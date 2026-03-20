Приложения на Android будут устанавливаться целый день — что происходит

У Android долгое время была одна важная свобода, за которую систему и любили: можно было без проблем ставить приложения в обход Google Play. Мы уже рассказывали, как устанавливать APK на Android, и именно эта возможность всегда отличала платформу от iPhone. Но теперь Google решила серьезно усложнить этот сценарий. Если приложение загружается не из официального магазина и его разработчик не прошел проверку, установка APK на Android может растянуться почти на сутки.

Какие приложения на Android будут устанавливаться сутки

Речь идет не обо всех программах подряд. Ограничение затронет только те APK, которые устанавливаются в обход Google Play и других доверенных магазинов, если их разработчик считается непроверенным. То есть обычные приложения из Google Play продолжат ставиться как и раньше, а вот ручная установка со сторонних сайтов станет заметно сложнее.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Проще говоря, если вы скачали APK-файл с неизвестного ресурса, Android может не дать установить его сразу. Google объясняет это борьбой с мошенниками, которые заставляют пользователей срочно отключать защиту и ставить вредоносный софт. Компания прямо говорит, что злоумышленники давят на страх и не дают человеку времени подумать, поэтому система должна вмешаться и сбить этот темп.

Как будет работать задержка установки приложений

Новый механизм выглядит как многоступенчатая защита. Смысл в том, чтобы человек не смог в панике за пару секунд отключить все ограничения и поставить опасное приложение. Вместо этого Android будет буквально растягивать процесс, добавляя паузу и несколько подтверждений подряд. Схема будет такой:

нужно активировать режим разработчика;

затем подтвердить, что пользователь действует сам и его никто не принуждает;

после этого потребуется перезагрузить устройство и снова пройти аутентификацию;

дальше начинается 24-часовой период ожидания;

только потом можно получить разрешение на установку — на семь дней или бессрочно.

При этом предупреждение о риске никуда не исчезнет. Даже после всех шагов система все равно покажет, что приложение пришло от непроверенного разработчика, и только потом даст нажать кнопку вроде «Установить в любом случае». То есть Google не запрещает установку полностью, а делает ее максимально неудобной для импульсивного сценария.

Когда введут ограничение на установку APK

Запуск этого механизма намечен на август 2026 года. Именно тогда Android начнет применять 24-часовой «период охлаждения» для приложений от неверифицированных разработчиков. Для большинства пользователей это вообще ничего не изменит, если они ставят программы только из Google Play.

Но для тех, кто привык устанавливать APK вручную, изменения будут заметными. Особенно это касается энтузиастов, тестировщиков и людей, которые ставят редкие приложения напрямую с сайтов разработчиков. Им придется либо мириться с новой задержкой, либо искать обходные способы, которые уже обсуждаются в Android-сообществе.

Верификация разработчиков Google

Нынешняя задержка — это не конечная цель, а временная мера. Google параллельно готовит обязательную верификацию разработчиков Android-приложений, и она затронет даже тех, кто распространяет программы за пределами Google Play. Идея в том, что система должна понимать, кто именно выпустил APK, а не просто разрешать установку любого файла с неизвестного сайта.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Если говорить проще, Google постепенно меняет саму философию Android. Раньше ручная установка APK была почти безусловной свободой пользователя. Теперь компания сохраняет такую возможность формально, но делает ее все более контролируемой. Поэтому история не столько про «приложения будут ставиться сутки», сколько про то, что Android становится менее терпимым к анонимным APK и все сильнее подталкивает пользователей к официальным каналам установки.