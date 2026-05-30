Разобрались со статусами в MAX — оказалось, что с ними все непросто. С реакциями ситуация другая: они работают полноценно и без ограничений. Эмодзи под сообщениями в MAX, счетчик реакций, список тех, кто поставил лайк — все это есть. Объясняю, как пользоваться этой функцией от начала до конца, чтобы у вас не осталось вопросов.

Что такое реакции в MAX

Реакции в мессенджере MAX — это эмодзи-отметки под сообщениями. Любой участник чата может быстро отреагировать на сообщение без ответного текста: поставить сердечко, лайк, смех или любой другой эмодзи из доступного набора. Визуально реакции в MAX отображаются прямо под сообщением в виде небольших иконок с числовым счетчиком рядом. Счетчик показывает, сколько пользователей поставили ту или иную отметку. Это работает и в личных чатах, и в групповых, и в каналах. Хотя механика немного отличается в зависимости от типа переписки.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Реакции — один из самых простых способов дать обратную связь в чате, не засоряя его лишними сообщениями. Кстати, помимо реакций в приложении MAX есть и другой инструмент быстрого общения. Про то, как пользоваться стикерами в MAX, рассказывал отдельно. Стикеры и реакции отлично дополняют друг друга. Следить за новостями о функциях мессенджера удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как в MAX поставить реакцию на сообщение

Поставить реакцию в MAX на Android проще, чем кажется:

Откройте нужный чат в MAX на Android. Нажмите и удерживайте сообщение, на которое хотите отреагировать. В появившемся меню выберите нужный эмодзи из предложенного ряда реакций. Отметка появится под сообщением с вашим именем в счетчике.

Если нужного эмодзи нет в быстром ряду — нажмите на иконку «+» рядом с предложенными реакциями. Откроется полный список доступных эмодзи для выбора. Лайк в MAX — это тоже реакция, просто в виде сердечка или большого пальца вверх. Никакой разницы в механике нет — ставится так же, как любой другой эмодзи.

Как удалить реакцию в MAX

Удалить реакцию в MAX так же просто, как и поставить:

Найдите сообщение, под которым стоит ваша реакция. Нажмите на ту же эмодзи-отметку, которую поставили. Реакция сразу же снимется, а ваше имя исчезнет из счетчика.

Это работает только с вашими реакциями. Убрать реакцию в MAX, которую поставил кто-то другой, нельзя, что вполне логично. Один нюанс: если сообщение удалено из чата, все реакции под ним исчезают вместе с ним. Это стоит учитывать, если переписка потом очищается.

Как в MAX посмотреть, кто поставил реакцию

Это главный вопрос, который интересует большинство пользователей. Кто поставил реакцию в MAX — узнать можно, и это работает в групповых чатах:

Найдите сообщение с реакциями в групповом чате. Нажмите на иконку реакции (эмодзи со счетчиком) под сообщением. Откроется список всех пользователей, поставивших эту отметку, с именами и аватарами.

Дополнительный способ — уведомления в реальном времени. Когда кто-то ставит реакцию на сообщение в MAX, приложение отправляет уведомление с именем пользователя. Чтобы это работало, проверьте в «Настройки — Уведомления», что они включены. Важный момент: просмотр списка реакций никак не уведомляет того, кто их поставил. Смотрите спокойно — никто не узнает.

Почему не видно реакции в MAX

Если не видно реакции в MAX, причин несколько. Разберем каждую из них по порядку, чтобы вы решили проблему наверняка. Во-первых, устаревшая версия приложения. Функция реакций появилась не сразу — если приложение давно не обновлялось, реакций может просто не быть. Зайдите в Google Play или RuStore и проверьте наличие обновления.

Реакции отключены администратором чата. В некоторых групповых чатах и каналах администраторы могут отключить возможность ставить реакции. В этом случае опция просто не появится при удержании сообщения. Реакции в канале MAX работают иначе. Там они часто ограничены или доступны только подписчикам — зависит от настроек конкретного канала.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Технический сбой. Если реакции пропали внезапно и раньше работали, возможен сбой на серверах. Про то, как выглядит масштабный сбой MAX и как понять, что проблема не на вашей стороне, — читайте отдельно. Перезагрузите приложение и проверьте интернет-соединение.

Наконец, кэш приложения. Очистите кеш через «Настройки — Приложения — MAX — Хранилище — Очистить кэш» и перезапустите мессенджер. Обсудить проблемы с реакциями и другими функциями MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.