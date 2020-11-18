Почему смартфонами не нужны экраны с разрешением больше Full HD

Каким должно быть разрешение экрана современного смартфона? Ну, ещё лет 10 назад этому никто особенно не уделял внимания. Поэтому все воспринимали контент со своих устройств на низкого качества дисплеях с низким разрешением и ужасающей зернистостью. Потом Apple сделала Retina-экраны с плотностью пикселей 326 на дюйм, и среди производителей началась гонка разрешений, которая сначала привела нас к Full HD, потом к Quad HD, а затем и к Ultra HD. Правда, довольно быстро все поняли, что с 4K на смартфонах ловить нечего. А с Quad HD?

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Начнём с того, что желать лучшего разрешения – естественно. Несмотря на то что Apple как-то высчитала, что человек не может разглядеть невооружённым глазом отдельные пиксели, если их плотность равна или превышает 326 на дюйм. Но практика показала, что Full HD-матрицы вкупе с AMOLED-технологией производства воспринимаются явно лучше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что топовые производители стали оснащать свои смартфоны Quad HD-матрицами. С таким разрешением экспериментировали очень многие, но со временем отказались от его использования по ряду весомых причин.

Чем Full HD лучше Quad HD

Ну, во-первых, откровенно говоря, разрешение Quad HD не настолько больше, чем Full HD, даже в новой версии с приставкой «+», которая добавилась после перехода производителей на экраны с соотношением сторон 2:1. Если классическое разрешение Full HD составляет 1920 x 1080 точек, то Quad HD – 2560 x 1440. Как видите, разница почти в четверть, и заметить её довольно сложно.

Во-вторых, разрешение Quad HD расходует больше ресурсов. Мало того, что на дисплей с такой плотностью пикселей требуется больше энергии, так ещё и нагрев он, скорее всего, спровоцирует более сильный. В результате и аккумулятор сядет быстрее, и внутренние компоненты испытают больше нагрузки.

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В-третьих, контента под Quad HD-разрешение не так много, как хотелось бы производителям. Большинство приложений адаптированы под Full HD, как и многие видео на YouTube, которые по-прежнему имеют разрешение 1080p. Поэтому, в общем, нет никакого смысла прыгать выше головы там, где этого всё равно никто не увидит.

В-четвёртых, Quad HD-матрицы дороже, чем Full HD. Понятное дело, что основной статьёй расхода является не разрешение как таковое, а другие фишки, однако наращивание количества пикселей на квадратный дюйм, как ни крути, а вынуждает производителей тратить на это больше усилий и, как следствие денег. Но ведь всем подавай дешёвые смартфоны. Разве не так?

Почему нет смартфонов с Quad HD

Производители в большинстве своём и сами это понимают, а потому уже стараются не оснащать свои смартфоны матрицами с разрешением Quad HD. Другое дело, что некоторые, например, Samsung, уже не могут себе позволить отказаться от более высокого разрешения в пользу более низкого. Ведь потребители это могли бы воспринять как попытку сэкономить на них. Ну, так по крайней мере рассуждают в Samsung, хотя никакого практического смысла в оснащении флагманов Quad HD-матрицами попросту нет.

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Samsung сама это подтверждает, включая по умолчанию Full HD-отрисовку графики на своих смартфонах. Да, при желании пользователи могут самостоятельно залезть в настройки и включить Quad HD, если им так захочется. Но что-то мне подсказывает, что большинство, во-первых, не знают, где именно находится этот переключатель, а, во-вторых, вряд ли будут его искать. Ведь никакой разницы в качестве, скорее всего, не будет, а ресурсов Quad HD сожрёт всяко больше. В противном случае Samsung с завода бы активировала наивысшее разрешение, чтобы подчеркнуть красоту фирменных дисплеев.