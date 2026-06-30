Пока мы только гадаем о том, каким будет будущий хит Redmi Note 17, Xiaomi почти незаметно показала в Китае Redmi K90 Ultra — смартфон с обманчивым названием. Несмотря на приставку Ultra, это не топовая модель линейки, а лишь третья по статусу после Redmi K90 Pro Max и Redmi K90 Max. Главная фишка — цена ниже за счёт более старого чипа, при том что остальное железо почти не изменилось.

Недорогая и мощная новинка Xiaomi. Фото.

Недорогая и мощная новинка Xiaomi

Чем Redmi K90 Ultra отличается от Redmi K90 Max

По сути это тот же Redmi K90 Max, но с другим процессором. Чтобы снизить цену, Xiaomi поставила сюда Snapdragon 8 Elite вместо актуального Dimensity 9500. Этот чип уже не самый свежий, но всё ещё топового уровня — для игр, съёмки и повседневных задач его более чем хватает.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Аналогичный процессор, к слову, установлен в POCO F8 Pro, который сейчас продаётся на AliExpress примерно за 35 тысяч рублей.

Купить POCO F8 Pro

Всё остальное переехало без изменений: система активного охлаждения, корпус, экран, батарея и звук. Если вам не нужен самый-самый новый процессор ради бенчмарков, разница в реальном использовании будет минимальной.

Характеристики Redmi K90 Ultra

У смартфона качественный экран на 165 Гц. Изображение: Xiaomi. Фото.

У смартфона качественный экран на 165 Гц. Изображение: Xiaomi

Здесь как раз всё на уровне старших моделей. У смартфона 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой 165 Гц и яркостью до 2000 нит, то есть картинка плавная и хорошо читается на солнце. Поддерживаются HDR10+, Dolby Vision и широкая цветопередача. Кроме того:

  • батарея на 8550 мАч — это заметно больше, чем у большинства флагманов;
  • зарядка на 100 Вт по проводу плюс реверсивная на 22,5 Вт;
  • симметричные стереодинамики BOSE;
  • ультразвуковой сканер отпечатка в экране;
  • защита по стандарту IP66/68/69 — пыль и вода не страшны.

Отдельно отмечу батарею в 8550 мАч при толщине корпуса всего 8,18 мм. Такой запас автономности при активном охлаждении — хороший задел для долгих игровых сессий и тяжёлых задач.

Камеры Redmi K90 Ultra — самое слабое место

А вот с камерами всё скромно. Набор состоит из 50-Мп основного модуля с оптической стабилизацией, 8-Мп широкоугольного и 20-Мп фронтального. Телефото здесь нет вообще.

Камеры смартфона не впечатляют. Изображение: Xiaomi. Фото.

Камеры смартфона не впечатляют. Изображение: Xiaomi

Главная камера умеет снимать видео в 8K, но широкоугольный модуль на 8 Мп выглядит явно по остаточному принципу. Если фотовозможности для вас в приоритете, это не лучший выбор — производительный чип и батарея тут явно важнее камер.

Сколько стоит Redmi K90 Ultra

В Китае Redmi K90 Ultra стартует от 2799 юаней за версию 12/256 ГБ (примерно 32 тысячи рублей). Это на 200 юаней дешевле Redmi K90 Max и на столько же дороже прошлогоднего Redmi K80 Ultra. Старшие версии с 16 ГБ памяти и накопителем до 512 ГБ стоят дороже.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Важно понимать, что это китайский анонс, и официально в России такие смартфоны не продаются — их везут через серых поставщиков, поэтому реальная цена у нас будет выше и плавающей. Если вам интересны другие необычные модели бренда, обратите внимание на лучший смартфон-раскладушку от Xiaomi.

Стоит ли покупать Redmi K90 Ultra

Будьте готовы тому, что смартфон предназначен для Китая. Фото.

Будьте готовы тому, что смартфон предназначен для Китая

Redmi K90 Ultra — это почти флагман по цене ниже флагмана. Его стоит рассматривать, если вам нужны мощный чип, огромная батарея и качественный экран, но не хочется переплачивать за самый свежий процессор и продвинутые камеры. При этом за те же деньги не первый месяц доступен POCO F8 Pro, который и дешевле, и сразу с глобальной прошивкой.

Купить POCO F8 Pro

Если же вы много фотографируете и часто пользуетесь зумом, лучше присмотреться к моделям с тройной камерой. А ещё перед покупкой полезно сравнить цены и посмотреть недооценённые товары с AliExpress — иногда удачные альтернативы находятся неожиданно.