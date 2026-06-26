Альтернативный клиент Telegram под названием «Телега», который не так давно признали шпионским ПО, объявил о закрытии. Сервис прекратит работу 1 июля 2026 года, а пользователям с активной платной подпиской обещают вернуть деньги. Если вы пользовались этим приложением, есть несколько вещей, которые стоит сделать заранее, и одна важная причина задуматься о безопасности своего аккаунта.

Мессенджер Телега закрывается

Администрация приложения Telega, об опасности которого мы уже рассказывали, сообщила в своём Telegram-канале, что закрывает проект с 1 июля 2026 года. В команде объяснили, что в формате стороннего клиента Telegram не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. Среди причин назвали и внешние ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из App Store.

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Проект позиционировал себя как клиент Telegram, который обещал работу «без VPN» и собрал, по словам разработчиков, многомиллионную аудиторию за год. Разрабатывает приложение российская компания АО «Телега» (ранее называлась АО «Даль»).

Что будет с подпиской «Телега Плюс» и деньгами

Незадолго до закрытия проект запустил платную подписку «Телега Плюс» — она давала приоритетный доступ к приложению в условиях повышенной нагрузки. По сути это была плата не за дополнительные функции мессенджера, а за то, чтобы заходить в сервис без очереди и обрывов связи. Важно: эта подписка не заменяла Telegram Premium и не имела к нему отношения. Хотя, справедливости ради, существуют и клиенты тг, которые предлагают доступ к фичам Телеграм Премиум бесплатно. Например, Аюграм. Но и там есть свои нюансы.

В команде пообещали, что пользователям с активной подпиской вернут оплату. Порядок и сроки возврата обещают сообщить отдельно. Если вы оформляли «Телега Плюс», имеет смысл дождаться официального объявления о возврате и сохранить данные об оплате — чек или историю списания в банковском приложении.

Почему стоит проверить безопасность Telegram-аккаунта после закрытия «Телеги»

Это самая важная часть, и обойти её нельзя. Вокруг «Телеги» был ряд технических расследований, авторы которых утверждали, что приложение работало не как обычный клиент. По их данным, трафик пользователей мог проходить через серверы самой «Телеги», а не напрямую к Telegram. В таких схемах теоретически возможен перехват переписки и данных между приложением и сервером.

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Именно из-за подозрений в небезопасном поведении Apple удалила приложение из App Store ещё 9 апреля 2026 года, а позже система iOS начала помечать ранее установленную «Телегу» как вредоносную и блокировать её запуск. Сами разработчики называли это ошибочной классификацией и даже подали жалобу в ФАС на действия Apple. Тем не менее для рядового пользователя сам факт таких претензий — повод не рисковать.

Если вы заходили в свой аккаунт Telegram через «Телегу», стоит сделать следующее:

Откройте официальный Telegram, перейдите в настройки, раздел «Устройства» или «Активные сеансы». Завершите все сторонние и незнакомые сеансы, оставив только официальные приложения, которыми пользуетесь. Включите двухэтапную аутентификацию (облачный пароль), если она ещё не включена. Смените пароль и проверьте, не привязаны ли к аккаунту лишние боты или приложения.

Эти шаги полезны не только из-за закрытия «Телеги» — это базовая гигиена для любого, кто когда-либо входил в свой аккаунт через сторонний клиент. Но это ладно. Главное, что МАКС работает, поэтому подписывайтесь.

Чем заменить «Телегу» на Android

Самый очевидный и безопасный вариант — официальное приложение Telegram из Google Play или RuStore. Оно бесплатное, регулярно обновляется и не пропускает ваш трафик через чужие серверы. Если вам не хватает каких-то функций, есть проверенные открытые клиенты, но к любому стороннему приложению, обещающему «Telegram без VPN», теперь стоит относиться с особой осторожностью.

На момент объявления о закрытии приложение «Телега» ещё остаётся доступным в Google Play и RuStore, но смысла устанавливать его перед самым выключением сервиса уже нет. После 1 июля 2026 года оно просто перестанет работать.

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Главный практический вывод простой: с 1 июля 2026 года «Телега» работать не будет, деньги за активную подписку обещают вернуть, а сам аккаунт Telegram стоит подстраховать — завершить лишние сеансы и включить двухэтапную защиту. Это та ситуация, когда лучше потратить пять минут на настройки, чем потом разбираться с последствиями.