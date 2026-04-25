Причин не пользоваться национальным мессенджером у меня хватает, и об этом я писал подробно в материале про то, почему не хочу пользоваться MAX. Но теперь государственное приложение обязательно к предустановке на все Android-смартфоны в России, и хочешь не хочешь, а он уже на вашем телефоне. Именно поэтому я разобрал его настолько подробно, что теперь отвечаю на вопросы по национальному мессенджеру чаще, чем мне хотелось бы. Делюсь тем, что накопилось: как настроить MAX на Android правильно, какие разрешения давать, какие не давать, и как сделать так, чтобы мессенджер не знал о вас больше, чем необходимо.

Показываю, как нужно настроить приложение MAX на своем телефоне

Где в MAX настройки на Android

Первым делом разберемся, где вообще искать настройки MAX на телефоне. Интерфейс у мессенджера организован нестандартно, но с базовыми параметрами все просто:

  1. Откройте приложение MAX на Android.
  2. В нижней панели навигации нажмите на крайнюю правую вкладку «Настройки».
  3. Выберите нужный раздел.
Тут прячутся основные настройки мессенджера

Отсюда доступны все разделы: уведомления, приватность, безопасность, разрешения и прочие параметры. Именно в этом меню сосредоточено все, о чем пойдет речь ниже. Настройки приложения MAX разбиты на логичные блоки. Разобраться можно, но придется потратить несколько минут на изучение.

MAX не отображает контакты — что делать

Одна из первых проблем, с которой сталкиваются новые пользователи: настройка контактов MAX не работает без соответствующего разрешения. Если список контактов пустой или знакомые не отображаются как пользователи MAX — скорее всего, приложение просто не получило доступ к телефонной книге:

  1. Откройте «Настройки» Android на вашем смартфоне.
  2. Перейдите в раздел «Приложения» и найдите MAX в списке.
  3. Нажмите «Разрешения».
  4. Найдите пункт «Контакты» и переключите его в положение «Разрешить».
  5. Вернитесь в MAX и перейдите в раздел контактов (список обновится автоматически).
Так выдается разрешение на доступ к контактам в MAX

Если контакты по-прежнему не появились, зайдите в настройки MAX в самом приложении и найдите раздел «Контакты» — там может быть кнопка принудительной синхронизации. Если и это не помогло, изучите мой текст о том, что делать, если не работает мессенджер MAX.

Как настроить уведомления MAX

Настроить уведомления в MAX стоит сразу после установки, иначе мессенджер либо будет молчать в самый неподходящий момент, либо засыпать оповещениями каждые пять минут:

  1. Откройте настройки MAX в приложении.
  2. Перейдите в раздел «Уведомления».
  3. Убедитесь, что уведомления включены для личных сообщений и звонков.
  4. Отдельно настройте уведомления для групповых чатов и каналов — их удобнее перевести в беззвучный режим или отключить совсем.
  5. Если уведомления не приходят вообще, проверьте системные разрешения: «Настройки Android — Приложения — MAX — Уведомления» и убедитесь, что они разрешены на уровне системы.
Главное — выдать все разрешения

На некоторых оболочках Android — MIUI, HyperOS, оболочки Samsung — приложения дополнительно ограничиваются в фоновой активности. Если сделать уведомления в MAX стандартным способом не получается, зайдите в «Настройки — Батарея — Управление активностью приложений» и добавьте MAX в исключения. Это даст мессенджеру право работать в фоне без ограничений.

Другие разрешения MAX на Android

Вот здесь начинается самое интересное. Настройки приватности в MAX напрямую зависят от того, какие разрешения вы выдали приложению. Давать все подряд не стоит, особенно с учетом того, что мессенджер собирает данные и может передавать их третьим лицам.

MAX реально передает данные третьим лицам. Источник: legal.max.ru

Откройте «Настройки Android — Приложения — MAX — Разрешения» и настройте каждый пункт осознанно:

  • Контакты: разрешить, иначе мессенджер не работает нормально;
  • Микрофон: разрешить только во время использования, не всегда;
  • Камера: разрешить только во время использования;
  • Уведомления: разрешить, иначе сообщения не будут приходить;
  • Местоположение: запретить или разрешить только во время использования, если пересылаете геолокацию;
  • Телефон: запретить, если не пользуетесь функцией звонков через MAX;
  • Файлы и медиа: разрешить только к выделенным, чтобы мессенджер не видел лишние файлы.

Ключевой принцип: режим «Только во время использования» безопаснее, чем «Разрешить всегда». О том, что именно мессенджер делает с этими данными, читайте в материале про 5 функций защиты MAX на Android.

Как поставить пароль на мессенджер MAX

Тысячи пользователей ежедневно сталкиваются со взломом аккаунта MAX на Android. А потому дополнительная защита мессенджеру не помешает. И в этом поможет пароль на MAX:

  1. Откройте настройки MAX в приложении.
  2. Перейдите в раздел «Безопасность» или «Приватность».
  3. Найдите пункт «Пароль для входа».
  4. Придумайте пароль и установите его.
Пароль на вход реально может вас спасти

Пароль на приложение MAX срабатывает при каждом открытии мессенджера на новом устройстве. Так злоумышленнику будет сложнее угнать аккаунт, в чем заинтересован каждый подписчик канала AndroidInsider.ru в MAX.

Как скрыть время посещения в MAX

Время посещения в MAX по умолчанию видно всем контактам. Если не хотите, чтобы знакомые знали, когда вы последний раз заходили в мессенджер, это отключается в несколько шагов.

  1. Откройте настройки MAX.
  2. Перейдите в раздел «Приватность» или «Безопасность».
  3. Найдите пункт «Видеть статус в сети».
  4. Выберите вариант «никто».

Сделать «Был недавно» в MAX вместо точного времени — самый мягкий вариант. Если хотите скрыть полностью, выбирайте «Никому». Учтите: если вы скрыли время своего посещения, вы тоже не будете видеть время посещения других пользователей, которые сделали то же самое.

Стоит ли делать Цифровой ID в MAX

Цифровой ID — это функция верификации личности через Госуслуги прямо в MAX. После привязки на вашем профиле появляется значок подтвержденного аккаунта, и вы можете использовать мессенджер для подтверждения личности в ряде сервисов. Полезно это, в частности, для подтверждения возраста на кассе.

В некоторых сценариях Цифровой ID реально полезен

Если вы пользуетесь MAX только для общения и хотите минимизировать объем данных, которые мессенджер о вас знает, то привязывать Госуслуги не нужно. Подробнее о том, что именно происходит при создании Цифрового ID и какие данные при этом передаются, читайте в материале про данные, которые собирает Цифровой ID в MAX. Мое мнение: безопасная настройка MAX не требует создания электронного паспорта. Это опция для тех, кому она реально нужна по работе или для взаимодействия с Госуслугами. Для всех остальных — лишний повод передать данные системе, которая и так знает о вас немало.