Google опубликовала список изменений в майских системных обновлениях Android. И это отнюдь не бета-версия Android 17, которую уже вовсю тестируют владельцы смартфонов Pixel. Системные обновления — нечто иное, и в этот раз список изменений короткий: обновились Google Play services до версии 26.17 и Google Play Store до версии 51.3. Для обычных пользователей интересны два пункта: игровой помощник Sidekick теперь доступен прямо из шторки уведомлений, а обсуждения игр в Google Play поддерживают новые языки.

Что такое Google System Updates и как их установить

Google System Updates — это обновления Android, которые поступают на устройства не через прошивку производителя, а напрямую от Google через Play Store и Google Play services. Они затрагивают смартфоны, планшеты, часы на Wear OS, Android TV, Android Auto и ПК с Google Play Games. То есть все устройства, входящие в экосистему компании.

Чтобы проверить наличие обновления Android за май 2026 года:

Откройте смартфона. Перейдите в раздел «Google». Откройте вкладку «Все сервисы». Перейдите в раздел «Системные службы».

Важный нюанс: появление функции в списке изменений не означает, что она сразу доступна всем. Некоторые нововведения раскатываются постепенно и могут появиться на конкретном устройстве спустя недели или даже месяцы.

Обновление Google Play Sidekick на Android

Главное пользовательское изменение в этом обновлении — Google Play Sidekick теперь запускается прямо из панели уведомлений. Раньше доступ к нему был только через плавающую иконку внутри игры, и если вы её случайно скрывали, вернуть помощника было неудобно. Для тех, кто не знаком: Sidekick — это игровая панель Google, которая работает поверх игр, скачанных из Play Store. Она даёт быстрый доступ к скриншотам, записи экрана, стримингу на YouTube и режиму «Не беспокоить». В поддерживаемых играх Sidekick также показывает достижения, прогресс, очки Play Points и AI-подсказки на основе искусственного интеллекта Gemini, который уже заменил стандартного Ассистента на большинстве Android-устройств.

На данный момент Sidekick работает в более чем 90 играх и требует смартфон на Android 13 и выше с минимум 6 ГБ оперативной памяти. Если вы играете на бюджетном устройстве с 4 ГБ, панель пока будет недоступна. Впрочем, для большинства пользователей эта утилита не является актуальной, ведь почти у каждого производителя смартфонов есть собственный аналог внутри фирменной прошивки.

Обсуждения игр в Google Play

Второе заметное изменение — функция Community Posts, которая позволяет задавать вопросы и делиться советами по играм прямо на странице игры в Google Play, теперь работает не только на английском. Добавлены испанский, португальский, индонезийский, китайский, японский и корейский языки.

Русского языка в списке пока нет, но расширение на шесть языков сразу говорит о том, что Google активно масштабирует функцию. Для тех, кто играет в популярные мобильные игры и готов общаться на одном из поддерживаемых языков, это может быть полезной альтернативой форумам и Reddit.

Предупреждение при входе с рабочим аккаунтом Google Workspace на ПК

Обновление Google Play services добавляет предупреждение при входе с так называемым Dasher-аккаунтом на Android-устройствах для ПК. Dasher — это внутреннее обозначение Google для управляемых корпоративных аккаунтов Google Workspace, то есть тех, которые выдаёт работодатель или учебное заведение.

Практический смысл прост: если вы используете Google Play Games на ПК или другое Android-приложение на десктопе и входите с рабочей учёткой, система теперь явно предупредит вас об этом. Это поможет не смешивать рабочий и личный аккаунты — ситуация, которая может привести к проблемам с корпоративными политиками безопасности.

Исправления для Google Wallet и обновления для разработчиков

Помимо основных изменений, апдейт затрагивает ещё несколько технических областей:

В Google Wallet на смартфонах устранена неизвестная ошибка. Google не раскрывает подробностей, однако если у вас в последнее время возникали сбои при бесконтактной оплате или некорректно отображались карты — обновление стоит установить.

устранена неизвестная ошибка. Google не раскрывает подробностей, однако если у вас в последнее время возникали сбои при бесконтактной оплате или некорректно отображались карты — обновление стоит установить. В категории «Утилиты» появились новые инструменты для разработчиков: они охватывают смартфоны, часы, телевизоры, автомобильные системы и ПК. На повседневную работу устройств это не влияет напрямую, но в перспективе сторонние приложения могут стать заметно стабильнее.

>В целом этот апдейт — из разряда «тихих, но полезных»: без громких анонсов, зато с реальными улучшениями под капотом. Рекомендуем не откладывать установку, особенно если вы регулярно пользуетесь Google Wallet или замечали нестабильную работу приложений.

Стоит ли спешить с установкой Google System Updates за май 2026

Майское обновление Google System Updates — одно из самых скромных за последнее время. Если вы не играете в мобильные игры из Play Store и не заходите в рабочий аккаунт Google Workspace на ПК, скорее всего, ничего нового и не заметите.

А вот мобильным геймерам доступ к Sidekick прямо из шторки точно пригодится, особенно когда панель случайно закрылась и её нужно быстро вернуть. Заплатки для Wallet тоже не помешают, хотя бы ради стабильности. И помните: Google часто дописывает список изменений по ходу месяца, так что к концу мая в списке вполне могут появиться новые строчки.