Телефон не видит Wi-Fi — что делать

Герман Вологжанин

В условиях, когда во многих городах России не работает мобильный интернет, единственным спасением становится Wi-Fi. Но и с ним бывают проблемы, причем зачастую независящие от внешних ограничений. Вчера беспроводной сигнал работал нормально, а сегодня Android не находит сеть или не может к ней подключиться. В такой ситуации кажется, что сломался роутер или вышел из строя сам смартфон, но чаще всего проблема решается за несколько минут. Разберемся, почему телефон не подключается к Wi-Fi, из-за чего может пропасть сеть и что нужно сделать, чтобы все снова заработало.

Проблема решаемая, пускай и не сразу

Почему телефон не видит Wi-Fi

Если не работает Wi-Fi на телефоне, причина может быть как в самом смартфоне, так и в роутере или настройках сети. Чаще всего проблема появляется после обновления системы, сбоя настроек или из-за неправильного пароля. Вот основные причины:

  • отключен модуль Wi-Fi;
  • ошибка в настройках сети;
  • неправильный пароль;
  • сбой после обновления;
  • проблема с роутером;
  • переполнен список сохраненных сетей;
  • включен режим энергосбережения;
  • аппаратная неисправность.

Иногда Wi-Fi сеть на телефоне вообще не отображается, хотя другие устройства ее видят. В этом случае нужно по очереди проверить все возможные причины — от простых к более сложным.

Как перезагрузить Android-смартфон

Самый простой способ исправить проблему — перезапустить телефон. Сбой может возникнуть из-за временной ошибки в системе или зависания роутера. После перезагрузки соединение Wi-Fi часто восстанавливается. Что нужно сделать:

  1. Выключите Wi-Fi на телефоне.
  2. Перезагрузите смартфон.
  3. Отключите роутер от питания.
  4. Подождите 30 секунд.
  5. Включите роутер снова.
  6. Подключитесь к сети заново.

Если после этого телефон не подключается к Wi-Fi, значит проблема не в временном сбое, и нужно проверять настройки.

Иногда смартфон не может подключиться из-за неправильных сохраненных параметров. Такое бывает после смены пароля или обновления прошивки. В этом случае лучше удалить сеть Wi-Fi и добавить ее заново. Как сделать:

  1. Откройте настройки.
  2. Перейдите в раздел «Wi-Fi».
  3. Нажмите на нужную сеть.
  4. Выберите «Забыть сеть».
  5. Найдите сеть снова.
  6. Введите пароль.
Удалите сеть, а затем подключитесь заново

После этого часто перестает появляться ошибка, когда не работает Wi-Fi на телефоне, хотя раньше подключение было сохранено.

Сброс настроек сети Android

Если подключение Wi-Fi не появляется, возможно, сбились системные параметры. Такое бывает после обновления или установки приложений, которые меняют настройки соединения. Что можно сделать:

  1. Откройте настройки.
  2. Перейдите в раздел «Система».
  3. Выберите «Сброс».
  4. Нажмите «Сбросить настройки сети».
  5. Подтвердите действие.
Сброс настроек сети тоже помогает

После сброса нужно заново подключиться к интернету. Этот способ помогает, если Wi-Fi сеть на телефоне отображается, но подключение не происходит.

Режим энергосбережения на телефоне

В некоторых смартфонах энергосбережение Android может отключать беспроводные модули. В этом режиме система ограничивает работу сети, чтобы уменьшить расход батареи. Как проверить:

  1. Откройте настройки.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Найдите режим энергосбережения.
  4. Отключите его.
  5. Проверьте подключение.
Режим энергосбережения тоже лучше отключить

После отключения режима часто оказывается, что телефон не подключается к Wi-Fi именно из-за ограничений питания.

Подключение к Wi-Fi других устройств

Если сеть не видит только один смартфон, проблема в нем. Но если интернет пропал на всех устройствах, значит неисправность в роутере или у провайдера. Что проверить:

  1. Подключите к сети другой телефон.
  2. Проверьте ноутбук или планшет.
  3. Перезапустите роутер.
  4. Проверьте кабель интернета.
  5. Свяжитесь с провайдером.

Иногда кажется, что не работает Wi-Fi на телефоне, хотя на самом деле интернет отключен у провайдера. Выяснить, так ли это, можно только, связавшись с колл-центром компании.

Если не работает Wi-Fi на телефоне

Если ни один способ не помог, возможно, поврежден модуль связи. Такое бывает после падения, попадания влаги или сильного перегрева. Признаки неисправности:

  • телефон не видит ни одну сеть;
  • Wi-Fi постоянно отключается;
  • подключение сразу пропадает;
  • сеть видна, но интернет не работает;
  • ошибка появляется после падения.

В такой ситуации лучше обратиться в сервис. Если телефон не подключается к Wi-Fi даже после сброса настроек, причина почти всегда аппаратная.

