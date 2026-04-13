Вопрос о том, зачем вообще обновлять Android на смартфоне, кажется очевидным — но нет. Многие годами сидят на старой версии системы и не замечают проблем. До тех пор, пока приложения не начинают требовать актуальную прошивку, банки не перестают работать, а дыры в безопасности не накапливаются как снежный ком. Разбираю, какая версия Android в 2026 году считается наиболее актуальной, кто ее уже получил и что делать, если обновление никак не приходит.

Последняя версия Android 2026 года

Последняя версия Android в 2026 году — это Android 16. Система вышла 10 июня 2025 года под внутренним кодовым названием Baklava. Это первый случай, когда Google выпустила крупное обновление не осенью, как обычно, а летом. Специально, чтобы производители успевали делать новые смартфоны сразу на актуальной системе.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Все новые функции Android 16 заслуживают отдельного изучения, но главное из того, что изменилось:

шторка уведомлений и панель быстрых настроек разделились: одним свайпом открываются уведомления, двумя пальцами — быстрые настройки;

уведомления от одного приложения группируются и выстраиваются по приоритету;

появился режим повышенной защиты для тех, кто работает с чувствительными данными;

поддержка Bluetooth LE Audio с Auracast (трансляция звука сразу на несколько устройств);

режим рабочего стола с оконной многозадачностью для планшетов и телефонов с док-станцией;

новый редактор фото в стандартном приложении с профессиональными фильтрами.

По данным на март 2026 года, Android 16 в 2026 году уже установлен на 21.6% всех Android-устройств в мире. Это самая распространенная версия системы на сегодня.

Какие смартфоны получат обновление Android 16

Смартфоны с Android 16 уже есть. Первыми, как всегда, обновились Google Pixel. Поддерживаются все модели начиная с Pixel 6 и вплоть до актуальной линейки. Другие производители получают обновление Android 16 с задержкой в несколько месяцев:

Samsung : обновление идет вместе с оболочкой One UI 8. Раскатка стартовала с Galaxy S25 в сентябре 2025 года, затем охватила S24, Z Fold 6, Z Flip 6, Tab S10 и другие модели. Флагманы получают обновление в первую очередь, бюджетные — позже.

: обновление идет вместе с оболочкой One UI 8. Раскатка стартовала с Galaxy S25 в сентябре 2025 года, затем охватила S24, Z Fold 6, Z Flip 6, Tab S10 и другие модели. Флагманы получают обновление в первую очередь, бюджетные — позже. Xiaomi, POCO, REDMI : обновление приходит через HyperOS. Актуальные флагманы уже обновились, средний сегмент в процессе.

: обновление приходит через HyperOS. Актуальные флагманы уже обновились, средний сегмент в процессе. OnePlus, realme, vivo демонстрируют аналогичную картину: флагманы обновились раньше, устройства попроще ждут своей очереди.

демонстрируют аналогичную картину: флагманы обновились раньше, устройства попроще ждут своей очереди. TECNO: компания объявила три волны обновлений HiOS 16 на базе Android 16: второй, третий и четвертый кварталы 2026 года.

Общее правило: флагманы и смартфоны среднего класса выпуска 2023 года и позже почти гарантированно получат Android 16. Устройства старше 2022 года — под вопросом.

Когда выйдет Android 17 на телефон

Пока одни смартфоны только получают Android 16, Google уже выпустила Android 17 Beta 3. Дата выхода Android 17 в стабильной версии — июнь 2026 года. Кодовое название системы: Cinnamon Bun.

Порядок получения обновления Android 17 будет таким же, как у предшественника:

первыми обновятся Google Pixel — ориентировочно в день официального анонса или в течение нескольких дней;

Samsung, Xiaomi и другие крупные производители начнут раскатку в третьем квартале 2026 года;

бюджетные устройства и модели среднего класса получат Android 17 в 2026 году позже: некоторые модели дождутся обновления только в 2027 году.

Скачать Android 17 сейчас можно только в виде бета-версии и только на Google Pixel. Как установить бета-версию Android 17 на свой смартфон — рассказывал в пошаговой инструкции для тех, кто хочет попробовать систему раньше стабильного релиза. Для всех остальных путь один: ждать, когда производитель выкатит обновление через стандартный канал.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Как узнать версию Android на телефоне

Проверить, какая версия Android установлена на смартфоне, можно за несколько секунд:

Откройте «Настройки». Прокрутите вниз и выберите «О телефоне» или «О смартфоне». Найдите пункт «Версия Android» (там будет цифра, например «16» или «15»).

Если видите Android 16 — система актуальная. Android 15 — тоже нормально, производители еще продолжают раскатку шестнадцатой версии. Android 14 и ниже — стоит проверить, есть ли доступные обновления. Насколько важна версия Android в конкретной ситуации зависит от задач, но в целом актуальная система означает свежие патчи безопасности и поддержку всех приложений.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Как обновить Android до последней версии

Обновить Android до актуальной версии можно прямо из настроек, и никаких сторонних приложений не нужно:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление ПО» или «Система» — «Обновление системы». Нажмите «Проверить наличие обновлений». Если обновление доступно, нажмите «Загрузить и установить». Дождитесь загрузки, подтвердите установку и перезагрузку.

Перед обновлением зарядите телефон хотя бы до 50% и подключитесь к Wi-Fi. Установить Android 16 по мобильной сети можно, но пакет весит несколько гигабайтов и при слабом сигнале загрузка может прерваться.

Почему не обновляется Android в 2026 году

Если проверка обновлений ничего не находит, причин может быть несколько:

Обновление еще не пришло на ваш смартфон. Производители раскатывают новую версию Android волнами: сначала флагманы, потом средний сегмент, потом бюджетные модели. Даже если ваш смартфон официально поддерживает Android 16, обновление может прийти позже. Это нормально: просто проверяйте раз в несколько недель.

Производители раскатывают волнами: сначала флагманы, потом средний сегмент, потом бюджетные модели. Даже если ваш смартфон официально поддерживает Android 16, обновление может прийти позже. Это нормально: просто проверяйте раз в несколько недель. Смартфон не поддерживает Android 16. У каждого устройства есть ограниченный срок программной поддержки. Если телефон выпущен до 2022 года, есть реальный шанс, что производитель уже прекратил выпуск обновлений для этой модели. Проверить это можно на официальном сайте производителя в разделе политики обновлений.

У каждого устройства есть ограниченный срок программной поддержки. Если телефон выпущен до 2022 года, есть реальный шанс, что производитель уже прекратил выпуск обновлений для этой модели. Проверить это можно на официальном сайте производителя в разделе политики обновлений. Нет свободного места. Для обновления Android нужно минимум 5 ГБ свободного пространства. Удалите ненужные файлы и приложения, затем повторите попытку.

Для нужно минимум 5 ГБ свободного пространства. Удалите ненужные файлы и приложения, затем повторите попытку. Старый кэш мешает обновлению. Зайдите в «Настройки» — «Приложения» — найдите «Сервисы Google Play» и очистите кэш. После этого снова проверьте обновления.

Если ни один из способов не помогает, а смартфон теоретически должен поддерживать актуальную версию — обратитесь в поддержку производителя. Иногда обновление задерживается по техническим причинам и выходит позже положенного срока.