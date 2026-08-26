С 1 сентября телефоны на уроках использовать нельзя. Это закреплено приказом Минпросвещения, которое недавно рассказало, сколько времени ребёнку можно сидеть с гаджетами. Документ вносит изменения в порядок организации обучения по школьным программам и переводит общий запрет в конкретное правило для каждого урока. Ниже — что это значит на практике для школьников и родителей.

Что именно запрещают и на каких уроках

Речь не о полном изъятии телефонов из школы, а о запрете пользоваться ими во время занятий. По тексту документа, обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. То есть на самом уроке достать смартфон и, например, листать ленту или переписываться уже нельзя.

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Формулировка касается именно учебного процесса. Под ограничение попадают все обычные уроки в школе, а не отдельные предметы. Поэтому, даже если вы скачаете на телефон ребёнка приложения для обучения из нашей подборки, воспользоваться смартфоном получится только дома.

Когда телефоном всё-таки можно пользоваться

Полностью без связи ребёнок не останется. В приказе прямо прописаны исключения: гаджетом можно пользоваться в экстренных случаях или когда есть угроза жизни и здоровью учеников и работников школы.

Отдельно стоит вопрос перемен. Как уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует самостоятельно. Это значит, что единого правила по всей стране здесь нет: в одной школе на перемене телефоном пользоваться разрешат, в другой — нет. Конкретику стоит искать во внутренних правилах вашей школы.

Кого это касается и откуда вообще взялся запрет

Ограничение затрагивает всех школьников, которые учатся по общеобразовательным программам, и, по сути, их родителей. Само правило не новое: запрет на смартфоны на уроках появился ещё в 2023 году, когда президент подписал федеральный закон №618-ФЗ и внёс норму в закон «Об образовании».

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Приказ Минпросвещения нужен, чтобы перевести общую норму закона на уровень конкретных требований к учебному процессу. Ещё раньше, в августе 2022 года, Кравцов объяснял ограничение нормами СанПиН. То есть 1 сентября — это не старт новой кампании, а закрепление уже действующего правила.

Наказание ученику за нарушение

Конкретных наказаний за смартфон на уроке приказ не устанавливает. В документе прописана обязанность не пользоваться гаджетом, но не штрафы или санкции для ребёнка.

На практике реакция на нарушение остаётся на усмотрение школы и учителя — это чаще всего замечание или просьба убрать телефон. Точный порядок действий и возможные меры прописываются во внутренних документах конкретной школы, поэтому за деталями стоит идти именно туда, а не искать общероссийскую таблицу штрафов, которой нет.

Что сделать родителям и школьникам прямо сейчас

Паниковать и продавать смартфон точно не нужно. Достаточно спокойно подготовиться к новому учебному году:

Заранее уточните во внутренних правилах школы, что разрешено на переменах: где-то телефоном пользоваться можно, где-то нет

Договоритесь с ребёнком, что на связь он выходит на переменах или после уроков, а не во время занятий

Настройте на смартфоне беззвучный режим или режим «В школе», чтобы уведомления не отвлекали и не провоцировали доставать телефон на уроке

Если для связи с ребёнком важна надёжность, подойдут и простые модели до 20 тысяч рублей, про которые мы рассказывали в недавней подборке.

Основной итог: с 1 сентября телефон на уроке под запретом, но на переменах и в экстренных ситуациях им пользоваться можно. Главное — заранее узнать правила своей школы и договориться с ребёнком, чтобы новый учебный год начался без конфликтов.