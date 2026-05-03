С правильной базовой настройкой мессенджера MAX все мы уже разобрались. Теперь пора перейти к следующему уровню: организации чатов с помощью папок. Когда в приложении MAX накапливаются десятки диалогов (рабочие чаты, каналы с новостями, боты, личная переписка), разобраться в этом хаосе становится сложно. Папки в MAX решают эту проблему просто и элегантно. Рассказываю, как они работают и как ими пользоваться.

Зачем нужны папки в MAX

Папки в приложении MAX — это инструмент для структурирования всего, что накопилось в мессенджере. В одну папку можно собрать рабочие чаты, в другую — каналы с новостями, в третью — личную переписку (особенно забавно на фоне того, что MAX признали шпионским). Один и тот же чат при этом может находиться одновременно в нескольких папках: например, рабочий диалог с другом попадет и в «Работу», и в «Друзей».

Важная деталь: папка с каналами в MAX и любая другая папка работает как фильтр, а не как перемещение. Чаты копируются в папку для быстрого доступа, но из общего списка «Все» никуда не пропадают. Это означает, что удалить папку всегда можно без риска потерять переписку.

Папки особенно удобны в связке с другими функциями. Например, если вы пользуетесь расшифровкой голосовых сообщений в MAX, то удобно держать рабочие чаты, где часто приходят войсы, в отдельной папке, чтобы быстро до них добираться. Кстати, перевод голоса в текст через национальный мессенджер появился совсем недавно, и быстрее всего об этом нововведении мы сообщили в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как в MAX создать папку

Создать новую папку в MAX можно за полминуты. Инструкция для Android:

Откройте MAX на телефоне и перейдите в раздел «Профиль» (иконка в правом нижнем углу экрана). Найдите и нажмите пункт «Папки». Нажмите кнопку «Создать папку». Придумайте название (максимум 20 символов). Можно использовать эмодзи вместо текста или вместе с ним: визуально папки с иконками различаются быстрее. Нажмите «Добавить чаты» (откроется полный список ваших диалогов, каналов и групп). Отметьте нужные чаты и подтвердите выбор.

Папку можно создать и пустой: просто пропустите шаг с добавлением чатов и наполните ее позже. Это удобно, если вы заранее планируете структуру, но еще не решили, что куда положить. Кстати, пока настраиваете папки, хороший момент и поменять аватарку в MAX, чтобы профиль выглядел актуально.

Как добавить чат в папку MAX

Если папка уже создана и нужно добавить в нее новый чат (делается это прямо из списка диалогов, без захода в настройки):

Откройте приложение MAX на Android и перейдите в общий список чатов. Найдите нужный чат и нажмите на него с удержанием (появится контекстное меню). Выберите пункт «Добавить в папку». Отметьте одну или несколько папок, в которых должен появиться этот чат.

Второй способ — через настройки папки. Зайдите в «Профиль — Папки», нажмите на нужную папку и выберите «Добавить чаты», после чего откроется тот же список диалогов для выбора.

Как убрать чат из папки в MAX

Убрать конкретный чат из папки MAX, не удаляя саму папку и не трогая другие диалоги, можно так:

Перейдите в «Профиль» и откройте раздел «Папки». Нажмите на ту папку, из которой хотите убрать чат. Найдите нужный диалог в списке чатов папки. Нажмите на кнопку удаления (выглядит как корзина).

Чат после этого останется в общем списке «Все» и в других папках, если он там был. Из конкретной папки он просто пропадет. Никаких потерь переписки.

Как удалить папку в MAX

Удалить папку в MAX еще проще, чем создать. И главное — это абсолютно безопасно: все чаты, которые находились в папке, останутся в общем разделе «Все» в целости:

Перейдите в «Профиль» и откройте «Папки». Найдите папку, которую хотите удалить. Нажмите на три точки рядом с ее названием. Выберите «Удалить» и подтвердите действие.

Папка исчезнет, но ни один чат не пострадает. Настройка папок в MAX не привязывает чаты намертво. Это всегда обратимые действия. Удалили папку, передумали — создайте новую и добавьте те же чаты заново. Обсудить работу с папками и другими функциями мессенджера можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.