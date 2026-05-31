В 2026 году держать на Android только один магазин приложений уже почти нереально. Половина российских сервисов давно живёт исключительно в RuStore, а другая половина игр, мессенджеров и всякой повседневной мелочёвки спокойно лежит в Google Play. Я сам пользуюсь обоими каждый день, и за это время накопил пару наблюдений, что работает, что бесит, и где можно случайно потерять данные. Если вы только разбираетесь, что вообще ставить, начните с нашего разбора обязательных приложений на Android в России в 2026 году, а потом возвращайтесь. Мы расскажем, что лучше — РуСтор или Гугл Плей.
Можно ли держать RuStore и Google Play на одном смартфоне
Можно, и никаких системных конфликтов между магазинами не будет. Для Android магазин приложений, это просто ещё одно приложение, которое умеет скачивать и обновлять другие. Хоть три магазина ставьте, телефон даже не поморщится. Сам Google ничего против RuStore для Андроид не имеет, никаких блокировок и предупреждений безопасности при установке российского магазина не появится, если вы скачали его с официального сайта. Да и вообще: есть масса достойных альтернатив для Андроид.
Я держу оба уже давно: Google Play отвечает за всё мировое, игры, YouTube, Telegram, мессенджеры, фитнес-трекеры, а RuStore закрывает банки, госуслуги, Авито, Ozon, ВКонтакте и всё, что в Google Play либо отсутствует, либо стоит без обновлений с 2022 года.
Чем RuStore отличается от Google Play
Прежде чем разбираться, где обновлять приложения на Андроид, вот пара базовых различий, которые стоит держать в голове. В первую очередь, на любой смартфон нужно качать РуСтор с официального сайта. В то же время, Google Play встроен в Android, если у вас не китайская прошивка.
|Параметр
|Google Play
|RuStore
|Кому принадлежит
|VK
|Нужно ли качать
|Предустановлен почти везде, кроме китайских прошивок
|По умолчанию смартфонах для России или с сайта
|Что есть
|Мировой каталог приложений и игр
|Упор на российские сервисы, банки и госприложения
|Можно ли удалить
|Только отключить
|Да, как обычное приложение
Google Play существует уже очень давно, на начало 2026 года в нем доступно порядка 1,8 миллиона приложений — крупнейший магазин в мире. RuStore совсем молод, вышел в 2022 году. К началу 2026 года около 110 тысяч приложений из 70 стран, и он продолжает расти. При этом в RuStore залетают и такие приложения, как Телеграм, так и Гугл Сервисы. Просто они появляются чуть позже.
RuStore или Google Play — где приложения появляются раньше
По моим наблюдениям здесь паритет: иногда условная Яндекс Музыка попадает в Google Play раньше, иногда в RuStore. Но по ощущениям будто бы магазин Гугл работает чуть оперативнее. Однако многое зависит от того, какое приложение мы обсуждаем.
- Мировые сервисы (Telegram, WhatsApp, TikTok, Spotify, игры от зарубежных студий), Google Play почти всегда впереди. Иногда на дни, иногда на недели, разработчики просто сначала катят релиз в Play, а в RuStore подтягивают позже, если вообще подтягивают.
- Российские приложения (Сбер, Тинькофф, ВТБ, Альфа, Ozon, Wildberries, Госуслуги, МАХ), RuStore однозначно впереди. Многих банков в Google Play либо нет совсем, либо лежит древняя версия без обновлений.
- Нейтральные приложения (Яндекс, ВК, Кинопоиск), обычно паритет, релизы выходят одновременно в оба магазина.
Российские приложения в RuStore появляются раньше, но не всегда. Тут единого мнения нет. Например, заметил, что в RuStore по выходным не выходит апдейтов.
Где обновлять приложения удобнее — в РуСтор или Гугл Плей
Главное правило простое: обновляйте приложение на телефоне там, откуда вы его поставили. И вот почему. У каждого приложения есть цифровая подпись разработчика. Если поставили обновление Telegram из Google Play, а потом попытаетесь обновить его через RuStore, и подписи у этих сборок окажутся разными, ничего не выйдет.
В лучшем случае RuStore предложит удалить старую версию и поставить заново. В худшем — обновление может случайно удалить файлы кэша. Не то чтобы это случается с каждым приложением, но риск реальный, и не стоит его проверять на своём чате с близкими. У меня такое как-то раз произошло с Яндекс Музыкой.
RuStore, кстати, по умолчанию пытается обновить вообще все приложения на телефоне, даже те, что вы ставили из других источников. Это его давняя особенность, и она реально раздражает. Решение следующее:
- Зайдите в карточку приложения и нажмите на три точки справа вверху.
- Снимите галочку «Обновлять автоматически».
- Также можно добавить программу в исключения через «Настройки автообновлений». После этого RuStore перестанет лезть к чужим установкам.
После этого оно просто пропадет из списка обновлений и вы сможете скачать обновление в Гугл Плей.
Можно ли обновлять приложения в RuStore и Google Play одновременно
Если приложение установлено из Google Play и подпись совпадает с версией в RuStore, ничего страшного, обновится откуда быстрее. Но такие совпадения, скорее исключение. На практике вы получите одно из трёх:
- Магазин просто откажется обновлять, сообщит, что версия установлена из другого источника.
- Приложение предложит переустановку с потерей всех данных, переписок, истории, кэша.
- Появится дубль, два значка одного приложения на рабочем столе, такое бывает с играми и некоторыми сервисами, где разработчик выкладывает разные сборки под Play и RuStore.
Самый простой вариант — обновлять зарубежные сервисы через Google Play, а российские — из RuStore. Так у вас не возникнет путаницы и не возникнет перерасхода трафика. Кроме того, можно включить автообновление по нашей инструкции в одном из магазинов. Так вы сможете скачивать апдейты вручную в другом.
RuStore или Google Play — что лучше для Android
Вот, что я понял за два года. Объясняю, где обновлять приложения на Андроиде лучше всего, не сбиваться с толку и случайно ничего не сломать.
- Google Play, мессенджеры, игры, западные сервисы, фитнес, YouTube, всё, что регулярно обновляется и имеет международный релиз.
- RuStore, банки, маркетплейсы, доставки, госуслуги, такси, парковки, всё российское и санкционное.
Если приложение есть в обоих магазинах и вы пока не решили, ставьте из RuStore, там точно не пропадёт и не перестанет обновляться. А с играми и зарубежным софтом проще через Google Play, скорость обновлений выше. Делитесь своими советами в нашем Telegram-чате, особенно интересно, у кого вообще не стоит Google Play и как вы выкручиваетесь.