Что лучше купить: Samsung Galaxy S20 FE или Galaxy S20?

Galaxy S20 FE или Fan Edition — это попытка Samsung завоевать доступный флагманский сегмент рынка. Поскольку цены на смартфоны растут с каждым последующим поколением, категория, в которой сейчас доминируют OnePlus и Xiaomi, становится все более важной. Apple тоже давно поняла, что дешевые флагманы раскупают как горячие пирожки, и в 2020 году выпустила второе поколение iPhone SE. Но может ли стать Galaxy S20 FE достойной альтернативой Galaxy S20?

Сравнение Galaxy S20 и Galaxy S20 FE

Это очень разные аппараты, но в их дизайне есть четкое единообразие, несмотря на очевидную разницу в ценах. В то время как корпус Galaxy S20 выполнен из стекла и алюминия, в Galaxy S20 FE металл заменен пластиком. Версия из пластика может показаться не такой премиальной, как стеклянная, но Samsung предлагает ряд стильных цветов корпуса, которые выглядят великолепно. Ну и не стоит забывать, что пластик намного более устойчив к падениям по сравнению со стеклом.

Расположение кнопок у обоих смартфонов почти одинаковое. Кроме того, и Galaxy S20, и Galaxy S20 FE не имеют разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Дисплей Galaxy S20 FE

Если сравнить экраны, все становится немного интереснее. Samsung Galaxy S20 FE напрямую нацелен на доступный флагманский рынок, где большие размеры экрана являются нормой. По сравнению с 6,2-дюймовым дисплеем Galaxy S20, Galaxy S20 FE имеет больший 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED, но здесь есть одна загвоздка.

Чтобы смартфон был более доступным, в Galaxy S20 FE используется разрешение Full HD + по сравнению с экраном QHD в Samsung Galaxy S20. Кроме того, для защиты экрана здесь используется стекло Gorilla Glass 3 вместо Gorilla Glass 6, как на S20.

В обоих телефонах, тем не менее, используется дисплей с частотой 120 Гц, что должно гарантировать удобство использования. Кроме того, оба телефона имеют степень защиты IP68, включают стереодинамики и сканеры отпечатков пальцев в дисплее.

Кстати, покупатели могут предпочесть в целом более быстрый и надежный оптический сканер отпечатков пальцев в Galaxy S20 FE ультразвуковому считывателю отпечатков пальцев в обычном Galaxy S20.

Характеристики Galaxy S20 и Galaxy S20 FE

Galaxy S20 и Galaxy S20 FE работают на чипсете Snapdragon 865 или Exynos 990, в зависимости от региона, в котором вы находитесь. Galaxy S20 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в стандартной комплектации.

Galaxy S20 Fan Edition может быть сконфигурирован с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и может иметь до 256 ГБ памяти, что делает его немного более универсальным для тех, кому нужно дополнительное хранилище. Оба телефона оснащены слотами для карт памяти microSD для расширения памяти.

Камера Galaxy S20 против Galaxy S20 FE

В то время как Galaxy S20 использует сенсор камеры на 64 МП для обеспечения 3-кратного гибридного увеличения, Galaxy S20 FE оснащен сенсором 8 МП в сочетании с 3-кратным оптическим увеличением. В реальности это может дать более четкие результаты при использовании телеобъектива, но мы еще проверим это в нашем полном обзоре.

Что касается записи видео, в Galaxy S20 FE нет поддержки видеозахвата в 8K, но это не должно вызывать серьезную озабоченность у большинства покупателей.

Аккумулятор Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, но имеет более низкую скорость зарядки в сравнении с S20. Galaxy S20 поставляется с аккумулятором емкостью 4000 мАч, который обеспечивает около 6 часов непрерывной работы экрана. Мы ожидаем, что Galaxy S20 FE проработает немного дольше из-за его большей батареи на 4500 мАч и дисплея с более низким разрешением.

Что выбрать — Samsung Galaxy S20 или Galaxy S20 FE

В России за младший Galaxy S20 SE просят 49 990 рублей, за Galaxy S20 — 69 990 рублей. Разница довольно ощутимая, поэтому если для вас не так важна очень быстрая зарядка, продвинутая камера и разрешение дисплея, возможно, следует обратить внимание на модель Fan Edition. Тем более что вы наверняка получите более длительное время автономной работы в Galaxy S20 FE, а также дисплей 120 Гц. А вы уже определились, какой Samsung купите в этом году? Поделитесь в комментариях или в нашем Телеграм-чате.