Samsung долго выстраивал репутацию надежного производителя. Семь лет обновлений, флагманское железо, Knox как эталон корпоративной безопасности. И вот появляется история, которая заставляет задуматься: а стоит ли вообще покупать смартфоны Samsung в 2026 году? Владельцы некоторых устройств компании замечают, что Galaxy блокируется после сброса. Ни перепрошивка, ни повторный откат не помогают. Разбираю, что происходит и как с этим быть.

Некоторые смартфоны Samsung блокируются после сброса. Изображение: GuideRealm. Фото.

Что делает сброс настроек Samsung

Сброс настроек Samsung — это стандартная процедура, которую проводят по разным причинам:

  • телефон начал тормозить и глючить;
  • готовитесь продать смартфон;
  • хотите начать с чистого листа после обновления системы;
  • устройство попало в руки другому человеку и нужно убрать личные данные.

В норме полный сброс Samsung делает следующее: удаляет все личные данные, приложения и настройки, возвращает телефон к заводскому состоянию. После этого вы проходите стандартную первоначальную настройку (подключаетесь к Wi-Fi, входите в аккаунт Google) и пользуетесь смартфоном как новым. Сброс данных на Samsung придуман именно для этого. Никаких сюрпризов быть не должно. Именно поэтому то, что происходит с некоторыми устройствами — откровенное ЧП.

Что происходит с Samsung после сброса

Несколько владельцев смартфона Galaxy S22 Ultra описывают одинаковую картину. Делают сброс, начинают первоначальную настройку, подключаются к Wi-Fi, а и вместо стандартного экрана входа в Google видят совершенно другое. На экране появляется сообщение Knox Mobile Enrollment: «This Galaxy S22 Ultra isn’t private» («Этот Galaxy S22 Ultra не является личным»). Телефон сообщает, что управляется организацией и что все данные и активность видны удаленному IT-администратору.

Такое сообщение видят пострадавшие. Фото.

Причем речь не о корпоративных устройствах. Пострадавшие купили смартфоны в обычных розничных магазинах. Никакой связи с компаниями у них нет. Организация, которая якобы управляет их телефонами — Numero LLC. В реестрах это название не числится. Само приложение-администратор написано капслоком «SAMSUNG ADMIN» с логотипом и надписью «FRP UNLOCK SAMSUNG». Выглядит как типичная серая схема, а не легитимная корпоративная система управления. Смартфон в этом состоянии предлагает два варианта: принять управление призрачного администратора или остаться с телефоном, который нельзя активировать и использовать. Оба варианта — тупик.

Почему Samsung не включается после сброса

Проблема в том, как устроена система Knox. При первоначальной настройке Samsung после сброса обращается к своим серверам для проверки. Там смотрят IMEI устройства и, если он «числится» за какой-то организацией, автоматически отправляют на телефон MDM-профиль (профиль управления устройством). Это происходит еще до того, как вы успеваете войти в свой аккаунт Google. Именно поэтому восстановить Samsung после сброса обычными методами невозможно:

  • повторный сброс Samsung Galaxy не помогает (при следующем подключении к интернету серверы снова пушат тот же MDM-профиль);
  • перепрошивка через Odin тоже не решает проблему (блокировка работает на уровне IMEI в базе Samsung, а не на уровне прошивки);
  • смена SIM-карты не поможет (IMEI остается тем же).

Откуда вообще IMEI личных телефонов попали в базу Knox как корпоративные? Есть несколько версий. Первая: чья-то учетная запись авторизованного реселлера была скомпрометирована, и через неё залили произвольные IMEI в корпоративный портал Knox. Вторая: злоумышленники использовали реальную уязвимость CVE-2026-20978 в системе KnoxGuard, которая позволяет обходить проверку владельца и менять настройки корпоративного управления. Третья версия — косвенная: надпись «FRP Unlock» на приложении намекает, что пострадавшие могли ранее пользоваться серыми сервисами разблокировки, которые заодно собирали IMEI устройств.

Что делать, если Samsung не работает после сброса

Решить проблему самостоятельно не получится. Изображение: GuideRealm. Фото.

Официальный путь один: обратиться в поддержку Samsung с оригинальным подтверждением покупки и потребовать «IMEI Unenrollment» — вывода вашего IMEI из корпоративной базы Knox. Это единственный способ решить проблему на уровне серверов. Проблема в том, что пострадавшие застревают в замкнутом круге:

  1. Обращаетесь в Samsung Support.
  2. Вас перенаправляют в техническую команду Knox.
  3. Команда Knox говорит, что у них нет инструментов для изменения корпоративных записей.
  4. Knox отправляет обратно в Samsung Support.
  5. Круг замкнулся.

Если оказались в такой ситуации, вот что можно попробовать:

  • сохраните все доказательства покупки: чек, переписку с магазином, коробку с серийным номером;
  • если поддержка по телефону не помогает, пробуйте письменные обращения: электронную почту и официальные формы на сайте Samsung;
  • при покупке подержанного устройства проверяйте IMEI через официальный сайт Samsung до сброса настроек.

Samsung официально не прокомментировал ситуацию, а журналисты Android Authority направили запрос в компанию и ждет ответа.

Стоит ли делать сброс настроек Samsung

Если вы планируете настройку Samsung после сброса, стоит понимать риски. Проблема затронула не все устройства, а конкретные Galaxy S22 Ultra с определенными IMEI. Это не массовый баг в прошивке, а точечная атака на конкретные серийные номера. Тем не менее несколько рекомендаций перед тем, как делать полный сброс Samsung:

  • если телефон работает нормально и вы просто хотите ускорить его, рассмотрите альтернативы: очистка кэша, удаление лишних приложений, сброс настроек сети без полного вайпа;
  • перед продажей устройства убедитесь, что у покупателя есть ваш оригинальный чек (это может понадобиться при проблемах с Knox);
  • при покупке подержанного Samsung проверьте статус устройства через официальный сайт Samsung до того, как договоритесь о цене.

История с Numero LLC — не повод отказываться от Samsung, но причина внимательнее следить за тем, что происходит с системой Knox. Тем более, когда известно о других неприятных историях: бывает, Samsung не включается после обновления. Там другой сценарий, но с похожими симптомами.