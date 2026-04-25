Причин не пользоваться национальным мессенджером у меня хватает, и об этом я писал подробно в материале про то, почему не хочу пользоваться MAX. Но теперь государственное приложение обязательно к предустановке на все Android-смартфоны в России, и хочешь не хочешь, а он уже на вашем телефоне. Именно поэтому я разобрал его настолько подробно, что теперь отвечаю на вопросы по национальному мессенджеру чаще, чем мне хотелось бы. Делюсь тем, что накопилось: как настроить MAX на Android правильно, какие разрешения давать, какие не давать, и как сделать так, чтобы мессенджер не знал о вас больше, чем необходимо.

Где в MAX настройки на Android

Первым делом разберемся, где вообще искать настройки MAX на телефоне. Интерфейс у мессенджера организован нестандартно, но с базовыми параметрами все просто:

Откройте приложение MAX на Android. В нижней панели навигации нажмите на крайнюю правую вкладку «Настройки». Выберите нужный раздел.

Отсюда доступны все разделы: уведомления, приватность, безопасность, разрешения и прочие параметры. Именно в этом меню сосредоточено все, о чем пойдет речь ниже. Настройки приложения MAX разбиты на логичные блоки. Разобраться можно, но придется потратить несколько минут на изучение.

MAX не отображает контакты — что делать

Одна из первых проблем, с которой сталкиваются новые пользователи: настройка контактов MAX не работает без соответствующего разрешения. Если список контактов пустой или знакомые не отображаются как пользователи MAX — скорее всего, приложение просто не получило доступ к телефонной книге:

Откройте «Настройки» Android на вашем смартфоне. Перейдите в раздел «Приложения» и найдите MAX в списке. Нажмите «Разрешения». Найдите пункт «Контакты» и переключите его в положение «Разрешить». Вернитесь в MAX и перейдите в раздел контактов (список обновится автоматически).

Если контакты по-прежнему не появились, зайдите в настройки MAX в самом приложении и найдите раздел «Контакты» — там может быть кнопка принудительной синхронизации. Если и это не помогло, изучите мой текст о том, что делать, если не работает мессенджер MAX.

Как настроить уведомления MAX

Настроить уведомления в MAX стоит сразу после установки, иначе мессенджер либо будет молчать в самый неподходящий момент, либо засыпать оповещениями каждые пять минут:

Откройте настройки MAX в приложении. Перейдите в раздел «Уведомления». Убедитесь, что уведомления включены для личных сообщений и звонков. Отдельно настройте уведомления для групповых чатов и каналов — их удобнее перевести в беззвучный режим или отключить совсем. Если уведомления не приходят вообще, проверьте системные разрешения: «Настройки Android — Приложения — MAX — Уведомления» и убедитесь, что они разрешены на уровне системы.

На некоторых оболочках Android — MIUI, HyperOS, оболочки Samsung — приложения дополнительно ограничиваются в фоновой активности. Если сделать уведомления в MAX стандартным способом не получается, зайдите в «Настройки — Батарея — Управление активностью приложений» и добавьте MAX в исключения. Это даст мессенджеру право работать в фоне без ограничений.

Другие разрешения MAX на Android

Вот здесь начинается самое интересное. Настройки приватности в MAX напрямую зависят от того, какие разрешения вы выдали приложению. Давать все подряд не стоит, особенно с учетом того, что мессенджер собирает данные и может передавать их третьим лицам.

Откройте «Настройки Android — Приложения — MAX — Разрешения» и настройте каждый пункт осознанно:

Контакты: разрешить, иначе мессенджер не работает нормально;

разрешить, иначе мессенджер не работает нормально; Микрофон: разрешить только во время использования, не всегда;

разрешить только во время использования, не всегда; Камера: разрешить только во время использования;

разрешить только во время использования; Уведомления: разрешить, иначе сообщения не будут приходить;

разрешить, иначе сообщения не будут приходить; Местоположение: запретить или разрешить только во время использования, если пересылаете геолокацию;

запретить или разрешить только во время использования, если пересылаете геолокацию; Телефон: запретить, если не пользуетесь функцией звонков через MAX;

запретить, если не пользуетесь функцией звонков через MAX; Файлы и медиа: разрешить только к выделенным, чтобы мессенджер не видел лишние файлы.

Ключевой принцип: режим «Только во время использования» безопаснее, чем «Разрешить всегда». О том, что именно мессенджер делает с этими данными, читайте в материале про 5 функций защиты MAX на Android.

Как поставить пароль на мессенджер MAX

Тысячи пользователей ежедневно сталкиваются со взломом аккаунта MAX на Android. А потому дополнительная защита мессенджеру не помешает. И в этом поможет пароль на MAX:

Откройте настройки MAX в приложении. Перейдите в раздел «Безопасность» или «Приватность». Найдите пункт «Пароль для входа». Придумайте пароль и установите его.

Пароль на приложение MAX срабатывает при каждом открытии мессенджера на новом устройстве. Так злоумышленнику будет сложнее угнать аккаунт.

Как скрыть время посещения в MAX

Время посещения в MAX по умолчанию видно всем контактам. Если не хотите, чтобы знакомые знали, когда вы последний раз заходили в мессенджер, это отключается в несколько шагов.

Откройте настройки MAX. Перейдите в раздел «Приватность» или «Безопасность». Найдите пункт «Видеть статус в сети». Выберите вариант «никто».

Сделать «Был недавно» в MAX вместо точного времени — самый мягкий вариант. Если хотите скрыть полностью, выбирайте «Никому». Учтите: если вы скрыли время своего посещения, вы тоже не будете видеть время посещения других пользователей, которые сделали то же самое.

Стоит ли делать Цифровой ID в MAX

Цифровой ID — это функция верификации личности через Госуслуги прямо в MAX. После привязки на вашем профиле появляется значок подтвержденного аккаунта, и вы можете использовать мессенджер для подтверждения личности в ряде сервисов. Полезно это, в частности, для подтверждения возраста на кассе.

Если вы пользуетесь MAX только для общения и хотите минимизировать объем данных, которые мессенджер о вас знает, то привязывать Госуслуги не нужно. Подробнее о том, что именно происходит при создании Цифрового ID и какие данные при этом передаются, читайте в материале про данные, которые собирает Цифровой ID в MAX. Мое мнение: безопасная настройка MAX не требует создания электронного паспорта. Это опция для тех, кому она реально нужна по работе или для взаимодействия с Госуслугами. Для всех остальных — лишний повод передать данные системе, которая и так знает о вас немало.