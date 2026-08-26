С 1 сентября телефоны на уроках использовать нельзя. Это закреплено приказом Минпросвещения, которое недавно рассказало, сколько времени ребёнку можно сидеть с гаджетами. Документ вносит изменения в порядок организации обучения по школьным программам и переводит общий запрет в конкретное правило для каждого урока. Ниже — что это значит на практике для школьников и родителей.

Готовьтесь к запрету на смартфоны с 1 сентября. Фото.

Готовьтесь к запрету на смартфоны с 1 сентября

Что именно запрещают и на каких уроках

Речь не о полном изъятии телефонов из школы, а о запрете пользоваться ими во время занятий. По тексту документа, обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. То есть на самом уроке достать смартфон и, например, листать ленту или переписываться уже нельзя.

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Формулировка касается именно учебного процесса. Под ограничение попадают все обычные уроки в школе, а не отдельные предметы. Поэтому, даже если вы скачаете на телефон ребёнка приложения для обучения из нашей подборки, воспользоваться смартфоном получится только дома.

Когда телефоном всё-таки можно пользоваться

Полностью без связи ребёнок не останется. В приказе прямо прописаны исключения: гаджетом можно пользоваться в экстренных случаях или когда есть угроза жизни и здоровью учеников и работников школы.

В экстренной ситуации достать смартфон можно. Фото.

В экстренной ситуации достать смартфон можно

Отдельно стоит вопрос перемен. Как уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует самостоятельно. Это значит, что единого правила по всей стране здесь нет: в одной школе на перемене телефоном пользоваться разрешат, в другой — нет. Конкретику стоит искать во внутренних правилах вашей школы.

Кого это касается и откуда вообще взялся запрет

Ограничение затрагивает всех школьников, которые учатся по общеобразовательным программам, и, по сути, их родителей. Само правило не новое: запрет на смартфоны на уроках появился ещё в 2023 году, когда президент подписал федеральный закон №618-ФЗ и внёс норму в закон «Об образовании».

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Приказ Минпросвещения нужен, чтобы перевести общую норму закона на уровень конкретных требований к учебному процессу. Ещё раньше, в августе 2022 года, Кравцов объяснял ограничение нормами СанПиН. То есть 1 сентября — это не старт новой кампании, а закрепление уже действующего правила.

Наказание ученику за нарушение

Конкретных наказаний за смартфон на уроке приказ не устанавливает. В документе прописана обязанность не пользоваться гаджетом, но не штрафы или санкции для ребёнка.

Ученик получит замечание и не более. Фото.

Ученик получит замечание и не более

На практике реакция на нарушение остаётся на усмотрение школы и учителя — это чаще всего замечание или просьба убрать телефон. Точный порядок действий и возможные меры прописываются во внутренних документах конкретной школы, поэтому за деталями стоит идти именно туда, а не искать общероссийскую таблицу штрафов, которой нет.

Что сделать родителям и школьникам прямо сейчас

Паниковать и продавать смартфон точно не нужно. Достаточно спокойно подготовиться к новому учебному году:

  • Заранее уточните во внутренних правилах школы, что разрешено на переменах: где-то телефоном пользоваться можно, где-то нет
  • Договоритесь с ребёнком, что на связь он выходит на переменах или после уроков, а не во время занятий
  • Настройте на смартфоне беззвучный режим или режим «В школе», чтобы уведомления не отвлекали и не провоцировали доставать телефон на уроке
  • Если для связи с ребёнком важна надёжность, подойдут и простые модели до 20 тысяч рублей, про которые мы рассказывали в недавней подборке.

Основной итог: с 1 сентября телефон на уроке под запретом, но на переменах и в экстренных ситуациях им пользоваться можно. Главное — заранее узнать правила своей школы и договориться с ребёнком, чтобы новый учебный год начался без конфликтов.