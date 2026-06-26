Я честно собирался брать HONOR 600, но в последний момент повелся на Nothing Phone, и теперь время от времени смотрю на свой выбор с легким сожалением. Чем дольше я разбираю этот недорогой смартфон HONOR, тем яснее понимаю: за свои деньги он собрал такой набор, что хочется отменить заказ и пересобрать заново. А задуматься о переходе на Андроид сейчас как раз самое время. Если вы выбираете, какой Андроид купить до 40 000 рублей, вот пять фишек HONOR 600, которые лично мне не дают спокойно спать.

ПОДПИШИСЬ НА «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В МАКСЕ: находки с AliExpress, за которые потом не стыдно

HONOR 600 — смартфон похожий на Айфон

Первое, что цепляет, это внешность. HONOR 600 откровенно косит под iPhone 17 Pro, но делает это красиво. У него плоские грани, матовая металлическая рамка, крупный блок камер.

В оранжевом цвете сходство доходит до того, что в кармане его легко принять за яблочный флагман. Я не считаю это минусом: получился стильный Android-смартфон, который выглядит заметно дороже своего ценника. Для недорогого смартфона HONOR это вообще редкий случай, когда дизайн не выдает средний бюджет.

HONOR 600 на АлиЭкспресс

Недорогой смартфон с камерой на 200 Мп

Камера HONOR 600 — особенная, хотя сразу так и не скажешь. На задней панели стоит камера 200 Мп с оптической стабилизацией, и для своего класса она снимает уверенно даже вечером. Высокое разрешение позволяет приближать кадр без полной потери качества, а ИИ-режим «Фото в видео» оживляет снимки и собирает из них короткие ролики.

Если вам нужен смартфон с хорошей камерой без переплаты за флагман, HONOR 600 претендует на звание лучшей камеры до 40 000 рублей: рядом даже с симпатичным Galaxy A27 он смотрится выигрышнее. Не идеал, но для повседневной съемки запас приличный.

Компактный смартфон с экраном на 8000 нит

А вот это моя любимая фишка. У HONOR 600 экран 8000 нит пиковой яркости, и столько на рынке нет больше ни у кого, даже у топовых флагманов. Да, только при HDR-картинке, но даже стандартных 1800 будет более чем достаточно. На прямом солнце картинка остается читаемой, что бы вокруг ни творилось — за это можете не переживать.

При этом сама диагональ скромная, 6.57 дюйма, это ощутимо меньше, чем у нынешних флагманов-лопат, и телефон реально удобно держать одной рукой. Добавьте сюда экран 120 Гц на AMOLED-матрице. Если ищете компактный смартфон 2026 с по-настоящему ярким дисплеем, альтернатив почти нет.

Смартфон с обратной зарядкой на 27 Вт

Звучит как мелочь, но я оценил: HONOR 600 умеет обратную зарядку 27 Вт по проводу. Это много. Многие смартфоны делятся зарядом на жалких 4 Вт, а тут почти полноценный блок питания в кармане. На практике реверсивная зарядка означает, что вашим телефоном можно подзарядить друга, наушники или даже подкинуть процентов Айфону, который вечно умирает к обеду.

Мелкая, но крайне приятная суперспособность, и зарядить Айфон от смартфона тут получится без всяких костылей. Да еще и на приятной скорости. Кстати, о том, как работает обратная зарядка, рассказали в нашем материале.

HONOR 600 на АлиЭкспресс

HONOR 600 на 8/512 ГБ — редкая модификация

А теперь самое неочевидное. Среди модификаций есть версия на 8/512 ГБ, и на первый взгляд связка спорная: под топовый объем хранилища вроде как хочется и побольше оперативки. Но по факту такую комбинацию еще поискать, на рынке ее почти не найти. 8 ГБ ОЗУ в 2026 году — это адекватный минимум под повседневные задачи, а 512 ГБ памяти хватит под фото, видео и игры на годы вперед, так что бежать за новым смартфоном потом долго не захочется.

Идеальный вариант, когда на первом месте именно объем, а не рекорды в бенчмарках: смартфон с большой памятью, который не стыдно подарить ребенку или кому-то из близких. Если прикидываете, какой Андроид купить до 40 000 рублей с запасом под все сразу, держите эту версию в голове.

Какой смартфон купить до 40 000 рублей

И вишенка, цена. HONOR 600 сейчас можно найти от 34 тысяч рублей на AliExpress, причем с доставкой по России и без пошлины. А теперь честно посмотрим, что вообще предлагает рынок за эти деньги:

Бюджетные Samsung Galaxy A-серии, где все характеристики заметно проще (мы недавно разбирали, какие Galaxy лучше обходить стороной);

POCO X8 Pro, у которого с камерой откровенно не блещет;

И пачка китайских смартфонов вроде iQOO, которые в России еще не стали «своими».

Можно, конечно, подождать выхода Redmi Note 17, но когда он реально доедет до России, одному богу известно. А Honor 600 уже здесь, с официальной гарантией и русской прошивкой, без квестов с растаможкой. Для смартфона до 40 000 рублей такое сочетание выглядит почти нечестно.

HONOR 600 на АлиЭкспресс

Так что да, если бы не Nothing, я бы сейчас держал в руках именно его. А вы что взяли бы за эти деньги? Поделитесь в нашем Телеграм-чате!

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158