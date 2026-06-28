Недавно мы собрали шесть лучших смартфонов 2026 года, а сегодня обсудим смартфоны прошлых лет, которые по-прежнему в огне. Рынок уперся в потолок, новинки прибавляют в цене из-за дефицита памяти, а прошлогодние аппараты подешевели и получают обновления ещё на годы вперёд. Ниже шесть моделей, которые в 2026 году берут разумной ценой и удивляют шикарной начинкой.

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Сразу оговорюсь: не каждый старичок одинаково хорош. Про модели Samsung Galaxy, которые брать не стоит, мы писали отдельно, а вот эти шесть аппаратов до сих пор уверенно держат удар.

POCO F7 — смартфон с большой батареей и мощным процессором

POCO F7 вышел в июне 2025 года и сразу нацелился в сегмент доступных флагманов. Все оказались довольны: смартфон цепляет всем, начиная с дизайна и заканчивая железом. Нет никаких сомнений в том, что его стоит взять даже год спустя.

Экран 6,83 дюйма, 120 Гц, до 3200 нит Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Память 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ Камера 50+8 Мп, фронтальная 20 Мп Батарея 6500 мАч Зарядка 90 Вт проводная

Сильнее всего здесь подкупает автономность. Большая батарея на 6500 мАч при спокойном использовании держит до двух дней, а быстрая зарядка 90 Вт возвращает аппарат к жизни примерно за полчаса. Производительность тоже не подкачала: мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4 без труда тянет тяжёлые игры и многозадачность. Брать стоит тем, кому нужен смартфон с мощной батареей и флагманской скоростью, но без переплаты за бренд.

POCO F7

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Ждёте чего-то посвежее из той же экосистемы? Посмотрите, что известно о Redmi Note 17: характеристики, дата выхода и цены.

Стоит ли брать OnePlus 13 в 2026 году

Вопреки расхожему мнению OnePlus 13 вышел не два года назад, а в январе 2025. Он стал одним из первых флагманов на Snapdragon 8 Elite. Но процессор — не самая главная причина брать его в 2026 году. По фото OnePlus 13 нередко обходит даже более новый OnePlus 15.

Дело в связке крупных сенсоров и фирменной настройки Hasselblad, шведы калибровали цвета на естественность и точность плюс добавили узнаваемые портретные режимы. Так что, местами выглядит даже выигрышнее.

Экран 6,82 дюйма, 120 Гц, до 4500 нит Процессор Snapdragon 8 Elite Память 12, 16 или 24 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ Камера 50+50+50 Мп, фронтальная 32 Мп Батарея 6000 мАч Зарядка 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

Это честный флагман без компромиссов по скорости. Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite остаётся одним из самых быстрых на рынке и спокойно проживёт несколько лет. В пару к нему идёт батарея на 6000 мАч и быстрая зарядка 100 Вт, так что розетку вы будете видеть редко. Если не напрягает дизайн с «диском» камер, то выбор просто превосходный.

OnePlus 13

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Xiaomi 14 — компактный камерофон с оптикой Leica

Xiaomi 14 представили на MWC в начале 2024 года как компактный флагман с камерой Leica. По сей день смартфон хорош по части железа, не говоря уже о том, что по внешнему виду вы не отличите его от Xiaomi 17.

Экран 6,36 дюйма, 120 Гц, до 3000 нит Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ Камера 50+50+50 Мп, фронтальная 32 Мп Батарея 4610 мАч Зарядка 90 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

Главная фишка, это снимки. Тройная камера Leica на 50 Мп выдаёт фирменную цветопередачу и отличную детализацию, а портреты и ночные кадры держат уровень дорогих флагманов. При этом компактный корпус 6,36 дюйма удобно лежит в руке, что в 2026 году уже редкость. Внутри процессор Snapdragon 8 Gen 3, которого с запасом хватает на всё. Это выбор для тех, кому нужен смартфон с хорошей камерой в небольшом теле.

Xiaomi 14

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Realme GT 6 — смартфон с ярким экраном

Realme GT 6 вышел в июне 2024 года под девизом «убийца флагманов». Шутка ли, но таковым можно его спокойно считать и по сей день. Ну а что? Взгляните на характеристики и сами всё поймете — тут полнейший порядок.

Экран 6,78 дюйма, 120 Гц, до 6000 нит Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Память 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ Камера 50+50+8 Мп, фронтальная 32 Мп Батарея 5500 мАч Зарядка 120 Вт проводная

Этот аппарат заточен под игры и яркую картинку. Экран с пиковой яркостью 6000 нит читается даже под прямым солнцем, а 120 Гц делают прокрутку идеально плавной. За скорость отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3 с продвинутой системой охлаждения, так что тяжёлые игры идут без троттлинга. Дополняет картину быстрая зарядка 120 Вт, которая поднимает батарею на 5500 мАч с нуля примерно за полчаса. На вторичном рынке просто идеальный вариант!

Realme GT 6

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Honor 200 Pro — смартфон с шикарной камерой

Honor 200 Pro добрался до глобального рынка в июне 2024 года и сделал ставку на портретную съёмку. В двух словах — хороший камерофон, у которого и

Экран 6,78 дюйма, 120 Гц, до 4000 нит Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Память 12 или 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ Камера 50+50+12 Мп, фронтальная 50 Мп Батарея 5200 мАч Зарядка 100 Вт проводная, 66 Вт беспроводная

Это редкий случай, когда камера середняка реально удивляет. Портретная камера на 50 Мп с алгоритмами студии Harcourt снимает лица почти как настоящая фотостудия, с красивым боке и светом. Помогает ей 50-Мп телефото для портретов и зума без потери качества. Не подвела и автономность: батарея на 5200 мАч легко держит полтора дня, а быстрая зарядка 100 Вт наполняет её меньше чем за час. Берите, если любите фотографировать людей.

Honor 200 Pro

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А если хочется чего-то посвежее от бренда, мы недавно влюбились в Honor 600 и его фишки.

iPhone 15 Pro — что купить вместо Андроида

iPhone 15 Pro вышел осенью 2023 года, но в 2026-м остаётся отличной покупкой среди прошлых Айфонов. Есть какие-то сомнения в этой модели? Думаем, что ее одобрят даже опытные владельцы Android.

Экран 6,1 дюйма, 120 Гц, до 2000 нит Процессор Apple A17 Pro Память 8 ГБ ОЗУ, от 128 ГБ до 1 ТБ Камера 48+12+12 Мп, фронтальная 12 Мп Батарея 3274 мАч Зарядка около 20 Вт проводная, 15 Вт MagSafe

Главный аргумент, это запас прочности. Процессор Apple A17 Pro до сих пор обгоняет многие свежие чипы и потянет тяжёлые задачи ещё несколько лет, а такие модели Apple обновляет долго. Вторая сильная сторона, это камера на 48 Мп с честным телефото и стабильным видео, которое многие до сих пор считают эталоном. Добавьте лёгкий титановый корпус и порт USB-C, и получится смартфон с мощным процессором и хорошей камерой, который не стыдно взять в 2026 году.

iPhone 15 Pro

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Итог простой: в 2026 году переплачивать за свежие флагманы часто нет смысла. Старые смартфоны прошлых лет по-прежнему хороши, дают тот же опыт, но стоят дешевле. Какой бы взяли вы? Расскажите в нашем Телеграм-чате!