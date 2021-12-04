Пропали дизлайки на Ютубе. Вот как их вернуть

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Иван Кузнецов 0

Лайки, дизлайки, репосты — это буквально святая троица, которую мы встречаем в каждом онлайновом сервисе, будь это социальная сеть или что-то другое. С их помощью мы выражаем отношение к контенту, который размещается на площадке, или к автору, который его создал. Но, если лайки и репосты большинство контентмейкеров, в общем говоря, радуют, то вот отметки «не нравятся» многих угнетают довольно сильно. Поэтому, чтобы не разочаровывать людей, которые наполняют площадки контентом, разработчики разных платформ начали постепенно отказываться от дизлайков. В том числе и YouTube.

Дизлайк

Дизлайки на Ютубе пропали, но их ещё можно вернуть

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Дизлайки на YouTube начали пропадать около двух недель назад, хоть и не у всех. Google решила не отключать их сразу повсеместно, чтобы дать людям постепенно привыкнуть к этому нововведению. В результате у кого-то дизы исчезли, сохранив всё остальное, а у кого-то — нет.

Как вернуть дизлайки в YouTube

dislikes

Вот как начинает выглядеть Ютуб с расширением

Вероятно, авторам видеороликов эта инициатива понравилась, но пользователи не нашли её хоть сколь-нибудь полезной и потребовали вернуть отметки «не нравится». Google, естественно, ничего возвращать не стала. Но это не значит, что дизлайкам на YouTube больше не место. Их можете вернуть вы сами.

Это можно сделать при помощи специального расширения Return YouTube Dislike для Google Chrome:

  • Перейдите по этой ссылке в интернет-магазин Chrome;
  • В открывшемся окне нажмите «Установить расширение»;
Расширение

Это расширение позволяет вернуть дизлайки на Ютуб

  • Откройте YouTube у себя на компьютере и запустите видео;
  • Обратите внимание на счётчик под роликом — дизлайки вернулись.

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Установка расширения Return YouTube Dislike не просто возвращает дизлайки. Оно немного видоизменяет оформление сайта YouTube таким образом, чтобы вам было видно точное количество отметок «нравится» и «не нравится». Если по умолчанию они исчисляются тысячами либо десятками тысяч (само собой, когда их достаточно), то расширение позволяет увидеть их точное количество.

Как это возможно, спросите? Ведь дизлайки отключены. Да, они отключены. Но не у всех. Поэтому расширение использует API сайта, где элемент «не нравится» всё ещё есть, и просто воспроизводит его там, где он должен быть. В результате пользователи получают то, что нужно, а сам YouTube при этом совершенно не страдает. Правда, есть один неприятный нюанс.

Почему Ютуб скрыл дизлайки

Дизы

Ютуб скрыл дизлайки, чтобы не расстраивать контентмейкеров

Оказывается, после 13 декабря Google собирается не просто скрыть дизлайки, а вообще отключить этот тип данных. Таким образом Return YouTube Dislike уже не сможет работать по тому же принципу, что и раньше. Впрочем, разработчики уверяют, что в этом случае расширение будет работать и дальше, начав собирать отметки «не нравится» по принципу краудфандинга от каждого пользователя.

Очевидно, что это будет неравнозначная замена. Всё-таки аудитория расширения объективно меньше, чем совокупное количество зрителей даже не самого популярного видео на YouTube. Но, с другой стороны, иных альтернатив у пользователей всё равно нет. Поэтому, если вы хотите сохранить дизлайки на Ютубе, расширение Return YouTube Dislike — единственный выход.

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Рассчитывать на то, что Google в какой-то момент одумается и решит не убирать дизлайки, я бы не стал. Несмотря на то что история знает примеры подобных случаев, в контексте этой ситуации ничто не указывает на аналогичный исход. Всё-таки тут у Google есть твёрдая позиция: дизлайки вредят и провоцируют отток зрителей с Ютуба.

Поэтому, отказавшись от них, компания рассчитывает увеличить интерес к собственной площадке. Ну и что, что теперь пользователи не смогут хейтить контентмейкеров или то, что они делают? Ведь от этого станет только лучше. Сама площадка имеет все шансы стать добрее, а хейтеры — по крайней мере частично — перекочуют туда, где есть возможность выражать свои негативные эмоции с помощью дизлайков.

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