5 крутых смартфонов 2024 года, которые сложно найти в России, но точно стоит купить

Увы, до России и других стран добираются не все хорошие смартфоны на Андроид. Многие из них после презентации в Китае так и остаются на родине, не получая глобального воплощения. Но это не значит, что их нельзя купить. Еще как можно! И в сегодняшней подборке мы посмотрим на самые крутые смартфоны 2024 года, которые сложно найти в России, но вполне реально заказать на AliExpress.

Обратите внимание, что речь пойдет о китайских версиях смартфонов. Они ориентированы на рынок КНР и, несмотря на свои впечатляющие характеристики, могут доставить много неудобств. Впрочем, обо всех нюансах расскажем по ходу пьесы.

5 примеров, когда китайская версия смартфона превращает жизнь покупателя в ад

Мощный смартфон realme GT Neo6 SE

realme GT Neo6 SE — новый смартфон 2024 года, представленный буквально на днях, но уже появившийся на AliExpress. Его главная фишка — беспрецедентный уровень производительности для своей цены.

Цена: от 28 300 ₽

Купить realme GT Neo6 SE

realme GT Neo6 SE работает на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. И, пускай это представитель только субфлагманской серии, в AnTuTu он набирает почти 1 400 000 баллов. То есть по уровню производительности вполне сопоставим с чипом Snapdragon 8 Gen 2, который стоял в дорогих смартфонах прошлого года вроде Galaxy S23 Ultra.

Производительность — не единственное достоинство realme GT Neo6 SE. Также смартфон получил экран с повышенным до 1.5К разрешением и пиковой яркостью аж 6000 нит, а еще обзавелся камерой Sony IMX882 с оптической стабилизацией и аккумулятором на 5500 мАч с очень быстрой зарядкой на 100 Вт.

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Все хорошо, но ведь китайские realme блокируют в России, так? Да, эта проблема до сих пор сохраняется, однако продавец с AliExpress обещает отправить уже разблокированный смартфон (для снятия блокировки вводится специальный код).

Красивый смартфон HONOR 100

Если вы готовы немного пожертвовать производительностью в угоду дизайну и камерам, то стоит присмотреться к смартфону HONOR 100. В его основе лежит менее производительный, но все равно шустрый чипсет Snapdragon 7 Gen 3 без приставки «+», который отлично справляется с обработкой изображения, да и в играх не падает в грязь лицом.

Цена: от 33 950 ₽

Купить HONOR 100

HONOR 100 получил изогнутый AMOLED-экран, отличный набор камер с основным сенсором Sony IMX906 (OIS) и 50-мегапиксельной фронталкой, а также аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой на 100 Вт в комплекте. Кроме того, у смартфона есть стереодинамики, чем, в частности, не может похвастать предшественник HONOR 90.

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В России HONOR 100 не выйдет, так как к нам компания привозит модели только с нечетной цифрой в названии (90, 70, 50 и так далее), поэтому мы имеем дело с китайской версией смартфона. Но неудобства она вряд ли доставит, поскольку из коробки доступен русский язык, сервисы Google активируются одним переключателем в настройках, а еще нет никаких региональных блокировок, в отличие от realme.

Redmi K70 — улучшенная версия смартфона POCO X6 Pro

Наверняка вы слышали о смартфоне POCO X6 Pro, ведь он сейчас буквально разрывает российский рынок, предлагая просто чумовой процессор Dimensity 8300-Ultra за 30 тысяч рублей. Но мало кто знает, что POCO X6 Pro — копия Redmi K70E, а его старший брат без буквы «E» в названии есть только в китайской версии.

Цена: от 35 400 ₽

Купить Redmi K70

Почему стоит купить Redmi K70, а не POCO X6 Pro? Загибаем пальцы:

корпус из приятных стекла и металла, а не дешевого пластика;

влагозащита по стандарту IP68;

увеличенное до 1440p (2K) разрешение экрана;

более мощный и адаптированный под игры процессор Snapdragon 8 Gen 2;

улучшенная основная камера;

зарядка на 120 Вт в комплекте (от 0 до 100% за 18 минут).

Плюсов у Redmi K70 предостаточно, но и минусы тоже есть, главный из которых — китайская версия прошивки. Здесь нет русского языка, так что придется пользоваться смартфоном на английском или полностью перепрошивать устройство, захватив с собой бубен.

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Женский смартфон Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro — смартфон для женщин. Во всяком случае именно так его позиционирует производитель, хотя эту модель оценят и мужчины, ведь она работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3. По сути, он является тем же Snapdragon 8 Gen 3, который вы можете видеть во флагманах 2024 года от Xiaomi 14 Ultra до Galaxy S24 Ultra, но со слегка урезанными частотами.

Цена: от 43 200 ₽

Купить Xiaomi Civi 4 Pro

Основной акцент в смартфоне Xiaomi Civi 4 Pro был сделан на камеры, поэтому кроме неплохого основного сенсора с OIS он получил телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом для портретной съемки, а также двойную фронталку с кучей дополнительных режимов.

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Аккумулятор рассчитан на 4700 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. В прошивке есть английский язык, но русский станет доступным только после установки кастомной оболочки.

Флагман realme GT5 Pro

Настоящим флагманом 2024 года является realme GT5 Pro. Этот смартфон появился еще в конце прошлого года, но никак не может добраться до России. Так что берем китайскую версию, любезно разблокированную продавцом.

Как и подобает флагману, смартфон realme GT5 Pro получил в свое распоряжение процессор Snapdragon 8 Gen 3 — передовой чипсет 2024 года. Он не только тянет любую игру на ультрах, но и выжимает максимум из солидного набора камер.

Цена: от 49 990 ₽

Купить realme GT5 Pro

Помимо основы с оптической стабилизацией смартфон готов похвастать перископической камерой с мощнейшим зумом. На пике он выдает приближение с кратностью 120x. Получается своего рода аналог realme 12 Pro+ по аналогичной цене, но с более мощным процессором и действительно флагманскими камерами.