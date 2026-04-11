Samsung долго выстраивал репутацию надежного производителя. Семь лет обновлений, флагманское железо, Knox как эталон корпоративной безопасности. И вот появляется история, которая заставляет задуматься: а стоит ли вообще покупать смартфоны Samsung в 2026 году? Владельцы некоторых устройств компании замечают, что Galaxy блокируется после сброса. Ни перепрошивка, ни повторный откат не помогают. Разбираю, что происходит и как с этим быть.

Что делает сброс настроек Samsung

Сброс настроек Samsung — это стандартная процедура, которую проводят по разным причинам:

телефон начал тормозить и глючить;

готовитесь продать смартфон;

хотите начать с чистого листа после обновления системы;

устройство попало в руки другому человеку и нужно убрать личные данные.

В норме полный сброс Samsung делает следующее: удаляет все личные данные, приложения и настройки, возвращает телефон к заводскому состоянию. После этого вы проходите стандартную первоначальную настройку (подключаетесь к Wi-Fi, входите в аккаунт Google) и пользуетесь смартфоном как новым. Сброс данных на Samsung придуман именно для этого. Никаких сюрпризов быть не должно. Именно поэтому то, что происходит с некоторыми устройствами — откровенное ЧП.

Что происходит с Samsung после сброса

Несколько владельцев смартфона Galaxy S22 Ultra описывают одинаковую картину. Делают сброс, начинают первоначальную настройку, подключаются к Wi-Fi, а и вместо стандартного экрана входа в Google видят совершенно другое. На экране появляется сообщение Knox Mobile Enrollment: «This Galaxy S22 Ultra isn’t private» («Этот Galaxy S22 Ultra не является личным»). Телефон сообщает, что управляется организацией и что все данные и активность видны удаленному IT-администратору.

Причем речь не о корпоративных устройствах. Пострадавшие купили смартфоны в обычных розничных магазинах. Никакой связи с компаниями у них нет. Организация, которая якобы управляет их телефонами — Numero LLC. В реестрах это название не числится. Само приложение-администратор написано капслоком «SAMSUNG ADMIN» с логотипом и надписью «FRP UNLOCK SAMSUNG». Выглядит как типичная серая схема, а не легитимная корпоративная система управления. Смартфон в этом состоянии предлагает два варианта: принять управление призрачного администратора или остаться с телефоном, который нельзя активировать и использовать. Оба варианта — тупик.

Почему Samsung не включается после сброса

Проблема в том, как устроена система Knox. При первоначальной настройке Samsung после сброса обращается к своим серверам для проверки. Там смотрят IMEI устройства и, если он «числится» за какой-то организацией, автоматически отправляют на телефон MDM-профиль (профиль управления устройством). Это происходит еще до того, как вы успеваете войти в свой аккаунт Google. Именно поэтому восстановить Samsung после сброса обычными методами невозможно:

повторный сброс Samsung Galaxy не помогает (при следующем подключении к интернету серверы снова пушат тот же MDM-профиль);

не помогает (при следующем подключении к интернету серверы снова пушат тот же MDM-профиль); перепрошивка через Odin тоже не решает проблему (блокировка работает на уровне IMEI в базе Samsung, а не на уровне прошивки);

смена SIM-карты не поможет (IMEI остается тем же).

Откуда вообще IMEI личных телефонов попали в базу Knox как корпоративные? Есть несколько версий. Первая: чья-то учетная запись авторизованного реселлера была скомпрометирована, и через неё залили произвольные IMEI в корпоративный портал Knox. Вторая: злоумышленники использовали реальную уязвимость CVE-2026-20978 в системе KnoxGuard, которая позволяет обходить проверку владельца и менять настройки корпоративного управления. Третья версия — косвенная: надпись «FRP Unlock» на приложении намекает, что пострадавшие могли ранее пользоваться серыми сервисами разблокировки, которые заодно собирали IMEI устройств.

Что делать, если Samsung не работает после сброса

Официальный путь один: обратиться в поддержку Samsung с оригинальным подтверждением покупки и потребовать «IMEI Unenrollment» — вывода вашего IMEI из корпоративной базы Knox. Это единственный способ решить проблему на уровне серверов. Проблема в том, что пострадавшие застревают в замкнутом круге:

Обращаетесь в Samsung Support. Вас перенаправляют в техническую команду Knox. Команда Knox говорит, что у них нет инструментов для изменения корпоративных записей. Knox отправляет обратно в Samsung Support. Круг замкнулся.

Если оказались в такой ситуации, вот что можно попробовать:

сохраните все доказательства покупки: чек, переписку с магазином, коробку с серийным номером;

если поддержка по телефону не помогает, пробуйте письменные обращения: электронную почту и официальные формы на сайте Samsung;

при покупке подержанного устройства проверяйте IMEI через официальный сайт Samsung до сброса настроек.

Samsung официально не прокомментировал ситуацию, а журналисты Android Authority направили запрос в компанию и ждет ответа.

Стоит ли делать сброс настроек Samsung

Если вы планируете настройку Samsung после сброса, стоит понимать риски. Проблема затронула не все устройства, а конкретные Galaxy S22 Ultra с определенными IMEI. Это не массовый баг в прошивке, а точечная атака на конкретные серийные номера. Тем не менее несколько рекомендаций перед тем, как делать полный сброс Samsung:

если телефон работает нормально и вы просто хотите ускорить его, рассмотрите альтернативы: очистка кэша, удаление лишних приложений, сброс настроек сети без полного вайпа;

перед продажей устройства убедитесь, что у покупателя есть ваш оригинальный чек (это может понадобиться при проблемах с Knox);

при покупке подержанного Samsung проверьте статус устройства через официальный сайт Samsung до того, как договоритесь о цене.

История с Numero LLC — не повод отказываться от Samsung, но причина внимательнее следить за тем, что происходит с системой Knox. Тем более, когда известно о других неприятных историях: бывает, Samsung не включается после обновления. Там другой сценарий, но с похожими симптомами.