель Galaxy S27 рискует получить экран не от Samsung Display, а от китайской BOE. Если слух подтвердится, это станет серьёзным отступлением от многолетней традиции компании.

Какой экран будет в Galaxy S27

Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на оперативную память и встроенные накопители. Аналитическая фирма SigmaIntel сообщает, что Samsung ищет способы компенсировать эти расходы, не повышая розничную цену устройства и не жертвуя собственной маржой. Дисплей смартфона — один из самых дорогих его компонентов, поэтому именно он стал главной мишенью для оптимизации.

Речь идёт о стратегии двойных поставок: Samsung Display по-прежнему будет выпускать основную часть панелей, но часть экранов для базового Galaxy S27 может поставлять китайская BOE. Информация основана на данных корейского издания ZDNet Korea, ссылающегося на отраслевой отчёт.

Чем BOE отличается от Samsung Display

До сих пор все смартфоны флагманской серии Galaxy S комплектовались экранами собственного производства Samsung Display. Это было своего рода знаком качества: панели Samsung традиционно лидируют по яркости и энергоэффективности. Китайские производители вроде BOE и TCL CSOT пока уступают. Поэтому в актуальном смартфоне Galaxy S26 используется фирменный дисплей Samsung.

Компания BOE уже несколько лет пытается войти в число поставщиков для флагманской линейки Galaxy S, но раньше ей это не удавалось. В среднем сегменте Samsung уже начал использовать альтернативных поставщиков — например, в Galaxy A57 появились панели от CSOT. Но для S-серии это было бы впервые.

Что даст экран BOE смартфону Galaxy S27

Главный риск тут — разнобой по качеству. Если часть устройств уйдёт с экранами Samsung Display, а часть — с BOE, владельцы одной и той же модели могут получить заметно разную картинку: яркость, цвета, аппетит к батарее. Плюс к этому, по информации источника, в базовом Galaxy S27 могут оказаться более старые OLED-материалы поколения M13 — а это ещё минус к характеристикам экрана, который, впрочем всегда можно откалибровать на Android.

На практике это значит вот что: купив базовую модель, заранее узнать, чей дисплей внутри, не получится. С чем-то похожим уже сталкивались владельцы некоторых прошлых моделей Galaxy, где Samsung брал компоненты у разных поставщиков. Об этом мы сообщали в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Стоит ли покупать Galaxy S27 с экраном BOE

На данный момент это слух на уровне отраслевого отчёта, а не подтверждённое решение Samsung. Окончательный выбор поставщиков обычно происходит за несколько месяцев до начала массового производства, и ситуация может измениться. Тем не менее тенденция налицо: Samsung всё активнее привлекает сторонних производителей дисплеев, двигаясь от среднего сегмента к флагманскому.

Если собираетесь купить Galaxy S27 и экран для вас принципиален — лучше дождаться первых обзоров и тестов конкретных партий. Тем, кто готов доплатить за гарантированно топовый дисплей, стоит смотреть в сторону Ultra: там экраны Samsung Display почти наверняка останутся. А вот базовая модель в случае подтверждения слуха превращается в лотерею.