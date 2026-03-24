Телефон не видит Wi-Fi — что делать

В условиях, когда во многих городах России не работает мобильный интернет, единственным спасением становится Wi-Fi. Но и с ним бывают проблемы, причем зачастую независящие от внешних ограничений. Вчера беспроводной сигнал работал нормально, а сегодня Android не находит сеть или не может к ней подключиться. В такой ситуации кажется, что сломался роутер или вышел из строя сам смартфон, но чаще всего проблема решается за несколько минут. Разберемся, почему телефон не подключается к Wi-Fi, из-за чего может пропасть сеть и что нужно сделать, чтобы все снова заработало.
Почему телефон не видит Wi-Fi
Если не работает Wi-Fi на телефоне, причина может быть как в самом смартфоне, так и в роутере или настройках сети. Чаще всего проблема появляется после обновления системы, сбоя настроек или из-за неправильного пароля. Вот основные причины:
- отключен модуль Wi-Fi;
- ошибка в настройках сети;
- неправильный пароль;
- сбой после обновления;
- проблема с роутером;
- переполнен список сохраненных сетей;
- включен режим энергосбережения;
- аппаратная неисправность.
Иногда Wi-Fi сеть на телефоне вообще не отображается, хотя другие устройства ее видят. В этом случае нужно по очереди проверить все возможные причины — от простых к более сложным.
Как перезагрузить Android-смартфон
Самый простой способ исправить проблему — перезапустить телефон. Сбой может возникнуть из-за временной ошибки в системе или зависания роутера. После перезагрузки соединение Wi-Fi часто восстанавливается. Что нужно сделать:
- Выключите Wi-Fi на телефоне.
- Перезагрузите смартфон.
- Отключите роутер от питания.
- Подождите 30 секунд.
- Включите роутер снова.
- Подключитесь к сети заново.
Если после этого телефон не подключается к Wi-Fi, значит проблема не в временном сбое, и нужно проверять настройки.
Что делать, если сеть Wi-Fi без доступа к интернету
Как удалить сеть Wi-Fi на телефоне
Иногда смартфон не может подключиться из-за неправильных сохраненных параметров. Такое бывает после смены пароля или обновления прошивки. В этом случае лучше удалить сеть Wi-Fi и добавить ее заново. Как сделать:
- Откройте настройки.
- Перейдите в раздел «Wi-Fi».
- Нажмите на нужную сеть.
- Выберите «Забыть сеть».
- Найдите сеть снова.
- Введите пароль.
После этого часто перестает появляться ошибка, когда не работает Wi-Fi на телефоне, хотя раньше подключение было сохранено.
Сброс настроек сети Android
Если подключение Wi-Fi не появляется, возможно, сбились системные параметры. Такое бывает после обновления или установки приложений, которые меняют настройки соединения. Что можно сделать:
- Откройте настройки.
- Перейдите в раздел «Система».
- Выберите «Сброс».
- Нажмите «Сбросить настройки сети».
- Подтвердите действие.
После сброса нужно заново подключиться к интернету. Этот способ помогает, если Wi-Fi сеть на телефоне отображается, но подключение не происходит.
Режим энергосбережения на телефоне
В некоторых смартфонах энергосбережение Android может отключать беспроводные модули. В этом режиме система ограничивает работу сети, чтобы уменьшить расход батареи. Как проверить:
- Откройте настройки.
- Перейдите в раздел «Батарея».
- Найдите режим энергосбережения.
- Отключите его.
- Проверьте подключение.
После отключения режима часто оказывается, что телефон не подключается к Wi-Fi именно из-за ограничений питания.
Подключение к Wi-Fi других устройств
Если сеть не видит только один смартфон, проблема в нем. Но если интернет пропал на всех устройствах, значит неисправность в роутере или у провайдера. Что проверить:
- Подключите к сети другой телефон.
- Проверьте ноутбук или планшет.
- Перезапустите роутер.
- Проверьте кабель интернета.
- Свяжитесь с провайдером.
Иногда кажется, что не работает Wi-Fi на телефоне, хотя на самом деле интернет отключен у провайдера. Выяснить, так ли это, можно только, связавшись с колл-центром компании.
Если не работает Wi-Fi на телефоне
Если ни один способ не помог, возможно, поврежден модуль связи. Такое бывает после падения, попадания влаги или сильного перегрева. Признаки неисправности:
- телефон не видит ни одну сеть;
- Wi-Fi постоянно отключается;
- подключение сразу пропадает;
- сеть видна, но интернет не работает;
- ошибка появляется после падения.
В такой ситуации лучше обратиться в сервис. Если телефон не подключается к Wi-Fi даже после сброса настроек, причина почти всегда аппаратная.