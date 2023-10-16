Посмотрите, на что способен искусственный интеллект в вашем смартфоне, и осознайте: будущее уже наступило

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Герман Вологжанин

Современные смартфоны по праву именуют умными устройствами, ведь работа многих функций на них осуществляется за счет искусственного интеллекта. Порой даже создается впечатление, будто внутри наших Андроидов сидят тысячи маленьких человечков, которые работают не покладая рук, дабы обеспечить максимальный уровень комфорта для пользователя. И если вам кажется, что будущее еще не наступило, просто взгляните на функции искусственного интеллекта в смартфоне.

Посмотрите, на что способен искусственный интеллект в вашем смартфоне, и осознайте: будущее уже наступило. Рассказываем, как искусственный интеллект переносит нас в будущее. Фото.

Рассказываем, как искусственный интеллект переносит нас в будущее

Голосовой ассистент на Андроид

Знакомство с искусственным интеллектом на Андроид начинается при первом включении смартфона. После входа в аккаунт устройство сразу предлагает настроить Гугл Ассистента. Это виртуальный помощник, умеющий пользоваться приложениями за вас. Он может написать и отправить СМС, позвонить человеку из вашей телефонной книги, поставить будильник, рассказать о погоде или найти информацию в интернете.

Голосовой ассистент на Андроид. Голосовой ассистент — персональный помощник, который выполняет задачи за вас. Фото.

Голосовой ассистент — персональный помощник, который выполняет задачи за вас

Функций у Google Ассистента полно, и все они работают на базе искусственного интеллекта, ведь между голосовым запросом и непосредственным исполнением команды проходит несколько этапов. Сначала смартфон должен убедиться, что с ним разговаривает хозяин, затем он распознает фразу, и только потом выполняет действия, направленные на решение поставленной задачи.

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Распознавание лиц на телефоне

Еще один яркий пример работы искусственного интеллекта на смартфонефункция распознавания лиц. Она доступна на всех устройствах, работающих под управлением Android 10 и выше, а также на некоторых более старых моделях. Распознавание лица на телефоне решает сразу две задачи. Во-первых, функция защищает персональные данные пользователя. Во-вторых, позволяет ему быстро разблокировать устройство, просто посмотрев в глазок камеры.

Распознавание лиц на телефоне. Распознавание лица — самый удобный способ блокировки экрана. Фото.

Распознавание лица — самый удобный способ блокировки экрана

Как работает распознавание лиц на Андроид? Сначала смартфон просит зарегистрировать изображение хозяина, немного покрутив головой перед камерой. Как только первичная настройка выполнена, функция начинает работать. Теперь, когда кто-то поднесет смартфон к себе, устройство будет пытаться определить, совпадает ли лицо с ранее зарегистрированным изображением. Разумеется, все это делает искусственный интеллект, который довольно точно отличает истинного хозяина от постороннего человека.

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Камера с искусственным интеллектом

Для многих людей камера на телефоне является главным критерием выбора. К сожалению, из-за своей компактности мобильные устройства не позволяют разместить большой сенсор, как на профессиональной фототехнике. Однако на помощь вновь приходит искусственный интеллект, исправляющий недостатки на снимках и видео.

Камера с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект делает наши фотографии лучше. Фото.

Искусственный интеллект делает наши фотографии лучше

Сегодня почти каждый смартфон оснащен камерой с искусственным интеллектом. ИИ в данном случае занимается дополнительной обработкой изображения, зачастую приукрашивая некоторые детали, что в качестве конечного результата вы видели яркую и четкую фотографию. Особенно полезен искусственный интеллект при съемке ночью, когда смартфон в буквальном смысле склеивает несколько снимков воедино, дабы итоговое фото содержало как можно больше деталей.

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Поиск по фото с телефона

Каждый Андроид-смартфон, сертифицированный компанией Гугл, среди стандартных инструментов имеет приложение Google Объектив. Оно распознает информацию на фото, определяя, что на нем изображено. Допустим, вам встретился интересный товар, но вы не знаете, в каком магазине он продается. Тогда скорее запускайте Google Объектив, наводите камеру на предмет и моментально получайте список магазинов, где его можно купить.

Поиск по фото с телефона. Google Объектив способен на все. Фото.

Google Объектив способен на все

Вообще, сценариев использования Google Объектива настолько много, что их невозможно перечислить даже в большом материале. Тут и определение растений по фото, и распознавание рукописного текста, и встроенный переводчик, и решение домашних заданий. Словом, штука невероятно полезная, и ее обязательно стоит попробовать.

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Приложения с искусственным интеллектом

Также при помощи искусственного интеллекта смартфон оптимизирует расход заряда аккумулятора, закрывая лишние процессы, дает рекомендации по улучшению работы устройства, переводит речь в текст и решает огромное количество дополнительных задач. Но вы можете не ограничиваться стандартной функциональностью ИИ, расширив возможности устройства через специальные приложения:

  • ChatGPT. Нейросеть, генерирующая текст по запросу пользователя и решающая таким образом самые сложные задачи.
  • Шедеврум. Нейросеть от Яндекса, которая создает картинки по запросу.
  • Watermelon Prober. Приложение, способное определить спелость арбуза.
  • Symptomate. Программа, определяющая предварительный диагноз по симптомам.
  • BabyGenerator. Приложение, показывающее, как будет выглядеть будущий ребенок по фото родителей.

Перечисление программ с ИИ можно продолжать до бесконечности. Мы регулярно рассказываем о самых интересных приложениях с искусственным интеллектом в специальном разделе на сайте AndroidInsider.ru. Так что следите за обновлениями, если хотите использовать ИИ по полной.

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