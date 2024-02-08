Привычные функции Android, у которых есть скрытые возможности

Как правило, у каждой функции смартфона есть одно предназначение, ясное и понятное всем пользователям. К примеру, беззвучный режим отключает звук, а режим энергосбережения улучшает автономность устройства. Однако существуют функции Android, имеющие скрытые возможности. Вы наверняка полагаете, что они преследуют одну цель, но в реальности они позволяют решить намного больше проблем, чем кажется.

Для чего нужна автояркость

Автояркость на Андроид — одна из самых неоднозначных функций. Многие ее отключают, поскольку смартфон не всегда корректно выбирает яркость в зависимости от окружающего освещения. Но иногда с этим недостатком можно смириться ради достижения других целей помимо автоматической регулировки параметров экрана.

Авторегулировка помимо прочего позволяет увеличить пиковую яркость экрана, что каждый пользователь сможет оценить в солнечную погоду. Если в такой день включить автояркость на телефоне, дисплей станет ярче, чем при ручной настройке. А в условиях комнатного освещения функция поможет сэкономить энергию, ведь далеко не всегда при самостоятельно регулировке мы выставляем низкие параметры, вполне достаточные для комфортного считывания информации на экране.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Достоинства темной темы на Андроид

Для подавляющего большинства пользователей Андроид темная тема — это просто еще один вариант оформления интерфейса, который кому-то нравится, а кого-то раздражает. Но от нее есть и практическая польза, о чем обычно умалчивают производители.

Активация темной темы на Андроид — отличный способ улучшить автономность смартфона с AMOLED-экраном. В таком случае пиксели, отвечающие за отображение черного цвета, просто отключатся и перестанут потреблять энергию. Кроме того, некоторым людям темная тема помогает снизить нагрузку на глаза.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Зачем нужен режим «В самолете»

Наивно полагать, что владельцы Android-смартфонов включают режим полета только при посадке на борт воздушного судна. Функция имеет намного более широкое применение, позволяя, в частности, избавиться от назойливых звонков во время сна. Но все это — банальности, и есть намного более интересные сценарии использования режима «В самолете».

Так, активация и последующая деактивация режима полета позволяет перезагрузить модуль связи, что зачастую помогает решить проблемы, связанные с нестабильным сигналом. В играх без интернета на Android данная функция отключает рекламу, а еще она заметно улучшает автономность смартфона во время междугородних поездок, когда сигнал априори не может быть стабильным.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Смена региона на Андроид

При первой настройке смартфона нас всегда просят выбрать регион Андроид. Как правило, устройство или мы сами выставляем страну своего пребывания. Но иногда есть смысл поменять регион на телефоне.

Зачем? Например, чтобы увеличить громкость в наушниках, поскольку в Индии и некоторых других странах допустимое значение выше, чем в России и других европейских государствах. Более подробно об этом мы рассказывали в тексте про то, как поменять регион на смартфоне.

Функции камеры телефона

Камера смартфона нужна не только для того, чтобы фотографировать и снимать видео с котиками. Также она имеет ряд скрытых возможностей:

сканирование документов;

перевод текста;

использование в качестве лупы;

решение примеров на телефоне;

определение пульса.

Эти и другие скрытые возможности камеры описаны в тематическом материале, прочитав который, вы узнаете, как их включить на своем смартфоне.

Скрытые возможности камеры Android-смартфона

Наконец, двойное дно есть у кнопки питания и качельки регулировки громкости на Андроид. Физические клавиши тоже имеют скрытые возможности, о которых стоит знать каждому владельцу смартфона. А если вам известно то, о чем мы еще не рассказали, поделитесь секретами с другими пользователями Андроид-устройств в нашем телеграм-чате.