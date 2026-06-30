Пока мы только гадаем о том, каким будет будущий хит Redmi Note 17, Xiaomi почти незаметно показала в Китае Redmi K90 Ultra — смартфон с обманчивым названием. Несмотря на приставку Ultra, это не топовая модель линейки, а лишь третья по статусу после Redmi K90 Pro Max и Redmi K90 Max. Главная фишка — цена ниже за счёт более старого чипа, при том что остальное железо почти не изменилось.

Чем Redmi K90 Ultra отличается от Redmi K90 Max

По сути это тот же Redmi K90 Max, но с другим процессором. Чтобы снизить цену, Xiaomi поставила сюда Snapdragon 8 Elite вместо актуального Dimensity 9500. Этот чип уже не самый свежий, но всё ещё топового уровня — для игр, съёмки и повседневных задач его более чем хватает.

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Аналогичный процессор, к слову, установлен в POCO F8 Pro, который сейчас продаётся на AliExpress примерно за 35 тысяч рублей.

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Всё остальное переехало без изменений: система активного охлаждения, корпус, экран, батарея и звук. Если вам не нужен самый-самый новый процессор ради бенчмарков, разница в реальном использовании будет минимальной.

Характеристики Redmi K90 Ultra

Здесь как раз всё на уровне старших моделей. У смартфона 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой 165 Гц и яркостью до 2000 нит, то есть картинка плавная и хорошо читается на солнце. Поддерживаются HDR10+, Dolby Vision и широкая цветопередача. Кроме того:

батарея на 8550 мАч — это заметно больше, чем у большинства флагманов;

— это заметно больше, чем у большинства флагманов; зарядка на 100 Вт по проводу плюс реверсивная на 22,5 Вт;

симметричные стереодинамики BOSE;

ультразвуковой сканер отпечатка в экране;

защита по стандарту IP66/68/69 — пыль и вода не страшны.

Отдельно отмечу батарею в 8550 мАч при толщине корпуса всего 8,18 мм. Такой запас автономности при активном охлаждении — хороший задел для долгих игровых сессий и тяжёлых задач.

Камеры Redmi K90 Ultra — самое слабое место

А вот с камерами всё скромно. Набор состоит из 50-Мп основного модуля с оптической стабилизацией, 8-Мп широкоугольного и 20-Мп фронтального. Телефото здесь нет вообще.

Главная камера умеет снимать видео в 8K, но широкоугольный модуль на 8 Мп выглядит явно по остаточному принципу. Если фотовозможности для вас в приоритете, это не лучший выбор — производительный чип и батарея тут явно важнее камер.

Сколько стоит Redmi K90 Ultra

В Китае Redmi K90 Ultra стартует от 2799 юаней за версию 12/256 ГБ (примерно 32 тысячи рублей). Это на 200 юаней дешевле Redmi K90 Max и на столько же дороже прошлогоднего Redmi K80 Ultra. Старшие версии с 16 ГБ памяти и накопителем до 512 ГБ стоят дороже.

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Важно понимать, что это китайский анонс, и официально в России такие смартфоны не продаются — их везут через серых поставщиков, поэтому реальная цена у нас будет выше и плавающей. Если вам интересны другие необычные модели бренда, обратите внимание на лучший смартфон-раскладушку от Xiaomi.

Стоит ли покупать Redmi K90 Ultra

Redmi K90 Ultra — это почти флагман по цене ниже флагмана. Его стоит рассматривать, если вам нужны мощный чип, огромная батарея и качественный экран, но не хочется переплачивать за самый свежий процессор и продвинутые камеры. При этом за те же деньги не первый месяц доступен POCO F8 Pro, который и дешевле, и сразу с глобальной прошивкой.

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Если же вы много фотографируете и часто пользуетесь зумом, лучше присмотреться к моделям с тройной камерой. А ещё перед покупкой полезно сравнить цены и посмотреть недооценённые товары с AliExpress — иногда удачные альтернативы находятся неожиданно.