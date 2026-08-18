В сеть утекли скриншоты будущей прошивки Samsung, и там наконец появилась нормальная блокировка приложений. Судя по утечке, в One UI 9.5 можно будет поставить PIN-код или отпечаток на приложение прямо из меню приложений — без обходных путей и клонов, о которых мы рассказывали в отдельном материале. Пока это слух на основе снимков экрана, но выглядит правдоподобно, и именно этой мелочи мне давно не хватало на смартфонах Samsung.

Как работает блокировка и что она прячет

Принцип простой: заблокированное приложение открывается только после проверки — отпечатком, лицом или тем способом, которым вы разблокируете экран. Но защита не ограничивается одним лишь входом.

По скриншотам, у закрытого приложения происходит сразу несколько вещей:

виджеты и ярлыки этого приложения убираются с главного экрана;

содержимое его уведомлений скрывается, чтобы посторонний не увидел текст на локскрине;

вход внутрь возможен только через отпечаток, лицо или код блокировки экрана.

Важное ограничение: фото, видео и контакты из заблокированного приложения по-прежнему доступны тем программам, которым вы уже открыли к ним доступ. То есть это защита от чужих глаз и случайного открытия, а не полная изоляция данных. Если кто-то возьмёт разблокированный телефон, он всё равно не залезет в закрытое приложение, но система не превращает его в полностью автономный сейф. Как бы то ни было, функция полезная, и таких нововведений в One UI 9.5 предостаточно.

Чем это лучше уже существующего Secure Folder

Формально у Samsung давно есть защищённая папка Secure Folder. Она прячет приложение в отдельный контейнер под PIN, пароль или биометрию — и в этом смысле задачу вроде бы закрывает.

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Но на практике это неудобно. При добавлении приложения в Secure Folder создаётся его копия, а оригинал остаётся в общем списке приложений и открывается без всякой защиты. Оригинал можно удалить, но тогда у вас просто не будет иконки в обычном меню — доступ к защищённой версии остаётся только через саму папку.

Встроенная блокировка решает именно эту боль: приложение остаётся одно, стоит на своём месте, но открывается только после проверки. Это ровно тот сценарий, которого не хватало — быстрый доступ к банку, мессенджеру или галерее, но без риска, что кто-то откроет их без спроса.

Когда ждать и кому это реально нужно

Точных сроков выхода One UI 9.5 и списка поддерживаемых моделей в утечке нет, однако известно, что релиз обновления состоится одновременно с серией Galaxy S27. Пока корректно говорить только одно: функцию заметили в предварительной сборке прошивки, а не в публичном обновлении.

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Кому это пригодится в первую очередь:

тем, кто даёт телефон детям или коллегам и не хочет открывать им банк, переписку или фотографии;

тем, кто хранит в галерее личное и устал каждый раз объяснять, почему нельзя листать дальше;

тем, кому неудобны клоны приложений из Secure Folder.

Если вы никогда не давали свой смартфон в чужие руки и вам хватает обычной блокировки экрана, глобально ничего не изменится. Но для всех остальных это одно из тех незаметных улучшений, которые в повседневности ощущаются сильнее громких новинок. Я жду его именно поэтому — и надеюсь, что в финальной версии Samsung ничего не урежет.