Почему смартфонами не нужны экраны с разрешением больше Full HD

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Кузнецов 0

Каким должно быть разрешение экрана современного смартфона? Ну, ещё лет 10 назад этому никто особенно не уделял внимания. Поэтому все воспринимали контент со своих устройств на низкого качества дисплеях с низким разрешением и ужасающей зернистостью. Потом Apple сделала Retina-экраны с плотностью пикселей 326 на дюйм, и среди производителей началась гонка разрешений, которая сначала привела нас к Full HD, потом к Quad HD, а затем и к Ultra HD. Правда, довольно быстро все поняли, что с 4K на смартфонах ловить нечего. А с Quad HD?

Дисплей

Full HD-разрешение — лучшее для современных смартфонов

Как на Android отключать звук входящего звонка поворотом экрана

Начнём с того, что желать лучшего разрешения – естественно. Несмотря на то что Apple как-то высчитала, что человек не может разглядеть невооружённым глазом отдельные пиксели, если их плотность равна или превышает 326 на дюйм. Но практика показала, что Full HD-матрицы вкупе с AMOLED-технологией производства воспринимаются явно лучше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что топовые производители стали оснащать свои смартфоны Quad HD-матрицами. С таким разрешением экспериментировали очень многие, но со временем отказались от его использования по ряду весомых причин.

Чем Full HD лучше Quad HD

Huawei P40 Pro

Quad HD-разрешение расходует больше ресурсов и стоит дороже, чем Full HD

Ну, во-первых, откровенно говоря, разрешение Quad HD не настолько больше, чем Full HD, даже в новой версии с приставкой «+», которая добавилась после перехода производителей на экраны с соотношением сторон 2:1. Если классическое разрешение Full HD составляет 1920 x 1080 точек, то Quad HD – 2560 x 1440. Как видите, разница почти в четверть, и заметить её довольно сложно.

Во-вторых, разрешение Quad HD расходует больше ресурсов. Мало того, что на дисплей с такой плотностью пикселей требуется больше энергии, так ещё и нагрев он, скорее всего, спровоцирует более сильный. В результате и аккумулятор сядет быстрее, и внутренние компоненты испытают больше нагрузки.

Почему я отказался от жестов на Android в пользу кнопок под экраном

В-третьих, контента под Quad HD-разрешение не так много, как хотелось бы производителям. Большинство приложений адаптированы под Full HD, как и многие видео на YouTube, которые по-прежнему имеют разрешение 1080p. Поэтому, в общем, нет никакого смысла прыгать выше головы там, где этого всё равно никто не увидит.

В-четвёртых, Quad HD-матрицы дороже, чем Full HD. Понятное дело, что основной статьёй расхода является не разрешение как таковое, а другие фишки, однако наращивание количества пикселей на квадратный дюйм, как ни крути, а вынуждает производителей тратить на это больше усилий и, как следствие денег. Но ведь всем подавай дешёвые смартфоны. Разве не так?

Почему нет смартфонов с Quad HD

Galaxy Note 20

Samsung оснащает свои смартфоны Quad HD-экранами, но разрешение включает Full HD

Производители в большинстве своём и сами это понимают, а потому уже стараются не оснащать свои смартфоны матрицами с разрешением Quad HD. Другое дело, что некоторые, например, Samsung, уже не могут себе позволить отказаться от более высокого разрешения в пользу более низкого. Ведь потребители это могли бы воспринять как попытку сэкономить на них. Ну, так по крайней мере рассуждают в Samsung, хотя никакого практического смысла в оснащении флагманов Quad HD-матрицами попросту нет.

Samsung может добавить еще один экран на свои смартфоны. Но зачем?

Samsung сама это подтверждает, включая по умолчанию Full HD-отрисовку графики на своих смартфонах. Да, при желании пользователи могут самостоятельно залезть в настройки и включить Quad HD, если им так захочется. Но что-то мне подсказывает, что большинство, во-первых, не знают, где именно находится этот переключатель, а, во-вторых, вряд ли будут его искать. Ведь никакой разницы в качестве, скорее всего, не будет, а ресурсов Quad HD сожрёт всяко больше. В противном случае Samsung с завода бы активировала наивысшее разрешение, чтобы подчеркнуть красоту фирменных дисплеев.

Теги
Лонгриды для вас
Как на андроиде посмотреть сохранённые пароли

Пароли – это явление, с которым мы живём уже много лет. Несмотря на то что современные смартфоны, планшеты и даже некоторые компьютеры оснащаются биометрическими датчиками идентификации, отказаться от цифробуквенных защитных комбинаций человечеству пока не удалось. Однако по мере роста числа сайтов, приложений и онлайн-сервисов, каждый из которых требует регистрации, запоминать пароли становится всё сложнее и сложнее. Поэтому популярность стали обретать менеджеры паролей – специальные приложения для хранения защитных комбинаций. Точно такое же есть и у Google. Рассказываем, где оно хранит пароли и как их найти.

Читать далее
Как установить Google Play и другие сервисы Google на смартфоны Huawei

Распространение коронавируса в последнее время стало главной темой, которую обсуждают во всех отраслях, возводя её значимость в абсолют. В результате предыдущий тренд, сосредоточившийся вокруг Huawei и её противостояния с властями США, отошёл даже не на второй, а на третий план. Во всяком случае, для тех, кто техникой китайского бренда не пользуется. А вот те, кто всё-таки решился на её покупку, теперь всеми правдами и неправдами пытаются обойти навязанные ограничения и таки установить сервисы Google. К их радости, сделать это можно и, что самое главное, довольно легко и быстро.

Читать далее
Как отправить геолокацию в WhatsApp на Android

Несмотря на то что сам я пользуюсь Telegram в качестве своего основного мессенджера, игнорировать популярность WhatsApp практически невозможно. Сегодня, если нужно с кем-то связаться, практически наверняка вам предложат написать в WhatsApp. Не потому, что он особенно удобен или функционален – вовсе нет, у этого мессенджера даже нет инструмента редактирования сообщений, - а потому что им пользуются все. Очень похоже на карточку Сбербанка, которая есть у всех, но которой никто никогда не платит. Но справедливости ради отмечу, что функционально WhatsApp довольно неплох и даже позволяет с удобством поделиться геолокацией.

Читать далее

Новый комментарий