Телефон не видит Wi-Fi — что делать

В условиях, когда во многих городах России не работает мобильный интернет, единственным спасением становится Wi-Fi. Но и с ним бывают проблемы, причем зачастую независящие от внешних ограничений. Вчера беспроводной сигнал работал нормально, а сегодня Android не находит сеть или не может к ней подключиться. В такой ситуации кажется, что сломался роутер или вышел из строя сам смартфон, но чаще всего проблема решается за несколько минут. Разберемся, почему телефон не подключается к Wi-Fi, из-за чего может пропасть сеть и что нужно сделать, чтобы все снова заработало.

Почему телефон не видит Wi-Fi

Если не работает Wi-Fi на телефоне, причина может быть как в самом смартфоне, так и в роутере или настройках сети. Чаще всего проблема появляется после обновления системы, сбоя настроек или из-за неправильного пароля. Вот основные причины:

отключен модуль Wi-Fi;

ошибка в настройках сети;

неправильный пароль;

сбой после обновления;

проблема с роутером;

переполнен список сохраненных сетей;

включен режим энергосбережения;

аппаратная неисправность.

Иногда Wi-Fi сеть на телефоне вообще не отображается, хотя другие устройства ее видят. В этом случае нужно по очереди проверить все возможные причины — от простых к более сложным.

Как перезагрузить Android-смартфон

Самый простой способ исправить проблему — перезапустить телефон. Сбой может возникнуть из-за временной ошибки в системе или зависания роутера. После перезагрузки соединение Wi-Fi часто восстанавливается. Что нужно сделать:

Выключите Wi-Fi на телефоне. Перезагрузите смартфон. Отключите роутер от питания. Подождите 30 секунд. Включите роутер снова. Подключитесь к сети заново.

Если после этого телефон не подключается к Wi-Fi, значит проблема не в временном сбое, и нужно проверять настройки.

Что делать, если сеть Wi-Fi без доступа к интернету

Как удалить сеть Wi-Fi на телефоне

Иногда смартфон не может подключиться из-за неправильных сохраненных параметров. Такое бывает после смены пароля или обновления прошивки. В этом случае лучше удалить сеть Wi-Fi и добавить ее заново. Как сделать:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Wi-Fi». Нажмите на нужную сеть. Выберите «Забыть сеть». Найдите сеть снова. Введите пароль.

После этого часто перестает появляться ошибка, когда не работает Wi-Fi на телефоне, хотя раньше подключение было сохранено.

Сброс настроек сети Android

Если подключение Wi-Fi не появляется, возможно, сбились системные параметры. Такое бывает после обновления или установки приложений, которые меняют настройки соединения. Что можно сделать:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Система». Выберите «Сброс». Нажмите «Сбросить настройки сети». Подтвердите действие.

После сброса нужно заново подключиться к интернету. Этот способ помогает, если Wi-Fi сеть на телефоне отображается, но подключение не происходит.

Режим энергосбережения на телефоне

В некоторых смартфонах энергосбережение Android может отключать беспроводные модули. В этом режиме система ограничивает работу сети, чтобы уменьшить расход батареи. Как проверить:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Батарея». Найдите режим энергосбережения. Отключите его. Проверьте подключение.

После отключения режима часто оказывается, что телефон не подключается к Wi-Fi именно из-за ограничений питания.

Подключение к Wi-Fi других устройств

Если сеть не видит только один смартфон, проблема в нем. Но если интернет пропал на всех устройствах, значит неисправность в роутере или у провайдера. Что проверить:

Подключите к сети другой телефон. Проверьте ноутбук или планшет. Перезапустите роутер. Проверьте кабель интернета. Свяжитесь с провайдером.

Иногда кажется, что не работает Wi-Fi на телефоне, хотя на самом деле интернет отключен у провайдера. Выяснить, так ли это, можно только, связавшись с колл-центром компании.

Если не работает Wi-Fi на телефоне

Если ни один способ не помог, возможно, поврежден модуль связи. Такое бывает после падения, попадания влаги или сильного перегрева. Признаки неисправности:

телефон не видит ни одну сеть;

Wi-Fi постоянно отключается;

подключение сразу пропадает;

сеть видна, но интернет не работает;

ошибка появляется после падения.

В такой ситуации лучше обратиться в сервис. Если телефон не подключается к Wi-Fi даже после сброса настроек, причина почти всегда аппаратная.