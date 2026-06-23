Линейка Redmi Note давно стала народной: недорого, надёжно и с батареей, которая живёт дольше совести у некоторых политиков. И вот в сеть утекли первые подробности про Redmi Note 17, причём цифры там такие, что хочется протереть глаза. Если коротко, Xiaomi снова замахнулась на рекорды автономности. Семнадцатая серия встанет заметно выше бюджетников вроде самого дешёвого смартфона Xiaomi 2026 года Redmi 17C, так что и спрос с неё будет другой. Официального анонса пока нет, но утечек уже достаточно, чтобы собрать портрет новинки.

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Redmi Note 16 или Redmi Note 17 — какой смартфон выйдет

Тут многих ждёт сюрприз: никакого Redmi Note 16 не будет, бренд перепрыгивает через цифру и сразу выпускает Redmi Note 17. Звучит странно, но логика есть. Redmi просто равняется на старшую линейку: ранее Xiaomi отменила смартфон Xiaomi 16 и вместо него выпустила Xiaomi 17. Чтобы нумерация серий не путалась и шла в ногу, дочерняя линейка Note подтянулась следом. Так что ищите в магазинах сразу семнадцатую модель, шестнадцатой в природе не появится.

Спешка с номером понятна: конкуренция в сегменте кипит, и соседи не дремлют. Тот же vivo X500 уже засветился в базе IMEI, а значит новые флагманы тоже на подходе. В такой гонке отставать даже в цифре на коробке никто не хочет.

Когда выйдет Redmi Note 17

Точной даты Xiaomi пока не называла, но утечки рисуют понятную картину. По данным инсайдеров, базовый Redmi Note 17 может дебютировать в Китае уже в июле 2026 года. Следом, ближе к концу лета, в августе или сентябре, ожидается старший Redmi Note 17 Pro Max.

А вот глобальная версия, та самая, что добирается до России и других рынков, по традиции запоздает. Аналитики сходятся на том, что международный релиз сдвинется на конец 2026 или даже начало 2027 года. Тем более что производители уже начали отменять выходы новых смартфонов, так что ждать новинку у нас придётся с привычным терпением.

Какие смартфоны Redmi Note 17 выйдут в 2026

Для начала разберёмся, какие смартфоны Redmi Note 17 покажут. По утечкам, серия получит несколько версий под разные кошельки. Но самое главное — названия смартфонов станут чуть проще.

Redmi Note 17 — базовая модель с упором на автономность.

— базовая модель с упором на автономность. Redmi Note 17 Pro — средняя ступень линейки.

— средняя ступень линейки. Redmi Note 17 Pro Max — топовая версия с рекордной батареей и камерой на 200 Мп.

Теперь к деталям. Главный козырь базовой модели предсказуем, это автономность. По слухам, Redmi Note 17 получит аккумулятор 9000 мАч , что заметно больше привычных пяти тысяч у большинства конкурентов. Заряжать такой можно будет реже, чем менять постельное бельё.

Также новый недорогой Xiaomi получит энергоэффективный чип серии Snapdragon 6, вероятнее всего свежий Snapdragon 6 Gen 5. Это не флагманский монстр, но для повседневных задач его с лихвой. Добавьте сюда плоский экран с разрешением 1.5K, громкие стереодинамики и защиту от воды и падений на уровне флагманов, и получите хороший среднебюджетный смартфон.

Что известно про Redmi Note 17 Pro Max

Вот где Xiaomi решила прыгнуть выше головы. Топовый Redmi Note 17 Pro Max в китайской версии получит рекордную для бренда батарею на 10000 мАч, это самый ёмкий аккумулятор в истории Redmi. Глобальная версия, скорее всего, будет чуть скромнее, около 9210 мАч, чтобы вписаться в европейские нормы безопасности. Обе при этом поддержат быструю зарядку 100 Вт, так что заряжаться монстр будет шустро.

Под капотом ждут смену команды: вместо привычного Snapdragon в Pro Max пропишется новый процессор MediaTek Dimensity 7500. По камере тоже размах: основной модуль на 200 Мп на сенсоре Samsung HP5 плюс широкоугольник на 8 Мп. Телевика, правда, не завезут, что для топовой модели немного обидно. Фронталка ожидается на 32 Мп. Поговаривают даже про огромный экран близко к 7 дюймам, фактически мини-планшет в кармане.

Сравнение Redmi Note 17 и Note 17 Pro Max

Чтобы не запутаться в цифрах, собрал ключевые отличия двух моделей в одну таблицу. Напомню, всё это пока утечки, финальные характеристики Redmi Note 17 станут известны ближе к релизу.

Параметр Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Max Батарея около 9000 мАч до 10000 мАч Процессор Snapdragon 6 Gen 5 Dimensity 7500 Экран 1.5K, плоский около 7 дюймов Камера данных пока нет 200 Мп основная Зарядка данных пока нет 100 Вт Дата релиза июль 2026 — в Китае август или сентябрь — в мире

Если коротко, новинка обещает быть интересной, особенно для тех, кто устал заряжать телефон по два раза в день. Базовый Redmi Note 17 берёт автономностью и адекватной ценой, а Pro Max замахивается на звание чемпиона по батарее с приятным бонусом в виде камеры на 200 Мп. А вы какую модель выбрали бы? Делитесь мнением в нашем чате AndroidInsider в МАКСе.

Стоит ли ждать Redmi Note 17 или лучше купить Redmi Note 15

Смущает только одно: до глобального релиза, а значит и до официальных продаж в России, ещё далеко. На скорый выход Redmi Note 17 намекают еще и цены на AliExpress, «пятнашка» круто подешевела в преддверии появления новой модели. Куда уж выгоднее!

Так что пока просто следим за утечками и копим деньги. И чтобы по дороге не нарваться на неудачную покупку, держите под рукой наш разбор смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, которые лучше не покупать в 2026 году.

Redmi Note 15