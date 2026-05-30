Разобрались со статусами в MAX — оказалось, что с ними все непросто. С реакциями ситуация другая: они работают полноценно и без ограничений. Эмодзи под сообщениями в MAX, счетчик реакций, список тех, кто поставил лайк — все это есть. Объясняю, как пользоваться этой функцией от начала до конца, чтобы у вас не осталось вопросов.
Что такое реакции в MAX
Реакции в мессенджере MAX — это эмодзи-отметки под сообщениями. Любой участник чата может быстро отреагировать на сообщение без ответного текста: поставить сердечко, лайк, смех или любой другой эмодзи из доступного набора. Визуально реакции в MAX отображаются прямо под сообщением в виде небольших иконок с числовым счетчиком рядом. Счетчик показывает, сколько пользователей поставили ту или иную отметку. Это работает и в личных чатах, и в групповых, и в каналах. Хотя механика немного отличается в зависимости от типа переписки.
Реакции — один из самых простых способов дать обратную связь в чате, не засоряя его лишними сообщениями. Кстати, помимо реакций в приложении MAX есть и другой инструмент быстрого общения. Про то, как пользоваться стикерами в MAX, рассказывал отдельно. Стикеры и реакции отлично дополняют друг друга.
Как в MAX поставить реакцию на сообщение
Поставить реакцию в MAX на Android проще, чем кажется:
- Откройте нужный чат в MAX на Android.
- Нажмите и удерживайте сообщение, на которое хотите отреагировать.
- В появившемся меню выберите нужный эмодзи из предложенного ряда реакций.
- Отметка появится под сообщением с вашим именем в счетчике.
Если нужного эмодзи нет в быстром ряду — нажмите на иконку «+» рядом с предложенными реакциями. Откроется полный список доступных эмодзи для выбора. Лайк в MAX — это тоже реакция, просто в виде сердечка или большого пальца вверх. Никакой разницы в механике нет — ставится так же, как любой другой эмодзи.
Как удалить реакцию в MAX
Удалить реакцию в MAX так же просто, как и поставить:
- Найдите сообщение, под которым стоит ваша реакция.
- Нажмите на ту же эмодзи-отметку, которую поставили.
- Реакция сразу же снимется, а ваше имя исчезнет из счетчика.
Это работает только с вашими реакциями. Убрать реакцию в MAX, которую поставил кто-то другой, нельзя, что вполне логично. Один нюанс: если сообщение удалено из чата, все реакции под ним исчезают вместе с ним. Это стоит учитывать, если переписка потом очищается.
Как в MAX посмотреть, кто поставил реакцию
Это главный вопрос, который интересует большинство пользователей. Кто поставил реакцию в MAX — узнать можно, и это работает в групповых чатах:
- Найдите сообщение с реакциями в групповом чате.
- Нажмите на иконку реакции (эмодзи со счетчиком) под сообщением.
- Откроется список всех пользователей, поставивших эту отметку, с именами и аватарами.
Дополнительный способ — уведомления в реальном времени. Когда кто-то ставит реакцию на сообщение в MAX, приложение отправляет уведомление с именем пользователя. Чтобы это работало, проверьте в «Настройки — Уведомления», что они включены. Важный момент: просмотр списка реакций никак не уведомляет того, кто их поставил. Смотрите спокойно — никто не узнает.
Почему не видно реакции в MAX
Если не видно реакции в MAX, причин несколько. Разберем каждую из них по порядку, чтобы вы решили проблему наверняка. Во-первых, устаревшая версия приложения. Функция реакций появилась не сразу — если приложение давно не обновлялось, реакций может просто не быть. Зайдите в Google Play или RuStore и проверьте наличие обновления.
Реакции отключены администратором чата. В некоторых групповых чатах и каналах администраторы могут отключить возможность ставить реакции. В этом случае опция просто не появится при удержании сообщения. Реакции в канале MAX работают иначе. Там они часто ограничены или доступны только подписчикам — зависит от настроек конкретного канала.
Технический сбой. Если реакции пропали внезапно и раньше работали, возможен сбой на серверах. Про то, как выглядит масштабный сбой MAX и как понять, что проблема не на вашей стороне, — читайте отдельно. Перезагрузите приложение и проверьте интернет-соединение.
Наконец, кэш приложения. Очистите кеш через «Настройки — Приложения — MAX — Хранилище — Очистить кэш» и перезапустите мессенджер. Обсудить проблемы с реакциями и другими функциями MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.