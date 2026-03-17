У Samsung все плохо. Что будет со смартфонами и стоит ли покупать их сейчас

Знаете, что бывает, когда ваш самый продаваемый смартфон одновременно становится самым нерентабельным? Именно это сейчас происходит с Samsung. Galaxy S26 ставит рекорды по предзаказам, а внутри корпорации звучит слово «антикризис» — причём в мобильном бизнесе, который годами кормил всю компанию. И на фоне критических недостатков Galaxy S26, которые компания уже признала, это звучит еще более пессимистично. Давайте разберёмся, почему так вышло и чем это грозит не только покупателям, но и самой компании.

Почему у Samsung все так плохо

Южнокорейское издание «Файнэншл Ньюс» подтвердило — в конце февраля 2026 года Samsung распространила режим антикризисного управления на мобильное подразделение. До этого в режиме жёсткой экономии уже работали телевизионный и бытовой отделы — оба показали убытки около 200 миллиардов вон (примерно 135 миллионов долларов) по итогам прошлого года. Теперь под «антикризисный зонтик» попал весь DX-дивизион — всё потребительское направление Samsung, кроме полупроводников.

Главным виновником является так называемая чипфляция. Этот термин новый, но суть простая. Оперативная память подорожала настолько, что ломает экономику производства смартфонов. Цены на чипы DRAM за последний год выросли более чем на 850% — и это не опечатка. Стоимость памяти в смартфоне с конфигурацией 8 ГБ + 256 ГБ увеличилась почти на 200% и теперь составляет 30–40% от себестоимости всех материалов из которых они сделаны.

Причина проста и о ней не говорил в последнее время только ленивый. Производители памяти переориентировали мощности на дата-центры для нейросетей. ИИ-компании скупают все, что не приколочено, в таких объёмах, что на потребительскую электронику их просто не хватает. Смартфонный рынок впервые конкурирует за компоненты с Microsoft, Google и OpenAI — и проигрывает.

Сколько Samsung потеряет на смартфонах в 2026 году

Прогнозируется, что операционная прибыль мобильного подразделения Samsung упадёт на 60% — с 8 миллиардов долларов до примерно 3,3 миллиардов. Операционная маржа, составлявшая 11% в первом квартале прошлого года, опустится до 3% в первом квартале 2026-го. Внутри компании считают, что даже 1% может оказаться недостижимым, а в самом пессимистичном сценарии мобильный бизнес Samsung — впервые в истории — может показать убыток.

Ситуацию усугубляет конфликт на Ближнем Востоке и связанный с этим рост цен, который тянет за собой дополнительные расходы на доставку. Расходы Samsung на закупку комплектующих в 2025 году выросли на 8,8% и достигли 66 миллиардов долларов.

Покупает ли кто-то Galaxy S26

Вот тут и кроется парадокс. Galaxy S26, несмотря на проблемы с качеством, бьёт все рекорды: 1,35 миллиона предзаказов в Южной Корее за первую неделю — абсолютный максимум для S-серии. В США предзаказы выросли на 25%, причём 80% пришлось на Galaxy S26 Ultra. В России спрос оказался на 40% выше, чем на прошлое поколение.

Но продажи — это одно, а рентабельность — совсем другое. Каждый проданный аппарат приносит компании значительно меньше прибыли, чем год назад. И эту прибыль надо еще равномерно размазать по стоимости разработки, а заодно оставить немного на будущие продукты. А тут и вовсе получается довольно абсурдная ситуация — чем больше смартфонов продаёшь, тем ближе к убытку.

Что будет с Samsung и какими будут новые смартфоны

Samsung не стала ждать — всем подразделениям DX-дивизиона приказано сократить затраты на 30%. Даже топ-менеджеры уровня вице-президента и ниже теперь летают экономклассом на рейсах короче 10 часов. На фоне триллионных проблем экономия на авиабилетах выглядит символическим жестом, но для Samsung это сигнал — ситуация серьёзная. При дальнейшем ухудшении показателей сотрудников ждут реструктуризация и программы добровольного увольнения, а нас с вами замедление прогресса и еще более слабые модели в будущем, если ситуация не наладится в ближайшее время. На какое-то время инновация в запасе компании хватит, ведь некоторые их них берегут для будущих поколений, но более далекое будущее пока туманно.

Проблема Samsung — это проблема всего рынка. Vivo и OPPO уже объявили о повышении цен с 18 марта, Xiaomi и Honor готовят аналогичные шаги. По прогнозам Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов в 2026 году сократятся почти на 13% и это самое большое падение за десятилетие. Для покупателей в России это означает повышение цен на 15–30%, причём бюджетный сегмент пострадает сильнее. Даже не исключено появление смартфонов с 4 ГБ ОЗУ, а это уровень 2019 года.

Будут ли дешеветь смартфоны

Если коротко — нет. По крайней мере не в ближайшие два года. Samsung сама заявила инвесторам, что не планирует резко наращивать выпуск памяти. Логика понятна — зачем обваливать цены на то, что приносит рекордную прибыль полупроводниковому подразделению?

Получается парадокс: одна часть Samsung зарабатывает на дорогой памяти, а другая теряет деньги из-за неё. Новые заводы DRAM начнут работать не раньше второй половины 2028 года. Лично я бы рекомендовал — если планируете обновить смартфон, лучше не откладывать. Дешевле, чем сегодня, точно будет.