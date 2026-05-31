В 2026 году держать на Android только один магазин приложений уже почти нереально. Половина российских сервисов давно живёт исключительно в RuStore, а другая половина игр, мессенджеров и всякой повседневной мелочёвки спокойно лежит в Google Play. Я сам пользуюсь обоими каждый день, и за это время накопил пару наблюдений, что работает, что бесит, и где можно случайно потерять данные. Если вы только разбираетесь, что вообще ставить, начните с нашего разбора обязательных приложений на Android в России в 2026 году, а потом возвращайтесь. Мы расскажем, что лучше — РуСтор или Гугл Плей.

Можно ли держать RuStore и Google Play на одном смартфоне

Можно, и никаких системных конфликтов между магазинами не будет. Для Android магазин приложений, это просто ещё одно приложение, которое умеет скачивать и обновлять другие. Хоть три магазина ставьте, телефон даже не поморщится. Сам Google ничего против RuStore для Андроид не имеет, никаких блокировок и предупреждений безопасности при установке российского магазина не появится, если вы скачали его с официального сайта. Да и вообще: есть масса достойных альтернатив для Андроид.

Я держу оба уже давно: Google Play отвечает за всё мировое, игры, YouTube, Telegram, мессенджеры, фитнес-трекеры, а RuStore закрывает банки, госуслуги, Авито, Ozon, ВКонтакте и всё, что в Google Play либо отсутствует, либо стоит без обновлений с 2022 года.

Чем RuStore отличается от Google Play

Прежде чем разбираться, где обновлять приложения на Андроид, вот пара базовых различий, которые стоит держать в голове. В первую очередь, на любой смартфон нужно качать РуСтор с официального сайта. В то же время, Google Play встроен в Android, если у вас не китайская прошивка.

Параметр Google Play RuStore Кому принадлежит Google VK Нужно ли качать Предустановлен почти везде, кроме китайских прошивок По умолчанию смартфонах для России или с сайта Что есть Мировой каталог приложений и игр Упор на российские сервисы, банки и госприложения Можно ли удалить Только отключить Да, как обычное приложение

Google Play существует уже очень давно, на начало 2026 года в нем доступно порядка 1,8 миллиона приложений — крупнейший магазин в мире. RuStore совсем молод, вышел в 2022 году. К началу 2026 года около 110 тысяч приложений из 70 стран, и он продолжает расти. При этом в RuStore залетают и такие приложения, как Телеграм, так и Гугл Сервисы. Просто они появляются чуть позже.

RuStore или Google Play — где приложения появляются раньше

По моим наблюдениям здесь паритет: иногда условная Яндекс Музыка попадает в Google Play раньше, иногда в RuStore. Но по ощущениям будто бы магазин Гугл работает чуть оперативнее. Однако многое зависит от того, какое приложение мы обсуждаем.

Мировые сервисы (Telegram, WhatsApp, TikTok, Spotify, игры от зарубежных студий), Google Play почти всегда впереди. Иногда на дни, иногда на недели, разработчики просто сначала катят релиз в Play, а в RuStore подтягивают позже, если вообще подтягивают.

Российские приложения (Сбер, Тинькофф, ВТБ, Альфа, Ozon, Wildberries, Госуслуги, МАХ), RuStore однозначно впереди. Многих банков в Google Play либо нет совсем, либо лежит древняя версия без обновлений.

Нейтральные приложения (Яндекс, ВК, Кинопоиск), обычно паритет, релизы выходят одновременно в оба магазина.

Российские приложения в RuStore появляются раньше, но не всегда. Тут единого мнения нет. Например, заметил, что в RuStore по выходным не выходит апдейтов.

Где обновлять приложения удобнее — в РуСтор или Гугл Плей

Главное правило простое: обновляйте приложение на телефоне там, откуда вы его поставили. И вот почему. У каждого приложения есть цифровая подпись разработчика. Если поставили обновление Telegram из Google Play, а потом попытаетесь обновить его через RuStore, и подписи у этих сборок окажутся разными, ничего не выйдет.

В лучшем случае RuStore предложит удалить старую версию и поставить заново. В худшем — обновление может случайно удалить файлы кэша. Не то чтобы это случается с каждым приложением, но риск реальный, и не стоит его проверять на своём чате с близкими. У меня такое как-то раз произошло с Яндекс Музыкой.

RuStore, кстати, по умолчанию пытается обновить вообще все приложения на телефоне, даже те, что вы ставили из других источников. Это его давняя особенность, и она реально раздражает. Решение следующее:

Зайдите в карточку приложения и нажмите на три точки справа вверху.

Снимите галочку «Обновлять автоматически».

Также можно добавить программу в исключения через «Настройки автообновлений». После этого RuStore перестанет лезть к чужим установкам.

После этого оно просто пропадет из списка обновлений и вы сможете скачать обновление в Гугл Плей.

Можно ли обновлять приложения в RuStore и Google Play одновременно

Если приложение установлено из Google Play и подпись совпадает с версией в RuStore, ничего страшного, обновится откуда быстрее. Но такие совпадения, скорее исключение. На практике вы получите одно из трёх:

Магазин просто откажется обновлять , сообщит, что версия установлена из другого источника.

, сообщит, что версия установлена из другого источника. Приложение предложит переустановку с потерей всех данных, переписок, истории, кэша.

с потерей всех данных, переписок, истории, кэша. Появится дубль, два значка одного приложения на рабочем столе, такое бывает с играми и некоторыми сервисами, где разработчик выкладывает разные сборки под Play и RuStore.

Самый простой вариант — обновлять зарубежные сервисы через Google Play, а российские — из RuStore. Так у вас не возникнет путаницы и не возникнет перерасхода трафика. Кроме того, можно включить автообновление по нашей инструкции в одном из магазинов. Так вы сможете скачивать апдейты вручную в другом.

RuStore или Google Play — что лучше для Android

Вот, что я понял за два года. Объясняю, где обновлять приложения на Андроиде лучше всего, не сбиваться с толку и случайно ничего не сломать.

Google Play , мессенджеры, игры, западные сервисы, фитнес, YouTube, всё, что регулярно обновляется и имеет международный релиз.

, мессенджеры, игры, западные сервисы, фитнес, YouTube, всё, что регулярно обновляется и имеет международный релиз. RuStore, банки, маркетплейсы, доставки, госуслуги, такси, парковки, всё российское и санкционное.

Если приложение есть в обоих магазинах и вы пока не решили, ставьте из RuStore, там точно не пропадёт и не перестанет обновляться. А с играми и зарубежным софтом проще через Google Play, скорость обновлений выше.