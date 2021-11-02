Топ с АлиЭкспресс для смартфона. Этого не найти в магазинах

Мы отобрали для вас повседневные аксессуары, которые никогда не будут лишними в вашем доме. Согласитесь, всегда хочется иметь качественные зарядки под рукой или слушать музыку в отличном качестве в хороших наушниках? В нашей новой подборке вы найдете много всего: от чехлов для смартфона до удобных Bluetooth-колонок на каждый день. Насколько они хороши, какие у них функции и чем так примечательны — читайте в описании!

Быстрая зарядка для нескольких устройств

Устройств стало настолько много, что для всех попросту не хватает розеток. Тем более, использовать для каждого гаджета отдельный адаптер — та еще проблема. В такой ситуации выручает адаптер с несколькими гнездами, чтобы одновременно заряжать смартфон и, например, планшет. Важно выбрать качественный блок для зарядки — выбрали для вас крутой адаптер Ugreen, которым безопасно заряжать любые устройства.

Цена: 750 рублей

Адаптер Ugreen

Стильный чехол для Redmi

Чехлов в коллекции не бывает много, а качественных симпатичных чехлов, которые еще и будут беречь ваш смартфон от царапин и падений, можно сосчитать по пальцам. Они либо из слишком грубого материала, либо быстро портятся. Данный вариант — самый практичный. Во-первых, вы сможете легко его протереть влажной салфеткой, если он испачкается. Во-вторых, он гибкий и не теряет формы благодаря материалу. Кстати, у продавца огромный ассортимент чехлов для самых разных смартфонов.

Цена: от 178 рублей

Стильный чехол для Redmi

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Многофункциональный чехол с клавиатурой для Xiaomi Mi Pad

Xiaomi Mi Pad 5 — пожалуй, самый крутой планшет на Android. Он настолько хорош, что все экземпляры раскупили в первый день продаж. Конечно же, планшет без чехла — деньги на ветер. А клавиатура — лучшее дополнение для него. В этом варианте сразу два в одном. Кроме того, можно выбрать цвет и модель. Классно выглядит коричневый чехол для Mi Pad 5 Pro.

Цена: 2557 рублей

Чехол для Xiaomi Mi Pad

Bluetooth-колонка Lenovo с будильником

Bluetooth-колонки — одни из самых популярных аксессуаров на сегодняшний день. Это и отличный подарок, и классная покупка для себя. Производители проявляют фантазию: например, вот такая колонка на 25 Вт от Lenovo с будильником. С таким звуком вы точно не проспите свою работу.

Цена: 1414 рублей

Колонка с будильником Lenovo

Минималистичная колонка Xiaomi

Еще одна удобная колонка для дома — на этот раз от Xiaomi. Она беспроводная и это намного удобнее, чем постоянно подключенная к сети Яндекс.Станция. Аккумулятора у колонки Xiaomi хватит аж на 6 часов воспроизведения, чего хватит для застолья на даче.

Цена: 1634 рубля

Колонка Mi Compact

Коллеги пишут: Гугл делает нас глупее. Правда ли это?

Крутейшие наушники Motorola

Лучшие годы Motorola давно позади: компания пытается в складные смартфоны, но это уже не то. А вот с аксессуарами проблем нет: стильные наушники с защитой от влаги получились идеальными. Подойдут они для любого смартфона, а звук вам точно понравится.

Цена: 2060 рублей

Стильные TWS-наушники Motorola

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TWS-наушники с шикарным звуком

Я люблю наушники, в которых отлично звучит электронная музыка. VerveBuds 400 — это прекрасный выбор на каждый день. В них удобно тренироваться, они не выпадают из ушей и в них установлены неплохие микрофоны, что редкость для беспроводных наушников. Кстати, они защищены по стандарту IPX6, а на выбор есть несколько цветов.

Цена: 4935 рублей

Наушники Motorola VerveBuds 400

Качественный кабель Type-C

Кабелей с Type-C много не бывает. Их постоянно не хватает, а еще они быстро изнашиваются. Прикупите себе запасной вариант, чтобы всегда был под рукой и не забудьте выбрать длину. Двухметровый вариант и вовсе не бывает лишним.

Цена: 93 рубля

Надежный кабель Type-C

Автомобильная зарядка Ugreen

Заряжать смартфон в машине не всегда безопасно. Но все зависит от качества используемого аксессуара. Конечно же, стоит присмотреться к Ugreen — ребята делают качественные вещи. К тому же, у продавца можно выбрать комплект с Type-C, Lightning или вовсе без кабеля.

Цена: 747 рублей

Автомобильная зарядка Ugreen